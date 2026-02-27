Abascal carga contra el "crimen" de Mercosur en Tordesillas: "Las decisiones de España se toman en oscuros despachos"

Vox ha centrado en el campo su primer mensaje de campaña electoral en Castilla y León. En la histórica villa de Tordesillas, donde ha arropado al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha cargado contra la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, un "crimen contra el campo y la soberanía alimentaria" y ha denunciado que las "decisiones de España se toman fuera, en oscuros despachos y por burócratas que nadie ha elegido".

Abascal ha pedido "recuperar la autoestima nacional" y ha instado a hacerlo con "sobriedad castellana", "sin patrioterismo pero sin pedir perdón, ni permiso" porque España y los españoles "no van a ser derrotados ni por los corruptos ni los criminales ni unos políticos que han vendido su soberanía".

El líder de Vox ha criticado los intentos de "martirizar" a los españoles con "los episodios más oscuros de nuestro pasado", en referencia a la reciente desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23F: "Eso han intentado hacerlo todos aquellos que odian a España y hoy están ocupando los Gobiernos tomando decisiones del futuro de los españoles y que quitan y ponen presidentes".