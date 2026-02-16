Muere Robert Duvall a los 95 años, icono de Hollywood e intérprete de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'
- El legendario actor ha fallecido en su domicilio, acompañado por su familia
- Su interpretación en Gracias y favores le valió el Oscar al Mejor Actor en 1983
El legendario actor estadounidense Robert Duvall, uno de los intérpretes más respetados de Hollywood, ha fallecido este domingo a los 95 años en su rancho de Virginia, acompañado por su familia. Su esposa, Luciana Duvall, ha confirmado este lunes la noticia.
"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la viuda en un emotivo comunicado en Facebook.
Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall ha acumulado más de setenta años de trayectoria profesional, con interpretaciones en cine, teatro y televisión. En total, apareció en casi 100 películas.
Hijo de un almirante de la Marina y de una actriz aficionada, Duvall creció en Annapolis, Maryland. Tras graduarse y servir en el Ejército, se trasladó a Nueva York, donde compartió piso con Dustin Hoffman y se hizo amigo de Gene Hackman, cuando los tres aún eran estudiantes de actuación.
Después de participar en obras teatrales y trabajar en varios programas de televisión, Duvall obtuvo su primer papel cinematográfico como el misterioso Boo Radley de Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962).
Entre sus interpretaciones más reseñables destacan la de Tom Hagen en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974), así como la del teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su papel en Gracias y favores, en el que daba vida a un exalcohólico y antigua estrella de la música country, le valió el Oscar al Mejor Actor en 1983.
También estuvo nominado a los premios de la Academia de Hollywood en 1998 como mejor actor principal por el drama que él mismo dirigió Camino al cielo; en 1999 como mejor actor de reparto por el thriller judicial Acción civil; y en 2015 también como mejor actor de reparto por el drama familiar El juez.
“El olor del napalm por la mañana”
Quizá el papel más memorable de Duvall llegó de la mano de Francis Ford Coppola —con quien ya había trabajado en las dos primeras películas de El Padrino, y en La conversación—, con Apocalypse Now, en la que interpretaba al excéntrico teniente coronel Bill Kilgore, obsesionado con el surf e impasible ante las bombas que caían a su alrededor.
Duvall solo aparecía unos minutos en pantalla, pero fueron suficientes para inmortalizar al personaje que, tras un ataque del Ejército norteamericano en la jungla de Vietnam, pronunciaba una de las frases más icónicas de la historia del cine, como un símbolo del delirio de la guerra: "I love the smell of napalm in the morning" ("Me gusta el olor del napalm por la mañana").
Ese papel le valió a Duvall una de sus siete nominaciones al Oscar. Otra fue como mejor actor de reparto por El Padrino, de Coppola, interpretando al consigliere de la familia Corleone. Duvall apareció también en la segunda película de la trilogía, pero rechazó la tercera porque consideró insuficiente la oferta económica.
Entre sus trabajos más destacados figuran también títulos como el debut de George Lucas como director, THX 1138 (1971), Network, un mundo implacable (1976) de Sidney Lumet; El mensajero del miedo (1984), Días de trueno (1990) o Un día de furia (1993).
Además de su labor en cine, Duvall brilló en televisión con miniseries como Lonesome Dove, por la que ganó un Globo de Oro. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, incluidos Globos de Oro, BAFTA, Emmy y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.