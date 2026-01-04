Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 5 de enero: Luisa decide marcharse
- La joven necesita cambiar de aires: ¿será un adiós definitivo?
Con todo lo que ha vivido a sus espaldas, Luisa no se siente capaz de rehacer su vida en 'Valle Salvaje', lo que la lleva a tomar una difícil decisión. Por su parte, Mercedes está en caída libre en lo que respecta a Dámaso, y nadie puede hacerla cambiar de opinión. ¿O sí? Atanasio está decidido: quiere confesar su relación al duque.
Capítulo 328 del miércoles 7 de enero
La confesión de Alejo sobre el trato con el duque provoca la indignación de una Adriana decidida a intervenir. Culpable tras registrar las pertenencias de Dámaso, Mercedes se encara a Victoria, pero esta la desarma revelándole otro engaño de su socio…
Capítulo 329 del jueves 8 de enero
Mercedes vuelve a dejarse llevar por la atracción que siente por Dámaso, ignorando las advertencias de Victoria. Mientras, Luisa, tras calmar a Adriana, le confiesa a Pepa que ha tomado una decisión irrevocable. ¿Cuál será?
Capítulo 330 del viernes 9 de enero
Victoria se enfrenta con dureza a Atanasio y le lanza una amenaza: tarde o temprano, lo expulsará del valle. Mientras, con el corazón roto, Luisa arma el petate y, con su hijo en brazos, cruza por última vez el umbral de la Casa Pequeña… ¿será un adiós definitivo?