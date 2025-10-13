Rafael será el futuro duque de Valle Salvaje. ¡Conoce los detalles del acuerdo!
- José Luis y Adriana continúan negociando el reparto de las tierras, y el duque ha sorprendido con esta proposición
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
Si has llegado tarde al capítulo de Valle Salvaje y te has quedado como Victoria al ver el abrazo de José Luis con Rafael, quédate que te contamos el motivo que ha llevado al duque a ser tan afectuoso con su hijo. ¿La razón? El Gálvez de Aguirre acababa de nombrar a su hijo heredero del ducado. Y no solo eso, también ha dado su bendición a que viva su amor con Adriana. Un cambio radical en el comportamiento del patriarca que la Casa Grande y que todavía sorprende a los habitantes del valle y a los seguidores de la serie.
Desde la muerte de Julio, y tras descubrir que fue asesinado por Úrsula, el duque ha mostrado una cara más vulnerable. También, la negociación con Adriana del reparto de las tierras del valle le ha hecho darse cuenta de todo lo que Rafael ha hecho por la familia, y así quiso agradecérselo. Lo que no esperábamos era que fuera a nombrarlo su heredero. ¿Te has perdido el momento? ¡Te contamos todo lo que ha pasado!
José Luis nombra a Rafael como su heredero
El duque vuelve a la sala donde Rafael y Adriana han terminado de revisar el contrato que José Luis ha preparado. Ambos parecen muy satisfechos con el resultado, pero el Gálvez de Aguirre tiene algo más que añadir: "Además, también quiero dejar por escrito mi intención de que Rafael sea el duque de Valle Salvaje cuando yo libere el título". Una revelación que ha sorprendido al joven, que mira a Adriana sin creer lo que acaba de decir su padre.
"Gracias padre", es capaz de decir por el asombro, mientras que José Luis vuelve a mostrarle lo orgulloso que está de todo lo que ha hecho por la familia: "No me cabe ninguna duda de que llevarás nuestro apellido a lo más alto". Sin embargo, esa no ha sido la única sorpresa. "En cuanto a usted Adriana, confío en que el acuerdo sea de su agrado. Como habrá podido comprobar en él me muestro aún más desprendido con las tierras de lo que acordamos inicialmente", le dice a la joven, que agradece su generosidad.
El duque dará su bendición a la relación
Más allá del acuerdo, Rafael también quiere hablar de la relación que mantiene con Adriana, e intenta preguntar al duque sobre si permitirá que puedan vivir su amor sin esconderse. En cambio, su padre se adelanta a la cuestión, afirmando que tendrán su bendición. "Y lo anunciaré públicamente en cuanto pase un tiempo prudencial. Como podrás comprender, todavía está muy reciente el asesinato de Julio, y hace muy poco hemos anunciado el compromiso de Irene con don Leonardo", le explica a su hijo, que está totalmente de acuerdo con su decisión.
Todo parece indicar que la reunión va a terminar ahí, pero a don José Luis todavía le quedaba algo más por hacer. "Darle la enhorabuena y abrazar al futuro duque de Valle Salvaje", dice mientras Rafael, boquiabierto, no cabe en sí de alegría al ver el trato que su padre está teniendo con él últimamente. Tanto sorprende este comportamiento que Victoria, al ver a su marido y Rafael abrazados, no duda en preguntar: "¿Qué está pasando?".
Una pregunta que nos hacemos también todos los seguidores. ¿Debemos fiarnos del duque de Valle Salvaje? ¿Seguirá mostrando su parte más tierna o volverá pronto a las andadas? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje!