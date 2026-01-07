Alejo le suelta la bomba a Luisa: tiene que irse de 'Valle Salvaje'

La libertad de Luisa tenía un precio, y ha llegado el momento de cobrárselo. El duque no se ha plegado ante los ruegos de su hijo Alejo, y no permitirá que la joven criada de la Casa Pequeña permanezca en el lugar que ha convertido en su hogar. Luisa deberá abandonar, por orden de don José Luis Gálvez de Aguirre, las tierras de 'Valle Salvaje'. Deberá hacerlo junto a su hijo, Evaristo, y dejando al hombre que ama atrás.

Estas son las duras condiciones del acuerdo al que Alejo llegó con su padre a cambio de que intercediera por sacar a Luisa de la cárcel. Luisa, que estaba entre rejas por un crimen que no cometió. Luisa, encerrada por obra del duque... aunque eso, de momento, no lo sabe nadie más que él.

Así ha sido el momento de la verdad Alejo estaba posponiendo el momento de decirle la verdad a Luisa. La veía tan frágil a su retorno, tan necesitada de rodearse de los suyos... que la mera idea de poner fin a su incipiente felicidad le rompía el corazón. Pero, alentado por Adriana, ha dejado de demorarlo y ha sido sincero con Luisa. Con esto, acaba con la confusión que su actitud había sembrado en los últimos capítulos: una frialdad en su comportamiento hacia Luisa que la joven no entendía y que sólo se explica porque Alejo estaba obedeciendo las órdenes de su padre. Y quería ir cogiendo distancia antes de que fuese demasiado doloroso... Luisa, que pensaba que la causa de su frialdad es la actitud que ella misma mostró en la cárcel (dónde, pensando que nunca volvería a ver a sus seres queridos, decidió cortar por lo sano y prohibir sus visitas), se ha disculpado con Alejo. Y le ha hecho una promesa que pensaba que podía cumplir: "Tú y yo nos vamos a casar, y vamos a vivir nuestro amor como nos merecemos, sin que nadie nos moleste y sin que nadie nos diga...". Pero Alejo la ha interrumpido con la verdad.