El colectivo gitano causa poca simpatía a más de un tercio de las personas en España, según un barómetro

Coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y con la declaración del Gobierno de 2025 como Año del Pueblo Gitano en España, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado este martes el barómetro La Mirada Social sobre el Pueblo Gitano en España, el primer estudio que analiza de forma integral cómo percibe la sociedad española a la comunidad gitana y hasta que punto responde a la realidad.

Y uno de los resultados de la encuesta es que las personas gitanas y musulmanas son las que menos simpatía despiertan entre los españoles, según el barómetro. Concretamente, las personas gitanas generan poca o ninguna simpatía al 36,4% de los 1.000 encuestados, solo por detrás de las personas de religión musulmana, cuya escasa simpatía alcanza al 44,4%.

Así el estudio revela esta paradoja: estos dos colectivos son los únicos que presentan un mayor nivel de discriminación percibida que de simpatía por parte de la ciudadanía. Además, esta falta de afinidad no está condicionada por la ideología, sino que se extiende de manera transversal a todo el espectro político, izquierdas y derechas, algo que no ocurre con otros grupos sociales.

En esta línea, los encuestados consideran que el colectivo gitano es el quinto más discriminado, por detrás de las personas sin hogar, los musulmanes, las personas trans y los inmigrantes. La posibilidad de contacto con personas gitanas provoca incomodidad en casi todos los ámbitos: que un hijo tenga una pareja gitana sería muy o bastante incómodo para el 29,2%, mientras que tener vecinos gitanos lo sería para el 24%.

Desconocimiento de la cultura gitana El barómetro confirma un profundo desconocimiento sobre la historia y la cultura gitanas. Un 70,3% de las personas encuestadas afirma saber poco sobre ellas, y las imágenes que predominan siguen siendo parciales y estereotipadas, centradas casi exclusivamente en la música y el flamenco. En cambio, apenas se asocia a personas gitanas en ámbitos como la ciencia, la empresa o los altos cargos en las instituciones. Aunque se reconocen valores positivos de la cultura gitana, persisten percepciones alejadas de la realidad acreditada por numerosos estudios. Por ejemplo, se subestima la elevada tasa de pobreza que afecta a esta población, se sobredimensiona su supuesta dependencia de las ayudas sociales y se mantiene la creencia de que la mayoría trabaja en la venta ambulante. También se duda de la escolarización del alumnado gitano en las etapas obligatorias, cuando en realidad esta es casi total. El estudio muestra que en algunos ámbitos la percepción social se acerca más a los datos reales, como el reconocimiento de la ciudadanía española de las personas gitanas, la normalización de sus condiciones de vivienda o la discriminación que sufren en el acceso al empleo y a la vivienda. Sin embargo, el contacto cotidiano entre población gitana y no gitana sigue siendo escaso, un factor clave en la persistencia de prejuicios.

Escaso contacto Así, el 60,2% de la población declara tener poco o ningún contacto con personas gitanas y solo cuatro de cada diez afirme tener amistad con alguna, siendo Extremadura y Asturias las comunidades autónomas donde más se percibe su presencia en su entorno cercano seguidas por Andalucía y Castilla y León. Aunque la mayoría de la población no expresa rechazo a la convivencia en espacios como el trabajo o la escuela, solo un 33% afirma que no sentiría ninguna incomodidad si sus hijos o hijas tuvieran una pareja gitana. En relación con las mujeres gitanas, la percepción mayoritaria las define como “tradicionales”, una mirada que invisibiliza su diversidad y los avances en formación y participación laboral que se han producido en las últimas décadas. ““ Más de la mitad de las personas encuestadas reconoce que la situación del pueblo gitano ha mejorado en los últimos veinte años. No obstante, solo un 20% identifica las desigualdades estructurales del sistema educativo como una de las causas principales de las brechas existentes, lo que evidencia la persistencia de interpretaciones simplistas y culpabilizadoras. Para Belén Barreiro, CEO de 40dB, el punto de partida de este barómetro La Mirada Social sobre el Pueblo Gitano en España es el desconocimiento sobre la población gitana, tanto desde un punto de vista teórico (conocimiento de su historia y cultura) como práctico, de relación, según ha comentado en la presentación.