Leonardo se va de Valle Salvaje en busca de su padre

Leonardo se enfrenta a su momento más difícil en Valle Salvaje: el estado de salud de su padre corre peligro. En el anterior capítulo, don Atanasio le hizo entrega al joven de la misiva enviada por Sebastián de Mendoza, el secretario de su padre. El contenido de la carta ha cambiado el destino de Leonardo de forma repentina.

El motivo de su marcha, una misiva urgente La carta, redactada con urgencia, no dejaba lugar a dudas: la vida de don Hernando pende de un hilo. El estado de salud del marqués ha preocupado a su primogénito, quien se ha mostrado consternado ante la noticia. "El estado de mi padre me hace esperar un mal desenlace. Se me espera en Burgos por si sucediera lo peor". Don Sebastián y el resto de nobles consideran que lo mejor es que Leonardo esté cerca de su padre por si la situación se complicase. Por eso Leonardo ha pedido que su caballo esté listo para marchar cuanto antes a pesar de que Irene le ha advertido de que no es buena idea que cabalgue en este estado de confusión. La prometida de Leonardo se ha ofrecido a ir con él a Burgos, para acompañarle y apoyarle si la situación se complica: "Estamos prometidos, sería importante para mí estar a su lado". Pero el joven ha sentenciado que irá solo: "Hay algo a lo que prefiero enfrentarme solo: al dolor que he provocado". Leonardo preocupado por el estado de salud de Don Hernando RTVE

Adiós a la Casa Grande Antes de partir, el joven ha querido despedirse de todos los que lo han acogido durante su estancia en Valle Salvaje. La sorpresa del duque ha sido notable al conocer el motivo de la marcha de Leonardo: "Don Hernando siempre me pareció un hombre muy saludable. No tenga prisa en volver, lo más importante es que su padre se restablezca". Por su parte, Rafael ha tranquilizado al joven trasladándole que será él quien se ocupe de las tierras en su ausencia. "Puede contar con los Gálvez de Aguirre siempre que lo precise, solo tiene que darnos aviso", le ha dicho Rafael a un agradecido Leonardo. 02.34 min Leonardo se va de Valle Salvaje sin Irene El joven también ha tenido tiempo para bajar a los fogones y despedirse personalmente del servicio de la Casa Grande: "Sepan que me he sentido muy arropado gracias al trato que me han dispensado durante este tiempo", ha trasladado Leonardo. La respuesta no se ha hecho esperar, y Eva, visiblemente emocionada le ha dedicado unas palabras de cariño antes de fundirse en un abrazo con él: "No sabe la lástima que nos da que tenga que marcharse. Muchísimas gracias por bajar aquí a despedirse". Como muestra de afecto, el servicio le ha hecho entrega de unas viandas para el camino a Burgos. Leonardo se despide del servicio de Valle Salvaje RTVE