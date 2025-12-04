Luisa de 'Valle Salvaje' contra el siglo XVIII: ¿qué es el sacrilegio y por qué la pena es la muerte?

El juez ha visitado a Luisa con noticias sobre su futuro. Y lo que le ha dicho supera nuestros peores temores. Como anticipó Atanasio, el robo de una talla religiosa podía hacer que la Santa Hermandad, una institución civil, acusase a Luisa de uno de los delitos más graves de los que te podían acusar en la época de 'Valle Salvaje', el siglo XVIII español: el delito de sacrilegio.

Te contamos por qué es tan mala noticia la que ha recibido nuestra Luisa, y qué significaba en la época una acusación semejante: ¿cuál es la pena? ¿por qué se consideraba tan grave?

Uno de los delitos más graves de su época 'Valle Salvaje' se ambienta alrededor de 1763, en una época en la que, pese al afán modernizador y reformista que impulsó el monarca Carlos III, la sociedad aún era profundamente católica. La iglesia tenía su propia jurisdicción, enorme influencia social y una colaboración estrecha con el poder, de modo que las transgresiones morales de la religión se castigaban con la misma dureza que los crímenes materiales, incluso en los tribunales civiles. Es más: ofender la religión se consideraba un crimen contra toda la comunidad. Por eso, una acusación de sacrilegio podría traer consigo castigos de gran envergadura, como azotes, trabajos forzados, el destierro e incluso la pena de muerte en casos extremos.

Luisa se enfrenta a la pena de muerte Pese a que el delito al que se enfrenta Luisa es relativamente inocuo en apariencia (incluso si hubiese sido ella quién cometió el robo de Tomás, tan solo se trata de la sustracción de una pequeña figura de carácter religioso), las transgresiones que implicaban el robo o el daño a imágenes religiosas se castigaban a menudo de forma ejemplarizante. 00.43 min Valle Salvaje - Adriana visita a Luisa en la cárcel y lo que encuentra le hiela la sangre Como Atanasio le explicó a Adriana, la Santa Hermandad busca, con el castigo de Luisa, dar ejemplo: tanto de las graves consecuencias de robar a los poderosos (la talla pertenecía a los Gálvez de Aguirre) como de la deshonra social y familiar y la pérdida de dignidad personal que podía acarrear un delito religioso. "Van a acusarme de sacrilegio y a solicitar que pague con mi vida", le dice Luisa a Adriana en el capítulo más reciente de 'Valle Salvaje' con la resignación de alguien que sabe que tiene todas las de perder.