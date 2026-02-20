Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años
- Libraba una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
- Se encontraba trabajando en un libro de memorias que se publicaba en 2026
El actor estadounidense Eric Dane (San Francisco), reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie televisiva Anatomía de Grey, ha muerto este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Dane, que también formó parte del elenco de Euphoria, ha fallecido casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.
Su familia ha confirmado el deceso a través de un comunicado en el que ha señalado que el actor ha muerto rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, según la misma fuente.
Carrera profesional
El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy, en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC. Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.
Tras su salida de la ficción, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagonista, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.
Dane se encontraba trabajando en un libro de memorias que se iba a publicar en 2026 y cuyo título será Book of Days; A Memoir in Moments, en el que aborda su paternidad, sus primeras experiencias en Anatomía de Grey, su decisión de estar sobrio o el día en el que recibió el diagnóstico de ELA.
En los últimos meses, el actor mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.