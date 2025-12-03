Alejo renuncia a Luisa para sacarla de la cárcel en Valle Salvaje
- La oferta del duque puso a Alejo entre la espada y la pared. Ahora toma una decisión
- Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play
Luisa lleva ya varias e interminables semanas en prisión, acusada de un crimen que no cometió y la esperanza de una liberación había desaparecido. De momento nadie ha conseguido rescatarla y las miradas ahora se posan en José Luis, quien es la única persona que puede hacer un último intento que no saldrá gratis. Alejo pondrá a prueba su lealtad a Luisa: ha de renunciar a su amor para siempre.
El sacrificio de Alejo
El joven de los Gálvez de Aguirre ha decidido actuar para intentar el rescate de una Luisa destrozada. En pasados episodios, el duque le ofrecía a su hijo la oportunidad de interceder por Luisa a cambio de que Alejo se alejase de ella volviendo a la Casa Grande. Tras una larga reflexión, la decisión ha sido tomada en el momento en el que Luisa ha tocado fondo entre rejas: "Padre, hay algo que me gustaría decirle acerca de aquel trato que me propuso. Lo acepto, saque a Luisa de esa celda y yo renunciaré a ella". Con estas palabras, Alejo ha entregado su amor por Luisa a cambio de su libertad.
¿Por qué ha tomado esta decisión?
"La amo tanto que haría cualquier cosa por ella. Si para salvarla he de renunciar a ella, adelante", ha dicho Alejo. Aunque alejarse de ella y de Evaristín es lo que más le duele, está dispuesto a todo para salvarla: "Daría mi vida por la suya si fuera necesario". El duque no garantiza que pueda salvarla, pero le da su palabra de que hará todo lo posible para ayudarla. Sin embargo, Alejo desconoce que su padre ha sido el responsable de que Luisa esté en la cárcel, ya que contrató a Tomás para involucrar a la joven en el robo de la talla. ¿Qué hará Alejo cuándo lo descubra? ¿Lograrán sacar a Luisa? No te pierdas Valle Salvaje todas las tardes a las 17:35 h.