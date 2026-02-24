Abascal tacha de "error" el documento del PP para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado este martes de "error" el documento marco que ha propuesto el PP para llegar a un acuerdo con su formación para cerrar los gobiernos de Extremadura y Aragón y ha reconocido que le ha molestado.

"Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos, pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox, no lo entiendo", ha asegurado en declaraciones en Antena 3.

Abascal se ha pronunciado así después de que este lunes la dirección nacional del PP haya decidido implicarse en las negociaciones para "facilitar los acuerdos" y evitar una "repetición electoral", y haya fijado unas líneas básicas que se han de seguir en sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad durante la legislatura.

Se trata de un documento con diez puntos, entre los que está la exigencia de aprobar los presupuestos de toda la legislatura, así como piden el respeto a la "proporcionalidad" salida de la urna, al tiempo que los 'populares' se abren a ceder en asuntos como inmigración o cambio climático.

Abascal ha admitido que no le suena bien el documento, pues que cree que con él, el PP insinúa que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho. "No me suena bien, es empezar con mal pie", ha lamentado. "Cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox se está ofendiendo a alguien", ha añadido.

Según el líder de Vox, sería comprensible que pusieran esos marcos para pactar con Junts o el PSOE, pero no con Vox, porque, ha incidido, él mismo ha acreditado con su "integridad" su compromiso con el Estado de Derecho, la Corona, la democracia o la Constitución.

Además, ha considerado que es también "un insulto" a los dirigentes autonómicos y "una falta de confianza". "Ni (el candidato a la reelección del PP, Jorge) Azcón, ni (la candidata 'popular', María) Guardiola van a pactar nada contra la legalidad", ha insistido. En su opinión, el documento "se enmarca dentro de los problemas que tiene el PP".

Por otra parte, Abascal ha sostenido que deberían ser los equipos negociadores en Extremadura y en Aragón que se han designado los que se encargaran de llegar a un pacto.