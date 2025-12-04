La declaración de amor más tierna de 'Valle Salvaje': "Eres la persona más maravillosa que ha pisado este mundo"
- Francisco le declara su amor a Pepa en una escena muy especial
El triángulo amoroso formado por Pepa, Francisco y Martín nos ha regalado algunos de los momentos más tiernos de 'Valle Salvaje'. Y, si es el joven mayordomo el que te gusta para la hermana pequeña de Luisa, hoy estás de enhorabuena. Porque Francisco por fin se ha atrevido a declararle sus sentimientos a Pepa... y lo ha hecho de la forma más sincera y emotiva que nos podíamos imaginar.
La responsable, en realidad, ha sido ella. Porque hace tan solo un capítulo le preguntaba al muchacho por sus verdaderos sentimientos. Y, aunque el joven intentó salirle con evasivas, está claro que ya no se puede esconder más. Sus acciones lo dicen todo: los esfuerzos que está haciendo por animar a Pepa mientras su hermana se enfrenta a la peor de las circunstancias en la cárcel están siendo titánicos. La joven, por supuesto, lo ha notado.
Así ha sido su declaración de amor
Francisco nos tiene acostumbrados a un registro cómico: hace muchas bromas, le toma el pelo a la gente... pero rara vez tiene la necesidad de hablar de sus sentimientos de forma sincera. Verle hacerlo ha sido la mayor de las sorpresas, porque el joven ha conseguido declararse de forma muy articulada y emocionante. Y un poco entrecortada y muy muy natural. Vamos, ¡tal y cómo es él! Este ha sido el discurso que le ha hecho a Pepa tras rememorar las idas y venidas de su relación, y la relación de Pepa con su amigo Martín:
"Pepa, no puedo parar porque te quiero. Ya lo he dicho. Te quiero mucho. Muchísimo. Eres... la persona más maravillosa que ha pisado este mundo. Tu manera de reír, de mirar. La manera en que me riñes. Cómo cuidas de tu sobrino... Todo lo que haces y dices me encandila. Todo. Y eso sólo tiene un nombre. Y aunque me haya negado a aceptarlo, estoy enamorado de ti".
¡Qué palabras más bonitas!
¿Hora de olvidar a Martín?
Aunque hace unas semanas que se fue del valle, la sombra de Martín sigue muy presente para Pepa y Francisco. Para ella, porque es el joven que la enamoró. Y para él, porque es su mejor amigo. No sólo eso: aunque Francisco asumió con deportividad la elección de Pepa y se hizo a un lado para que Martín y ella fueran felices, cuando Martín se fue del valle le pidió a su amigo que cuidase de ella. Es decir, que prácticamente ha sido Martín quien ha lanzado a Pepa a los brazos de Francisco... una tentación que no ha sido fácil resistir por parte del mayordomo, aunque su respeto por su amigo sea máximo. ¡Ya no es capaz de contener sus sentimientos durante más tiempo!
