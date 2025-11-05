Chaval, fetén, molar o sobar: el romaní y el caló perviven en el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España

Nicolás Jiménez aprendió de joven a hablar la lengua romaní tras horas y horas dedicadas a ella. Este sociólogo adquirió el conocimiento gracias a una escuela de verano organizada por la Unión Romaní Internacional, a la que conoció en eventos internacionales. Este aprendizaje constante le ha llevado a que en el presente pueda quedar a tomar un café con sus amigos y poder entablar conversaciones en romaní, una identidad de la etnia gitana.

En su hogar, siempre ha tenido muy presente el romaní con libros y con música, materiales que han permitido a sus hijos también aprender esta lengua. Pero no es suficiente. "La situación de nuestra lengua en España es catastrófica, provocada por la negación del Estado", señala Jiménez y atribuye la falta de inversión en ello como una de las causas. "¿Para qué voy a escribir una novela en lengua romaní si es imposible encontrar un lugar donde me la vayan a publicar y luego no va a tener lectores?", ejemplifica.

El romaní, extendido por Europa Desde 2015, cada 5 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lengua Romaní, proveniente de la India e influenciada por idiomas como el rumano, el armenio o el antiguo eslavo. No muchas personas lo hablan en España, en parte por toda la persecución que sufrió el pueblo gitano en nuestro país. Durante años hablar en romaní estaba prohibido y se penaba con duros castigos, como recibir latigazos o remar durante años para el rey en galeras. “La heroicidad de una lengua minoritaria en España como la romaní es ser la más europea de todas“ Este contexto llevó a la población gitana a ocultar su idioma para así esquivar las penitencias, por lo que cesó la transmisión entre generaciones. Así fue cómo la lengua romaní empezó a desaparecer progresivamente y se fundió con el castellano hasta transformarse en el caló. Jiménez ha viajado a distintos países de Europa para asistir a conferencias impartidas en lengua romaní. Más allá de nuestras fronteras, el romaní es hablado como cualquier otra lengua gracias a la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, cuyo objetivo es defender y promocionar aquellas lenguas de Europa que no son consideradas oficiales. Este idioma se habla especialmente en Rumanía, Bulgaria y Serbia. "La heroicidad de una lengua minoritaria en España como la romaní es ser la más europea de todas", asegura Jiménez. Las personas gitanas, las que menos denuncian el racismo aunque una de cada tres lo ha sufrido durante el último año Aunque España firmara este tratado, la situación actual no muestra ese auxilio: "En nuestro país, las autoridades ni protegen ni contribuyen a enseñar o investigar sobre nuestros derechos lingüísticos". "España es un Estado antigitano, las leyes son antigitanas y la Constitución también", añade este sociólogo, que insiste en que hay que "pensar en los gitanos como ciudadanos de pleno derecho" para así empezar a normalizar el habla de la lengua romaní.

"La segunda lengua se aprende en casa" José Antonio Plantón ha crecido desde pequeño con el caló, el idioma del pueblo gitano que mezcla la gramática del castellano con el vocabulario del romaní. Este profesor lo habla de manera cotidiana con su mujer y sus hijos; siguió el legado que su padre y su abuelo ya habían hecho con él. "Tenemos que enseñar la lengua a nuestros hijos porque no hay una escuela donde aprenderla. La segunda lengua se aprende en casa", explica. Sin embargo, no todo el mundo lo hace y esto puede tener consecuencias: "Si los padres tenemos una despreocupación total de enseñar el caló a nuestros hijos, entonces es algo que perderemos". Por ello, insiste en la necesidad de apostar por la enseñanza del caló en los hogares para así "avanzar" y "recuperar" la costumbre de hablarlo. A juicio de Plantón, que se imparta en la escuela como idioma es "complicado". "Nosotros los gitanos llegamos en el siglo XV y en aquel momento participábamos de una forma u otra a nivel cultural, pero en los libros de texto no aparece nada sobre nuestra cultura", denuncia. "En nuestros 600 años de historia en España, no he visto ningún libro en la escuela que hable de nuestra cultura ni de nuestro arte. Si no se enseña eso, que es lo básico, ¿qué se va a enseñar?".