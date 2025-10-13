Rafael será el futuro duque de Valle Salvaje. ¡Conoce los detalles del acuerdo!

Si has llegado tarde al capítulo de Valle Salvaje y te has quedado como Victoria al ver el abrazo de José Luis con Rafael, quédate que te contamos el motivo que ha llevado al duque a ser tan afectuoso con su hijo. ¿La razón? El Gálvez de Aguirre acababa de nombrar a su hijo heredero del ducado. Y no solo eso, también ha dado su bendición a que viva su amor con Adriana. Un cambio radical en el comportamiento del patriarca que la Casa Grande y que todavía sorprende a los habitantes del valle y a los seguidores de la serie.

Desde la muerte de Julio, y tras descubrir que fue asesinado por Úrsula, el duque ha mostrado una cara más vulnerable. También, la negociación con Adriana del reparto de las tierras del valle le ha hecho darse cuenta de todo lo que Rafael ha hecho por la familia, y así quiso agradecérselo. Lo que no esperábamos era que fuera a nombrarlo su heredero. ¿Te has perdido el momento? ¡Te contamos todo lo que ha pasado!

José Luis nombra a Rafael como su heredero El duque vuelve a la sala donde Rafael y Adriana han terminado de revisar el contrato que José Luis ha preparado. Ambos parecen muy satisfechos con el resultado, pero el Gálvez de Aguirre tiene algo más que añadir: "Además, también quiero dejar por escrito mi intención de que Rafael sea el duque de Valle Salvaje cuando yo libere el título". Una revelación que ha sorprendido al joven, que mira a Adriana sin creer lo que acaba de decir su padre. "Gracias padre", es capaz de decir por el asombro, mientras que José Luis vuelve a mostrarle lo orgulloso que está de todo lo que ha hecho por la familia: "No me cabe ninguna duda de que llevarás nuestro apellido a lo más alto". Sin embargo, esa no ha sido la única sorpresa. "En cuanto a usted Adriana, confío en que el acuerdo sea de su agrado. Como habrá podido comprobar en él me muestro aún más desprendido con las tierras de lo que acordamos inicialmente", le dice a la joven, que agradece su generosidad.