Abascal tacha de "error" el documento del PP para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
- Admite que le ha molestado el documento y asegura que Vox no va a plantear nada fuera de la legalidad
- El PP asegura que las conversaciones con Vox las liderarán Guardiola y Azcón
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado este martes de "error" el documento marco que ha propuesto el PP para llegar a un acuerdo con su formación para cerrar los gobiernos de Extremadura y Aragón y ha reconocido que le ha molestado.
"Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos, pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox, no lo entiendo", ha asegurado en declaraciones en Antena 3.
Abascal se ha pronunciado así después de que este lunes la dirección nacional del PP haya decidido implicarse en las negociaciones para "facilitar los acuerdos" y evitar una "repetición electoral", y haya fijado unas líneas básicas que se han de seguir en sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad durante la legislatura.
Se trata de un documento con diez puntos, entre los que está la exigencia de aprobar los presupuestos de toda la legislatura, así como piden el respeto a la "proporcionalidad" salida de la urna, al tiempo que los 'populares' se abren a ceder en asuntos como inmigración o cambio climático.
Abascal ha admitido que no le suena bien el documento, pues que cree que con él, el PP insinúa que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho. "No me suena bien, es empezar con mal pie", ha lamentado. "Cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox se está ofendiendo a alguien", ha añadido.
Según el líder de Vox, sería comprensible que pusieran esos marcos para pactar con Junts o el PSOE, pero no con Vox, porque, ha incidido, él mismo ha acreditado con su "integridad" su compromiso con el Estado de Derecho, la Corona, la democracia o la Constitución.
Además, ha considerado que es también "un insulto" a los dirigentes autonómicos y "una falta de confianza". "Ni (el candidato a la reelección del PP, Jorge) Azcón, ni (la candidata 'popular', María) Guardiola van a pactar nada contra la legalidad", ha insistido. En su opinión, el documento "se enmarca dentro de los problemas que tiene el PP".
Por otra parte, Abascal ha sostenido que deberían ser los equipos negociadores en Extremadura y en Aragón que se han designado los que se encargaran de llegar a un pacto.
En declaraciones en Telecinco, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón las van a liderar los propios Guardiola y Azcón, respectivamente. No obstante, ha defendido que la dirección nacional esté presente para "darle una coherencia".
El secretario general del PP, que no ha precisado qué miembro de la directiva estará involucrado en las negociaciones, ha insistido en que la presencia de Génova y de Bambú tiene que servir para "catalizar" un acuerdo que "nadie entendería" que no fueran capaces de alcanzar. "La mano tendida del Partido Popular está aquí", ha afirmado Tellado, quien cree que Vox y el propio Abascal también tienen intención de llegar a acuerdos.
"España tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión, sin lugar a duda", ha dicho Tellado, quien ha afirmado que PP y Vox tienen "muchas coincidencias" y son muchas más las cosas que les unen que las cosas que les puedan separar. "Estamos abocados a entendernos", ha reiterado. Lo fundamental, ha añadido Tellado, es iniciar "cuanto antes" las conversaciones que permitan "un acuerdo fructífero" para ambas comunidades autónomas.
Fuentes de Génova han confirmado una reunión entre Tellado y Azcón, quien ha viajado a Madrid "por una comida" y "ha aprovechado para ver" al secretrio general del PP.