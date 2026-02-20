El PP ganaría en Castilla y León, con un PSOE mucho más cerca, pero volvería a necesitar a Vox, según el CIS

Como en los comicios de Extremadura y Aragón, el CIS pronostica un escenario similar para la cita con las urnas del 15 de marzo en Castilla y León, con un PP que ganaría las elecciones, pero no con la suficiente mayoría para gobernar solo, por lo que volvería a depender de Vox. A diferencia de las citas autonómicas de las otras regiones, en esta ocasión, el PSOE podría ascender y quedaría muy cerca del PP. Podemos, por su parte, podría desaparecer de las Cortes castellanoleonesas.

Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP ganaría las elecciones con un 25,7% de los votos y entre 28 y 38 escaños, mientras que el PSOE conseguiría el 25,3% de los sufragios y entre 26 y 35 procuradores, mientras que Vox lograría el 13% de los votos y entre 11 y 19 representantes.

En el caso de los partidos regionalistas o más pequeños, Unión del Pueblo Leonés tendría entre 2 y 4 parlamentarios; IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, lograría entre 0 y 4; Por Ávila, entre 0-1, y Soria Ya, entre 0-1.

La mayoría absoluta se sitúa en los 41 procuradores.

