Encuentran a Luisa inconsciente en Valle Salvaje
- La situación de la joven es más preocupante que nunca
- Ponte al día con 'Valle Salvaje' en RTVE Play
Luisa está atravesando sus peores momentos en la diaria de La 1. En los últimos capítulos Atanasio anunciaba que la Santa Hermandad podría acusar a Luisa de sacrilegio acarreando, en el peor de los casos, la pena de muerte. La preocupación por el desenlace de la joven ha crecido tras encontrar una imagen desgarradora en la celda.
Luisa: postrada y sin responder
La ya crítica situación de Luisa ha dado un vuelco trágico e inesperado. En su última visita a la cárcel, Adriana ha descubierto a su amiga en un estado de extrema gravedad. A pesar de los intentos de despertar a la inconsciente Luisa, no han conseguido respuesta alguna por su parte.
La causa principal de su estado puede achacarse a la debilidad provocada por no ingerir alimento, tal como apunta la Santa Hermandad. Se sabe que en los últimos días Luisa ha estado negándose a comer: “Lo deja todo en la esquina de la celda y ahí queda, pudriéndose. No sería la primera presa que muere de hambre en su celda”.
La situación de abandono de la joven y este nuevo estado de Luisa han dejado sin palabras a Adriana, quien se encontraba visiblemente afectada.
Una condena peor que la cárcel
Esta recaída de Luisa llega en el peor momento. Días antes, el secretario del duque anunció a Adriana y a Rafael la dura realidad de su situación. "¿Saben qué pena conlleva el sacrilegio, verdad? Una peor que la cárcel: la pena de muerte", sentenció el secretario. La reflexión de Atanasio cayó como un jarro de agua fría a Adriana, quien está haciendo todo lo posible por rescatar a su amiga de la cárcel pese a las negativas de Luisa a recibir visitas que la vean en ese estado.
¿De qué la acusan?
La Santa Hermandad acusó a la joven por el robo de una talla de gran valor perteneciente a los Gálvez de Aguirre, aunque el verdadero artífice del golpe fue Tomás, un viejo amigo de Luisa. El duque de Valle Salvaje contrató a Tomás para idear el plan por el que Luisa acabaría entre rejas y alejar así a la joven de su hijo Alejo.
En un principio Luisa confesó falsamente haber robado la talla, aunque Adriana conoce toda la verdad: no fue ella, sino Tomás. Mientras intentan que el duque interceda por Luisa, hay muchos habitantes del valle que están dispuestos a demostrar la inocencia de Luisa. ¿Qué pasará en los próximos capítulos? ¿Logrará recuperarse la joven? No te pierdas Valle Salvaje de lunes a viernes a las 17:35 h en La 1 y RTVE Play.