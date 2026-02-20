Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane (San Francisco), reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie televisiva Anatomía de Grey, ha muerto este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Dane, que también formó parte del elenco de Euphoria, ha fallecido casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.

El actor estadounidense Eric Dane, en la sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington, en 2025. SAUL LOEB / AFP

Su familia ha confirmado el deceso a través de un comunicado en el que ha señalado que el actor ha muerto rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, según la misma fuente.