Homenaje al Pueblo Gitano, en directo: un reconocimiento a su "rica cultura" y una denuncia de las "graves desigualdades" en La Moncloa

La Moncloa ha acogido este sábado un emotivo y reivindicativo homenaje al pueblo gitano como broche de oro a las conmemoraciones del 600 aniversario de su llegada a España, celebrado en 2025. En la ceremonia, que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, activistas y artistas gitanos han destacado la historia de persecución y lucha por la dignidad de esta etnia en nuestro país.

"Celebramos seis siglos de presencia continuada, de historia compartida y de contribución constante a la identidad cultural de nuestro país", ha destacado la vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago. Es un acto cultural, pero también una reivindicación "de los derechos que nos han sido negados", ha apuntado.

"Nuestra historia no está escrita en los libros de texto, es una historia de persecución y resistencia frente a la exclusión", ha señalado, un "ejemplo de supervivencia cultural, de dignidad y orgullo que se han mantenido generación a generación pese a la adversidad".

En el acto han sido galardonados con las órdenes de Alfonso X el Sabio y del Mérito Civil destacados artistas gitanos como Pepe Habichuela, Juana Martín y Lolita Flores (cuya medalla será recogida por su hija, Elena Furiase), además de activistas y figuras históricas como el primer diputado de etnia gitana en el Congreso, Juan de Dios Ramírez Heredia.