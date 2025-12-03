Dámaso y Mercedes cada vez más cerca: ¿están enamorados o es todo parte de un plan?

Dámaso sigue acercándose a Mercedes. Todo parece dispuesto para conquistarla: las miradas, los actos de servicio, la ayuda que le está prestando con los trabajos de la Casa Pequeña... sin embargo, el plan de venganza contra Victoria y el duque José Luis hace que tengamos nuestras dudas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Se trata de un cortejo espontáneo o está intentando ponerse a Mercedes de su lado?

Porque, aunque las relaciones con la que fue su esposa sean tensas, Dámaso está jugando a dos bandas. A Victoria le dijo que venía a conquistarla. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál de las dos señoras, grandes enemigas en Valle Salvaje, es realmente el objeto de sus afectos? ¿A quién está utilizando para cumplir su venganza?

Una conversación muy íntima sobre literatura Al principio, Mercedes y Dámaso sólo tenían en común su pasado, el recuerdo de Pilara y, sobre todo, la relación tensa con Victoria: sienten que son los únicos que la conocen de verdad. Pero, poco a poco, parece que ambos están encontrando otros puntos de encuentro. Por ejemplo, la literatura. Sobre ese tema ha versado la conversación en la que han empezado a saltar chispas. "Tiene usted un gusto exquisito, y eso sólo se forja habiendo leído mucho", le ha dicho Dámaso a Mercedes, que no sabía que los dos comparten esa pasión. "Cuando la vida te golpea con fuerza, la literatura se convierte en un cobijo seguro, un espacio donde uno encuentra la libertad", ha continuado él. "Yo no podía haberlo dicho mejor", ha respondido Mercedes. Y la cara de Dámaso era un poema cuando ha afirmado: "Seguro que sí". Un cumplido para la señora de la Casa Pequeña que hace pensar que, para él, son algo más que amigos...