Victoria le dice a Mercedes quién es el autor de los anónimos de 'Valle Salvaje'

Todos estamos familiarizados con la historia de Pedro y el lobo, ese cuento popular sobre un niño que, de tanto dar la alarma de amenazas imaginarias, se ve desatendido y rechazado cuando, por una vez, estaba diciendo la verdad. En semejante tesitura se encuentra Victoria: por una vez, lo que le dice a Mercedes es cierto. Pero, acostumbrados como están todos a sus embustes y sus constantes intentos por malmeter y tratar de separar a la gente... ¿la creerá alguien?

En el episodio más reciente de 'Valle Salvaje', hemos visto cómo la duquesa confronta a Mercedes para hacerle una confesión: sabe quién está detrás de los anónimos. Y no es la persona que ella se espera. Ni remotamente.

¿Es Dámaso trigo limpio? No dejamos de hacernos esta pregunta, que nos persigue desde que el que fuese marido de Victoria volviese de Ultramar con misteriosos propósitos en mente. Pero Mercedes no parece hacérsela lo suficiente: ha creído a pies juntillas a este hombre misterioso, con el que ha comenzado una furtiva historia de amor. Tanto es así que no sospecha todavía del hombre al que apuntan todas las pruebas. ¿Es Dámaso el autor de los anónimos? Si nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, la respuesta es sí. Victoria, que a inteligente no la gana nadie, rastreó las cartas que le llegan a Mercedes hasta el despacho de su exesposo, con el que aún se encuentra casado por ley. No debía ser muy frecuente guardar tinta roja, un color que nadie utilizaría salvo para escribir este tipo de mensaje amenazante. Y eso es exactamente lo que Victoria ha encontrado en posesión de Dámaso: la tinta de los anónimos. Parece que está todo claro... salvo si Mercedes será capaz de creer a su peor enemiga por encima del hombre a quien ama.