Muere Robert Duvall a los 95 años, icono de Hollywood e intérprete de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

El legendario actor estadounidense Robert Duvall, uno de los intérpretes más respetados de Hollywood, ha fallecido este domingo a los 95 años en su rancho de Virginia, acompañado por su familia. Su esposa, Luciana Duvall, ha confirmado este lunes la noticia.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la viuda en un emotivo comunicado en Facebook.

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall ha acumulado más de setenta años de trayectoria profesional, con interpretaciones en cine, teatro y televisión. En total, apareció en casi 100 películas.

Hijo de un almirante de la Marina y de una actriz aficionada, Duvall creció en Annapolis, Maryland. Tras graduarse y servir en el Ejército, se trasladó a Nueva York, donde compartió piso con Dustin Hoffman y se hizo amigo de Gene Hackman, cuando los tres aún eran estudiantes de actuación.

Después de participar en obras teatrales y trabajar en varios programas de televisión, Duvall obtuvo su primer papel cinematográfico como el misterioso Boo Radley de Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962).

Entre sus interpretaciones más reseñables destacan la de Tom Hagen en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974), así como la del teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su papel en Gracias y favores, en el que daba vida a un exalcohólico y antigua estrella de la música country, le valió el Oscar al Mejor Actor en 1983.

También estuvo nominado a los premios de la Academia de Hollywood en 1998 como mejor actor principal por el drama que él mismo dirigió Camino al cielo; en 1999 como mejor actor de reparto por el thriller judicial Acción civil; y en 2015 también como mejor actor de reparto por el drama familiar El juez.