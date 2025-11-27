Irene se declara a Leonardo en 'Valle Salvaje': "No sabe cuánto le amo"

El triángulo amoroso compuesto por Leonardo, Bárbara e Irene está llegando a un punto de inflexión. Por un lado, la Salcedo no quiere saber nada del que un día fue su gran amor, por mucho que le duela. Por otro, Irene ha empezado a ser sincera consigo misma y asumir la realidad: está enamorada de Leonardo, siempre lo ha estado, y desea casarse con él.

El plan de José Luis no podía haber salido mejor en lo que a los sentimientos de su hija se refiere: al irse con Leonardo de viaje durante unos días, ha descubierto que sería muy feliz con él. Y, aunque la amistad con Bárbara le impedía dar el paso, los deseos de su amiga ya no parecen ser un problema... así que la Gálvez de Aguirre ha decidido sincerarse con Leonardo y declararle su amor.

Cómo ha sido la declaración de Irene Irene ha sido tan clara que ya no hay duda alguna sobre cuáles son sus sentimientos. Incluso ha explicado qué ha cambiado: "Cuando usted estuvo con Bárbara era todo mucho más sencillo, yo no tenía que hacer nada. Bastaba con que me hiciese a un lado. Podía incluso acallar lo que mi corazón se empecinaba en decir", ha comenzado. "Desde que nos prometieron, desde que pasamos más tiempo solos e incluso viajamos y nos divertimos como una pareja de novios, me ha sido imposible ignorar los sentimientos que cada vez son más fuertes e irremediables", sigue. Irene se replantea sus sentimientos por Leonardo RTVE Leonardo, con una gran sorpresa en el rostro, ha intentado acallar a Irene. Contredecirla. "Creo que se está confundiendo, Irene...", ha dicho. Pero ella no ha reculado: iba a decirle toda la verdad. Ya no hay vuelta atrás: Irene sabe lo que quiere. "No, no hay confusión posible. Le quiero. Esa es la verdad. Cierto como que me odio por ello. Porque siento que estoy traicionando a mi mejor amiga, más no puedo negar lo que es tan poderoso. Cuando me entregué a usted, quise pensar que fue un error. Pero no lo fue. Ya le amaba entonces. No sabe cuánto le amo, Leonardo".