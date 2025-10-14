La dolorosa petición de Bárbara a Irene en Valle Salvaje: "Libérame de él"

Ya han pasado varios días desde el anuncio del matrimonio de Irene con Leonardo en la fiesta de los barones, pero el dolor de Bárbara de saber que no podrá ser feliz junto al hombre que ama es demasiado fuerte, lo que le ha llevado a rendirse demasiado pronto. Ninguno de los tres están conformes con el compromiso, solo las familias de ellos. Sin embargo, el hijo del marqués y la Gálvez de Aguirre se niegan en rotundo a darse el sí quiero. A don Hernando solo le quedaba una baza: Bárbara, y la usado. La joven le ha hecho una petición a su amiga que ha dejado destrozada a la hija del duque de Valle Salvaje. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todo lo sucedido!

Leonardo e Irene se enfrentan al marqués Los dos jóvenes comprometidos acuden muy serios ante don Hernando, que no puede ocultar su alegría al verlos juntos: "Qué ven mis ojos, la pareja más célebre de la comarca ante mí". Sin embargo, Leonardo no está para adulaciones, y aunque no quieren sentarse, finalmente ceden. Emocionado por el enlace, el marqués les comunica que acaban de recibir la confirmación de asistencia a la boda de los marqueses de Arzuaga, y espera que valoren la importancia de los nobles que acudirán la ceremonia, pero, aunque Irene intenta mantener la calma, Leonardo no aguanta que su padre controle su vida: "No casaremos de ningún modo. Ni Irene ni yo aceptaremos el matrimonio que nos pretenden imponer". "Preferimos la muerte antes que esa boda", continúa la Gálvez de Aguirre defendiendo la postura de ambos, algo que provoca la ira de don Hernando: "Sois los jóvenes más desagradecidos e ingratos del reino". Irene intenta explicarle que su intención no es dar esa impresión, si no que no pueden aceptarlo. "Si no quiere boda, responda usted misma a todos esos marqueses y nobles que pensaban acudir a una boda y dígales que han decidido anularla porque dos niños caprichosos e ingratos han decidido que nos les apetece", dice furioso el consejero del rey, hasta que Leonardo se planta a su padre: "Le exijo respeto". El marqués continúa escupiendo su malestar ante Irene, a la que le dice que vaya a su padre y le diga que ha decidido anular el compromiso y tirar por tierra la única posibilidad que tenía de entrar en el Consejo Real. Leonardo no considera justo lo que don Hernando dice, pero el marqués de Guzmán tiene otra amenaza más para los jóvenes: "Si anulan este compromiso, las consecuencias van a ser devastadoras para vosotros". 02.48 min Valle Salvaje - Leonardo e Irene se enfrentan al marqués

Don Hernando a Bárbara: "Usted nunca podrá casarse con Leonardo" Viendo que Leonardo e Irene siguen en su empeño de no aceptar el matrimonio, don Hernando apuesta por su última oportunidad: hablar con Bárbara. Dispuesto a charlar en son de paz, el marqués se presenta en la Casa Pequeña, donde la hermana de Adriana no duda en enfrentarse una vez más a él. Sin embargo, el consejero del rey ha ido a pedirle algo a la joven: "Lo que le quiero pedir solo puede hacerlo usted. Quiero que hable con su amiga Irene y que la convenza de que no hay nada de indigno en desposar con Leonardo, todo lo contrario, es un privilegio que debería tomar al vuelo". En un principio, Bárbara cree que el padre de Leonardo está de broma, pero don Hernando habla completamente en serio: "Es evidente de que usted nunca podrá casarse con Leonardo, pero está en su mano allanarle el camino a su amiga Irene. Un cambio que tendrá que recorrer porque no hay vuelta atrás en ese matrimonio". El marqués pretende que la Salcedo de la Cruz le pida a Irene que sí acepte el matrimonio para así ayudarse a sí misma también: "Por fin dejará de sufrir. ¿No está cansada de tanto pelear?". Además, don Hernando aprovecha para recordarle a Bárbara los peores momentos que ha pasado desde el principio de la relación con Leonardo. "Yo solo he venido a ofrecerle una solución, a su pesar. ¿A caso no se merece ser feliz?", termina diciéndole. 03.16 min Don Hernando a Bárbara: "Usted nunca podrá casarse con Leonardo"