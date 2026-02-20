Tributo al pueblo gitano con homenajes a las figuras de Camarón de la Isla y El Lebrijano

Este sábado 21 de febrero, a partir de las 11:00 horas, la Sala Barceló del Complejo de La Moncloa se vestirá de gala para celebrar el acto institucional "Gelem, Gelem: Homenaje al Pueblo Gitano". El evento, que será retransmitido en directo por La 1 de TVE y RTVE Play, supone el broche de oro a las conmemoraciones del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, un hito que se remonta a 1425 con la entrada por el Reino de Aragón.

Aplazamiento por el accidente de Ademuz Aunque el cierre de este centenario estaba previsto para el pasado mes de enero, el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que tuvo lugar en aquellas fechas ha obligado a posponer la celebración oficial. Tras este paréntesis, el Gobierno retoma ahora el homenaje para reconocer la historia, la cultura y la contribución fundamental de la comunidad gitana a la creación del país. Referentes del pueblo gitano reclaman a Pedro Sánchez una Ley integral de reconocimiento, igualdad y promoción RTVE.es El acto contará con la presencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargado de la imposición de condecoraciones y del discurso de clausura, así como la participación de diversos ministros y múltiples representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

La voz de la Fundación Secretariado Gitano Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) —la organización con mayor incidencia social y legislativa en España y Europa en este ámbito—, ha destacado la relevancia de este reconocimiento histórico. Para Giménez, este acto en Moncloa es fundamental para recordar una trayectoria marcada por la resistencia. 06.35 min Sara Giménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano: "Es un año para conocer a los gitanos y corregir la desigualdad de oportunidades" Sin embargo, la directora general y exdiputada subraya que el reconocimiento institucional debe ir acompañado de avances tangibles: “Ese reconocimiento tiene que dar un paso a más y por eso desde la Fundación Secretariado Gitano proponemos una ley integral para el reconocimiento, la promoción y la igualdad de los gitanos y las gitanas”. Según Giménez, este marco legislativo es una propuesta "sensata" que busca provocar la cohesión social y hacer justicia ante la desigualdad que aún persiste en ámbitos como la educación, la vivienda y la discriminación.