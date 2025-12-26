La boda fallida de Matilde y Atanasio en Valle Salvaje

Tras semanas de preparativos para el gran día, Matilde y Atanasio han visto cómo la ilusión del "sí, quiero" se convertía rápidamente en una de sus mayores pesadillas. La pareja pretendía casarse de manera clandestina para sortear el boicot de Victoria, pero una vez más, la duquesa de Valle Salvaje se ha adelantado a todos los planes...

El "sí, quiero" que no ha llegado El objetivo de la pareja era claro: unirse en matrimonio en secreto en la Cruz del Santo Socorro para evitar que Victoria pudiera intervenir. Sin embargo, la influencia de la duquesa parece no tener límites. Todo parecía ir según lo planeado con la llegada a de Atanasio, junto a los testigos Martín y Bárbara, ya solo faltaba el sacerdote. En ese escenario de nervios tan solo faltaba el padre Vidal: "No está y llevamos un rato", ha apuntado Matilde preocupada mientras Atanasio intentaba mantener la calma: "Tan solo tenemos que esperar a que aparezca", ha intentado tranquilizarla Atanasio. Bárbara acompaña a Matilde en su boda en 'Valle Salvaje' RTVE Tras una espera que se ha alargado hasta casi la caída del sol, Atanasio se disponía a ir en su búsqueda por si el sacerdote hubiese tenido algún percance en el trayecto. Ha sido en ese instante cuando el sacristán de la parroquia ha aparecido con una misiva del sacerdote: "Me temo que no traigo buenas noticias", ha comunicado presagiando la pesadilla de la pareja. Atanasio ha sido el encargado de leer la carta escrita por el padre Vidal, cuyo contenido ha sido devastador para la pareja: "Lamentándolo mucho no va a poder casarnos, ni en la Cruz del Santo Socorro, ni en la ermita, ni en cualquier otro lugar". La pareja no ha tardado en poner nombre y apellidos a la autora de este sabotaje: "Doña Victoria Salcedo de la Cruz ha impedido nuestro enlace", ha concluido Atanasio visiblemente abatido. La pesadilla de Matilde y Atanasio se hace realidad en 'Valle Salvaje'