Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 24 de noviembre: Irene se declara a Leonardo

Los habitantes de Valle Salvaje empiezan a estar muy inquietos porque la situación de Luisa pinta cada vez peor. Por otro lado, la vuelta de Leonardo e Irene ha despertado de nuevo sentimientos que Bárbara preferiría enterrar para siempre. Dámaso sigue jugando a dos bandas con Victoria y con Mercedes... te contamos estas y otras cosas que sucederán esta semana en Valle Salvaje.

Capítulo 302 del lunes 24 de noviembre Al hablar de su futuro, Matilde le confiesa a su prometido algo que le deja totalmente sorprendido. Mientras, él, hace averiguaciones sobre el destino que le espera a Luisa y termina contándole a Adriana algo que deja a la Salcedo helada.

Capítulo 303 del martes 25 de noviembre Adriana visita a Luisa y el capitán la alarma: Luisa ha dejado de comer y está cada vez más débil. En la Casa Grande, Rafael azuza a Alejo y le alerta sobre el riesgo de que Luisa sea ejecutada. Por otra parte, Leonardo fracasa en un nuevo intento de acercamiento a Bárbara.

Capítulo 304 del miércoles 26 de noviembre Dámaso enfrenta a Mercedes a las acusaciones de Victoria y le exige explicaciones. Por otro lado, Atanasio y Matilde sospechan que la Salcedo pueda saber de su relación. En la cárcel, Adriana y el capitán Escobedo encuentran a Luisa inconsciente… ¡¿sigue viva?!

Capítulo 305 del jueves 27 de noviembre Victoria lleva a Matilde a la tumba de Gaspar con un claro objetivo que la mujer no espera. ¿Cuál será? En cuanto a Luisa, la criada ha perdido la esperanza de recuperar su libertad y acepta con resignación que morirá en esa celda. Pero quizás no esté todo perdido…