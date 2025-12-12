La sorprendente confesión de Mercedes sobre Bernardo en 'Valle Salvaje'

La historia de amor de Mercedes y Bernardo parecía poder con todo. Pero la distancia se ha convertido en un reto que quizás no puedan superar. Aunque el acercamiento entre la señora de la Casa Pequeña y Dámaso, el antiguo amor de Victoria, estaba dando mucho que hablar, una nueva confesión que le ha hecho a Matilde nos confirma que las cosas con su esposo no andan bien.

No está claro hasta qué punto los sentimientos de Dámaso por Mercedes son sinceros, porque el hombre que ha regresado de Ultramar para jurarle venganza al duque parece estar jugando a dos bandas: con ella y con Victoria, a quien quiere dar celos y contra quien necesita una aliada. Sin embargo, todos pensábamos que Mercedes, aunque tentada por las atenciones de Dámaso, sería fiel a su esposo. Hasta que hemos descubierto una realidad que lo cambia todo.

01.42 min Valle Salvaje - La despedida de Bernardo y Mercedes

La verdad sobre Bernardo Lo que Mercedes le ha confesado a Matilde es que su esposo no es el hombre atento que todos conocíamos, o al menos no lo ha sido desde que se fue: Bernardo nunca ha escrito a Mercedes desde que partiese al extranjero a hacer fortuna. Ni una sola vez. Todas las cartas que la señora referenciaba eran falsas: ella misma se las escribió para mantener las apariencias y que nadie en el valle se hiciese eco de su humillación. Ahora, tenemos más preguntas que respuestas: ¿sigue vivo Bernardo? ¿qué razón puede haber para que no escriba a su esposa? ¿La ha olvidado o hay alguien impidiendo su comunicación? De momento, no lo podemos saber. Pero el abandono que debe sentir Mercedes ante el silencio de su esposo puede cambiar las cosas... 01.01 min Valle Salvaje - Crece la química entre Dámaso y Mercedes