Irene se declara a Leonardo en 'Valle Salvaje': "No sabe cuánto le amo"
- Ha llegado el momento en que la Gálvez de Aguirre se sincera: está enamorada
El triángulo amoroso compuesto por Leonardo, Bárbara e Irene está llegando a un punto de inflexión. Por un lado, la Salcedo no quiere saber nada del que un día fue su gran amor, por mucho que le duela. Por otro, Irene ha empezado a ser sincera consigo misma y asumir la realidad: está enamorada de Leonardo, siempre lo ha estado, y desea casarse con él.
El plan de José Luis no podía haber salido mejor en lo que a los sentimientos de su hija se refiere: al irse con Leonardo de viaje durante unos días, ha descubierto que sería muy feliz con él. Y, aunque la amistad con Bárbara le impedía dar el paso, los deseos de su amiga ya no parecen ser un problema... así que la Gálvez de Aguirre ha decidido sincerarse con Leonardo y declararle su amor.
Cómo ha sido la declaración de Irene
Irene ha sido tan clara que ya no hay duda alguna sobre cuáles son sus sentimientos. Incluso ha explicado qué ha cambiado: "Cuando usted estuvo con Bárbara era todo mucho más sencillo, yo no tenía que hacer nada. Bastaba con que me hiciese a un lado. Podía incluso acallar lo que mi corazón se empecinaba en decir", ha comenzado.
"Desde que nos prometieron, desde que pasamos más tiempo solos e incluso viajamos y nos divertimos como una pareja de novios, me ha sido imposible ignorar los sentimientos que cada vez son más fuertes e irremediables", sigue.
Leonardo, con una gran sorpresa en el rostro, ha intentado acallar a Irene. Contredecirla. "Creo que se está confundiendo, Irene...", ha dicho. Pero ella no ha reculado: iba a decirle toda la verdad. Ya no hay vuelta atrás: Irene sabe lo que quiere.
"No, no hay confusión posible. Le quiero. Esa es la verdad. Cierto como que me odio por ello. Porque siento que estoy traicionando a mi mejor amiga, más no puedo negar lo que es tan poderoso. Cuando me entregué a usted, quise pensar que fue un error. Pero no lo fue. Ya le amaba entonces. No sabe cuánto le amo, Leonardo".
¿Un beso que lo cambia todo?
Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando, lejos de rechazarla, Leonardo se ha lanzado a sus brazos. Para consolarla con un abrazo, con caricias... e Irene ha aprovechado su oportunidad. Le ha dado un beso que el joven, de momento, ha continuado. ¿Será el principio de un romance entre Irene y Leonardo?
No es la primera vez que esto pasa: como referencia ella en su discurso romático, Leonardo e Irene ya se besaron una vez. Fueron más allá, pasando la noche juntos. Algo que casi le cuesta a Leonardo su relación con Bárbara y a la Gálvez de Aguirre, su amistad.
Sabemos que Leonardo sigue teniendo sentimientos por la Salcedo... pero... ¿puede que también quiera a Irene?