Don Hernando humilla a Bárbara en 'Valle Salvaje' anunciando el compromiso de Leonardo con Irene

¡El gran día de Bárbara ha llegado! La joven estaba muy nerviosa ante la llegada del momento en el que se presentara en la fiesta de los barones como la pareja de Leonardo, incluso buscó el vestido perfecto para la ocasión. En cambio, el encuentro con los marqueses no ha sido el esperado ni por ella ni por el capataz de Valle Salvaje. Don Hernando ha ignorado a la pareja, pero no solo eso, si no que ha anunciado algo muy importante relacionado con su hijo, provocando así la humillación de Bárbara. ¿Te has perdido el momento? ¡Te contamos los detalles de todo lo sucedido en Valle Salvaje!

Don Hernando ignora a Leonardo y Bárbara Los nobles esperan para ser recibidos en la recepción por los barones y los marqueses de Guzmán. Los primeros en encontrarse con don Hernando y doña Amanda con José Luis e Irene, a los que dan el pésame por la muerte de Julio. Tanto el duque como el consejero del rey se muestran muy dichosos de volver a verse. También se alegra la marquesa de verle acompañado por su hija. Mientras, Bárbara y Leonardo esperan hasta que es su turno. Don Hernando se sorprende al ver allí al joven, al igual que Amanda no puede creer que su hijo haya ido acompañado por Bárbara. "No me lo puedo creer. Pero qué es lo que ven mis ojos, ¡al mismísimo marqués de Viana!", dice el consejero del rey, ignorando así la presencia de la pareja, que ha aguantado el tipo como ha podido. 01.25 min Valle Salvaje - Don Hernando ignora a Leonardo y Bárbara

La pareja defiende su amor ante doña Amanda La situación ha sido muy dura para Bárbara, pero Leonardo e Irene consiguen animarla para volver a la fiesta y enfrentarse al fin a doña Amanda, que le pregunta a su hijo qué desea, ignorando por completo la presencia de la Salcedo de la Cruz: "Deseo hablar con usted, madre, y que lo haga sin ignorar a mi acompañante, si puede ser". En ese momento, la marquesa mira de reojo a Bárbara, reprochándole a Leonardo que no avisó en la misiva que vendría acompañado. La mujer parecía dispuesta a explicarle a Leonardo cuál era su deber, pero el joven se adelanta, pidiéndole perdón y diciéndole que no están ahí para discutir, si no para hablar con total sinceridad. Es entonces cuando el joven capataz de Valle Salvaje comienza su discurso de defensa del amor que siente por Bárbara. "Madre, usted y padre saben que quiero a Bárbara, lo saben de sobra, pero no se imaginan hasta qué punto la quiero. Por ella me levanto cada mañana. Por ella me esfuerzo en ser mejor persona, en alguien digno de su compañía y de su amor. Ella le da sentido a mi vida, ella lo es todo para mi", dice el joven Leonardo a su madre, que alega que así son los amores de juventud, tan sentidos como fugaces. "No es cuestión de juventud, doña Amanda, sino de piel", le reprocha Bárbara, que también hace su defensa: "Sepa que tuve todos los motivos para olvidarme de su hijo. Todos los que usted se puede imaginar y más, pero no fui capaz. Quise alejarme de él, quise que los desprecios de su esposo me afectaran hasta el punto de poner punto y final a nuestra relación. Quise dejar de amarle, pero no lo conseguí. Solo pude perdonarle, y ahora le quiero tanto que no sabría explicárselo con palabras. Sepa que él me hace sentir querida. Me hace sentir que, a pesar de todo lo que hemos pasado y sufrido, soy una privilegiada por vivir este amor. Un amor tan grande y sincero que estoy segura de que nunca se extinguirá". 03.39 min Valle Salvaje - Leonardo y Bárbara defienden su amor ante doña Amanda Las palabras de Bárbara emocionan a doña Amanda, a la que Leonardo vuelve a suplicarle: "Si de verdad me quiere, si de verdad le importa mi felicidad, denos su bendición, y hable usted con padre. Es la única que puede convencerlo. Finalmente, la marquesa se dirige a Bárbara halagando su vestido: "Lo ha hecho usted muy bien, lleva un vestido fabuloso, y esta cruz es preciosa, muy adecuada para un día como hoy. La felicito".

El anuncio del compromiso que deja destrozada a Bárbara En cambio, estas palabras no son suficientes para aprobar su amor. Acto seguido, doña Bárbara les pide que presten atención, pues el marqués de Guzmán toma la palabra en el patio. Don Hernando agradece a los barones la fiesta en honor, también a los asistentes, y hacia su hijo: "Leonardo, que está hoy aquí, y a quién don José Luis Gálvez de Aguirre tuvo a bien de acoger en su ducado hasta el punto de que lo tornara en su propio hogar". Pero eso no era todo. Don Hernando tenía reservado un último brindis ante un anuncio importante: "Siento una enorme gratitud por tener la oportunidad de anunciarles algo harto importante, y que a mi esposa y a mí, nos llena de satisfacción: el compromiso matrimonial de mi hijo don Leonardo de Guzmán con la señorita Irene Gálvez de Aguirre". Todos celebran con aplausos el anuncio, menos los implicados. La sonrisa que Leonardo tenía pensando que diría el nombre de Bárbara se borra de su rostro. Irene no es capaz de creer lo que acaba de decir el marqués, y el duque de Valle Salvaje está completamente desconcertado, pues no sabía nada sobre el compromiso de su propia hija. Y Bárbara, que pierde el color de su rostro ante tal humillación en público.

Las lágrimas de Leonardo tras el anuncio "No es posible", consigue decir Bárbara, mientras que los otros dos protagonistas se quedan sin saber que hacer, y siguiendo por inercia lo que tanto don Hernando como doña Amanda que separa a Leonardo de la joven mientras el marqués une su mano a la de Irene. "Hoy es un día grande para los de Guzmán, y espero también lo sea para los Gálvez de Aguirre, cuyas casas formarán a partir de ahora una sola nobilísima, poderosa, y espero, de corazón, feliz. Irene Gálvez de Aguirre, bienvenida a la familia". Mientras el consejero del rey Carlos III pronuncia estas palabras, Bárbara, a la que le falta el aire, huye del lugar. Pero sus amigos tampoco tenían mejor sensación. Irene se mostraba muy molesta y Leonardo no podía reprimir las lágrimas. 01.47 min Valle Salvaje - Las lágrimas de Leonardo tras el anuncio

Bárbara, destrozada Tanto Leonardo como Irene buscan desesperados a Bárbara mientras los invitados les felicitan por el compromiso. Finalmente, dan con la joven, que se encuentra sola y destrozada por lo ocurrido. El de Guzmán lo primero que hace es disculparse. "Ninguno de nosotros podía imaginar lo sucedido, pero no puedo continuar ningún instante más aquí, necesito irme", pide la hermana de Adriana, quitándole la culpa a sus dos amigos de lo que ha pasado. 01.57 min Valle Salvaje - Bárbara, destrozada