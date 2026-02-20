Tributo al pueblo gitano con homenajes a las figuras de Camarón de la Isla y El Lebrijano
- El acto cierra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España; en directo en La 1, RTVE Play y RTVE Noticias
- El Gobierno condecorará a Lolita Flores y Pepe Habichuela en una jornada que aúna arte y reivindicación social
Este sábado 21 de febrero, a partir de las 11:00 horas, la Sala Barceló del Complejo de La Moncloa se vestirá de gala para celebrar el acto institucional "Gelem, Gelem: Homenaje al Pueblo Gitano". El evento, que será retransmitido en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, supone el broche de oro a las conmemoraciones del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, un hito que se remonta a 1425 con la entrada por el Reino de Aragón.
Aplazamiento por el accidente de Ademuz
Aunque el cierre de este centenario estaba previsto para el pasado mes de enero, el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que tuvo lugar en aquellas fechas ha obligado a posponer la celebración oficial. Tras este paréntesis, el Gobierno retoma ahora el homenaje para reconocer la historia, la cultura y la contribución fundamental de la comunidad gitana a la creación del país.
El acto contará con la presencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargado de la imposición de condecoraciones y del discurso de clausura, así como la participación de diversos ministros y múltiples representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
La voz de la Fundación Secretariado Gitano
Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) —la organización con mayor incidencia social y legislativa en España y Europa en este ámbito—, ha destacado la relevancia de este reconocimiento histórico. Para Giménez, este acto en Moncloa es fundamental para recordar una trayectoria marcada por la resistencia.
Sin embargo, la directora general y exdiputada subraya que el reconocimiento institucional debe ir acompañado de avances tangibles: “Ese reconocimiento tiene que dar un paso a más y por eso desde la Fundación Secretariado Gitano proponemos una ley integral para el reconocimiento, la promoción y la igualdad de los gitanos y las gitanas”. Según Giménez, este marco legislativo es una propuesta "sensata" que busca provocar la cohesión social y hacer justicia ante la desigualdad que aún persiste en ámbitos como la educación, la vivienda y la discriminación.
Arte y reconocimiento en directo
La jornada no solo tendrá un carácter institucional, sino también profundamente artístico. Mientras se desarrolla el evento, el joven artista Juanito Cortés realizará una pintura en vivo, y la maestra de ceremonias Noelia Cortés irá dando paso a diversas actuaciones musicales y a la entrega de distinciones.
Entre los galardonados con las órdenes de Alfonso X el Sabio y del Mérito Civil destacan nombres propios como los de Pepe Habichuela, Juana Martín y Lolita Flores (cuya medalla será recogida por su hija, Elena Furiase), además de activistas y figuras históricas como el primer diputado de etnia gitana en el Congreso, Juan de Dios Ramírez Heredia.
Programa de actuaciones
El acto comenzará a las 11:00 horas y se podrá ver en directo a través de RTVE Noticias, RTVE Play y La 1 de TVE.
1. Interpretación del himno "Gelem Gelem": A cargo de Lela Soto (voz) y Diego del Morao (guitarra). Este himno, que significa "Anduve, anduve", es un símbolo de la resistencia ante la persecución histórica.
2. Homenaje a Camarón: El artista Israel Fernández (voz) interpretará, previsiblemente, "La leyenda del tiempo", acompañado por Diego del Morao (guitarra), Ane Carrasco (cajón) y las palmas de Marcos Alba y Ángel Moreno.
3. Homenaje a "El Lebrijano": Con motivo del 50 aniversario del disco Persecución, María Terremoto y Anabel Valencia (voces) interpretarán "Mi condena (galeras)", con Curro Vargas a la guitarra y Ane Carrasco al cajón.
4. Fin de fiesta por bulerías: Como cierre del acto, todos los artistas participantes subirán al escenario para una actuación conjunta que pondrá el punto final a la retransmisión.