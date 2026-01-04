Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 5 de enero: Luisa decide marcharse

Con todo lo que ha vivido a sus espaldas, Luisa no se siente capaz de rehacer su vida en 'Valle Salvaje', lo que la lleva a tomar una difícil decisión. Por su parte, Mercedes está en caída libre en lo que respecta a Dámaso, y nadie puede hacerla cambiar de opinión. ¿O sí? Atanasio está decidido: quiere confesar su relación al duque.

Capítulo 328 del miércoles 7 de enero La confesión de Alejo sobre el trato con el duque provoca la indignación de una Adriana decidida a intervenir. Culpable tras registrar las pertenencias de Dámaso, Mercedes se encara a Victoria, pero esta la desarma revelándole otro engaño de su socio…

Capítulo 329 del jueves 8 de enero Mercedes vuelve a dejarse llevar por la atracción que siente por Dámaso, ignorando las advertencias de Victoria. Mientras, Luisa, tras calmar a Adriana, le confiesa a Pepa que ha tomado una decisión irrevocable. ¿Cuál será?