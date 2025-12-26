La boda fallida de Matilde y Atanasio en Valle Salvaje
- La pareja pretendía darse el "sí, quiero" en secreto para evitar el sabotaje de Victoria
Tras semanas de preparativos para el gran día, Matilde y Atanasio han visto cómo la ilusión del "sí, quiero" se convertía rápidamente en una de sus mayores pesadillas. La pareja pretendía casarse de manera clandestina para sortear el boicot de Victoria, pero una vez más, la duquesa de Valle Salvaje se ha adelantado a todos los planes...
El "sí, quiero" que no ha llegado
El objetivo de la pareja era claro: unirse en matrimonio en secreto en la Cruz del Santo Socorro para evitar que Victoria pudiera intervenir. Sin embargo, la influencia de la duquesa parece no tener límites. Todo parecía ir según lo planeado con la llegada a de Atanasio, junto a los testigos Martín y Bárbara, ya solo faltaba el sacerdote. En ese escenario de nervios tan solo faltaba el padre Vidal: "No está y llevamos un rato", ha apuntado Matilde preocupada mientras Atanasio intentaba mantener la calma: "Tan solo tenemos que esperar a que aparezca", ha intentado tranquilizarla Atanasio.
Tras una espera que se ha alargado hasta casi la caída del sol, Atanasio se disponía a ir en su búsqueda por si el sacerdote hubiese tenido algún percance en el trayecto. Ha sido en ese instante cuando el sacristán de la parroquia ha aparecido con una misiva del sacerdote: "Me temo que no traigo buenas noticias", ha comunicado presagiando la pesadilla de la pareja.
Atanasio ha sido el encargado de leer la carta escrita por el padre Vidal, cuyo contenido ha sido devastador para la pareja: "Lamentándolo mucho no va a poder casarnos, ni en la Cruz del Santo Socorro, ni en la ermita, ni en cualquier otro lugar". La pareja no ha tardado en poner nombre y apellidos a la autora de este sabotaje: "Doña Victoria Salcedo de la Cruz ha impedido nuestro enlace", ha concluido Atanasio visiblemente abatido.
La vuelta de un Martín extraño
La relación de Matilde y Atanasio nunca ha sido fácil, especialmente por la constante vigilancia y ensañamiento de Victoria. De hecho la duquesa ha puesto todo su empeño en hacerles la vida imposible, utilizando cualquier excusa para castigar a Matilde y someter a su hermano Martín a un trato cruel. Desde que descubrió que eran hermanos, Victoria no ha cesado de hacerle la vida imposible al joven quien, al límite de sus fuerzas y dejando a Pepa atrás, se vio obligado a abandonar el valle para escapar de su control.
Aunque Martín regresó a 'Valle Salvaje' hace apenas unos capítulos, su actitud ha levantado sospechas y es que sus maniobras para retrasar el enlace han sido constantes. En un primer momento, el joven intentó frenar los planes de la pareja alegando que, con Luisa todavía en la cárcel, no era el clima idóneo para la celebración. Poco después aprovechó el derrumbe del techo de la ermita para presionar a la pareja. De hecho intentó convencerlos de retrasar la boda argumentando que Matilde se merecía que su gran día fuese perfecto y en aquel lugar especial para ella. Sin embargo la actitud de Matilde fue firme: "Nuestra prioridad es casarnos cuanto antes, no dónde", sentenció Matilde, dejando claro que el miedo a que Victoria descubriese el plan pesaba más.
Ante esta firmeza, las verdaderas intenciones de Martín salieron a la luz: "A mí también me preocupa Victoria, lo de la ermita era una excusa para que esperasen". El joven justificó su comportamiento por el temor a Victoria: "Está muy pendiente de mí, me preocupa que ponga en riesgo la boda", llegó a afirmar trasladando incluso que lo mejor sería no asistir al enlace, aunque finalmente sí lo ha hecho. Una presencia que ahora deja una pregunta en el aire: ¿Estaba allí realmente para acompañar y apoyar a su hermana? ¿Ha permitido Victoria que Martín vuelva al valle a cambio de nada?