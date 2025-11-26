Encuentran a Luisa inconsciente en Valle Salvaje

Luisa está atravesando sus peores momentos en la diaria de La 1. En los últimos capítulos Atanasio anunciaba que la Santa Hermandad podría acusar a Luisa de sacrilegio acarreando, en el peor de los casos, la pena de muerte. La preocupación por el desenlace de la joven ha crecido tras encontrar una imagen desgarradora en la celda.

Luisa: postrada y sin responder La ya crítica situación de Luisa ha dado un vuelco trágico e inesperado. En su última visita a la cárcel, Adriana ha descubierto a su amiga en un estado de extrema gravedad. A pesar de los intentos de despertar a la inconsciente Luisa, no han conseguido respuesta alguna por su parte. La causa principal de su estado puede achacarse a la debilidad provocada por no ingerir alimento, tal como apunta la Santa Hermandad. Se sabe que en los últimos días Luisa ha estado negándose a comer: “Lo deja todo en la esquina de la celda y ahí queda, pudriéndose. No sería la primera presa que muere de hambre en su celda”. La situación de abandono de la joven y este nuevo estado de Luisa han dejado sin palabras a Adriana, quien se encontraba visiblemente afectada. Adriana encuentra a Luisa inconsciente en la cárcel RTVE

Una condena peor que la cárcel Esta recaída de Luisa llega en el peor momento. Días antes, el secretario del duque anunció a Adriana y a Rafael la dura realidad de su situación. "¿Saben qué pena conlleva el sacrilegio, verdad? Una peor que la cárcel: la pena de muerte", sentenció el secretario. La reflexión de Atanasio cayó como un jarro de agua fría a Adriana, quien está haciendo todo lo posible por rescatar a su amiga de la cárcel pese a las negativas de Luisa a recibir visitas que la vean en ese estado. 00.28 min Valle Salvaje - Luisa podría recibir la pena de muerte