Lolita Flores da voz al pueblo gitano para contar su historia en el tráiler oficial de 'Pendaripen'

RTVE.es estrena el tráiler de Pendaripen (historia en romaní), un documental que repasa 500 años de leyes antigitanas, seis siglos de opresión y persecución del pueblo gitano. Una película dirigida por Alfonso Sánchez, con guión de Eva Montoya y la narración de Lolita Flores, que va a celebrar su premiere en el Festival de Seminci comenzando así un periplo que le llevará también, entre otros, al Festival de Cine Europeo de Sevilla, al Iberoamericano de Huelva o al Internacional de Almería

La película repasa resume la historia gitana desde los orígenes del pueblo Roma que dialectalmente se sitúan en Canoa, India. Repasa su éxodo a Europa, en torno al año 1300 d.C., su llegada a España en el primer tercio del siglo XV y cómo ya desde entonces, hasta ahora, ha sido un pueblo perseguido y señalado.

Una historia contada, en este documental, con los testimonios de los propios miembros de la comunidad gitana. Porque descubrir la historia del Pueblo Gitano es dimensionar la arquitectura del racismo, a través de las voces de Pastora Filigrana, Esperanza Fernández, Ismael Cortés, Iván Periáñez, Séfora Vargas, José Vega de los Reyes, Beatriz Carrillo, Miguel Ángel Vargas, Sarah Carmona, Marcos Santiago, José María Flores, Vicente Soto Sordera, Myriam Amaya, Silvia Heredia o Joan Manuel Oleaque.

Fotograma de 'Pendaripen'

Una radiografía de una cultura y un grupo social, el pueblo gitano, con una identidad que traspasa fronteras y prejuicios y que, paradójicamente, pese a sufrir un racismo que a día de hoy no tiene siquiera reproche social está presente en algunos de los rasgos más identitarios de la sociedad española en su conjunto, como en el flamenco. O en la representación sexualizada e idealizada de la mujer gitana en el arte, a la que Caravaggio condenó al estereotipo de mujer que lee la buenaventura y que se coloca al margen de la moral.

Pendaripen llega para dar luz sobre la historia del pueblo gitano, para poner el foco tras siglos de racismo y exclusión que perduran en nuestros días. Para contar, en palabras de los propios gitanos, una manera de entender la vida, unos valores, que colocan a la familia como eje vertebral.

Fotograma de 'Pendaripen'

Una cultura que ha sufrido el primer intento de genocidio en Europa, la gran redada o Prisión General de Gitanos del marqués de la Ensenada en 1749. O la recogida de niños gitanos en orfanatos de 1673, con el objetivo de “arrancarles de la mala semilla” de su legado. Sorprende que hechos tan graves hayan pasado desapercibidos en los libros de historia, que no se cuenten en las aulas ni se rememoren para que no vuelvan a ocurrir. Porque, como se suele decir, un pueblo que conoce su historia está condenado a repetirla. Y la historia del Pueblo Gitano ha permanecido oculta incluso a ojos de los propios miembros de su comunidad.

Un proyecto de Enciende TV dirigido por Alfonso Sánchez y escrito por Eva Montoya. La producción ejecutiva está a cargo de Agus Jiménez, y el cartel oficial ha sido realizado por Sandra Carmona. La dirección de fotografía corresponde a Elisa Moreno, mientras que el montaje ha sido realizado por Pablo Vega y Julio Castaño. El sonido está firmado por Juan Cantón y la banda sonora original por Quentin Gas.

Pendaripen es un documental histórico y social producido por Enciende TV, con la participación de RTVE, Canal Sur y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.