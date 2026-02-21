Sara Giménez: "El himno 'Gelem, gelem' marca nuestra persecución; ahora necesitamos una ley integral de igualdad"

Este año se ha consolidado como una fecha clave para el pueblo gitano, que celebra 600 años de presencia en España. Seis siglos marcados por su historia, su cultura y su contribución fundamental a la construcción del país. Coincidiendo con el cierre de estos actos conmemorativos este sábado, 21 de febrero, en el Palacio de la Moncloa, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, subraya en declaraciones a RTVE Noticias la necesidad de que los gestos institucionales se transformen en avances legales tangibles.

La abogada y exdiputada, Sara Giménez, es la directora general de la Fundación Secretariado Gitano. JORGEZORRILLA FSG / JORGE ZORRILLA

"Iniciamos nuestra presencia en España en el año 1425, con ese salvoconducto que nos permitía la entrada desde el Reino de Aragón", recuerda Giménez, enfatizando que la memoria histórica es el pilar sobre el que debe asentarse el futuro de los más de doce millones de gitanos que viven en todo el mundo.

El himno del Samudaripen, el holocausto gitano Uno de los elementos centrales de la identidad del pueblo gitano es el Gelem, gelem (en español, "Anduve, anduve"). Se trata del himno oficial adoptado en el Congreso de Londres de 1971. Lejos de ser una pieza folclórica, su letra, —compuesta por el músico serbio de etnia gitana Žarko Jovanović tras sobrevivir al holocausto gitano— es una elegía que denuncia el exterminio cometido por el régimen nazi. Alrededor de medio millón de romaníes, marcados con un triángulo marrón, fueron exterminados en campos de concentración. El pueblo gitano sufrió persecución, encarcelamiento, trabajos forzosos, experimentos científicos, esterilización y masacre. Documentos RNE Documentos RNE - 600 años de resistencias: una mirada gitana a la historia - 06/06/25 Escuchar audio Sara Giménez destaca la carga emocional de esta melodía: "Cuando uno lo escucha, es un himno doloroso porque se ve ese intento de exterminar, de acabar con la identidad del pueblo gitano". La abogada explica que, además de ser una pieza "desgarradora", es un testimonio de supervivencia: "Junto a ser un himno doloroso, también muestra la resistencia que hemos tenido los gitanos y las gitanas que, a fecha actual, podemos decir que mantenemos valores de identidad". En España, esta composición ha encontrado un eco particular a través del flamenco, con versiones de artistas como Lole y Manuel o Lela Soto, que dotan a sus acordes de un matiz de "quejío" que resuena con fuerza cada 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. El rey visibiliza la historia del pueblo gitano en la radio: "Una gran desconocida, pero esencial para España" SANTI RIESCO