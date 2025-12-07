Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 9 de diciembre: alguien conocido regresa al valle

El próximo lunes 8 de diciembre no hay emisión de 'Valle Salvaje' por el festivo nacional, pero el martes volvemos tan fuertes como siempre con las historias de nuestros personajes favoritos. Dámaso y Mercedes tienen un acercamiento, Adriana enfrenta el posible destino de Pepa y la trama de Irene, Bárbara y Leonardo sigue caminando hasta su resolución, mientras que alguien conocido vuelve a 'Valle Salvaje'... ¿de quién se trata?

Capítulo 311 del martes 9 de diciembre El terrible destino de Luisa lleva a Adriana al límite y sufre un desmayo, mientras que Alejo, más desesperado que nunca, se decide a pactar con el mismo diablo. Por último, Dámaso hace una revelación a Mercedes... que la cambiará para siempre.

Capítulo 312 del miércoles 10 de diciembre Adriana se ve obligada a enfrentar a Pepa a sus temores. Enfrentados también quedan Bárbara y Leonardo, a quien la joven insiste en la imposibilidad de su amor. Pendiente del muchacho también hay otra persona, la más interesada en sellar su destino junto a los Gálvez de Aguirre. ¿Lo conseguirá?

Capítulo 313 del jueves 11 de diciembre Leonardo rompe por completo el corazón de Irene, justo cuando Bárbara le confiesa que se besaron de nuevo. Mientras, Adriana desafía las normas de la Casa Grande y visita a Luisa en prisión… sin imaginar el favor que la criada está a punto de pedirle. ¿Se atreverá a cumplirlo?