El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, rechaza dimitir y cuestiona a la dirección nacional

El partido de Santiago Abascal se enfrenta a una nueva crisis territorial, abierta en esta ocasión en la Región de Murcia, donde cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox dimitieron para forzar la salida del presidente, José Ángel Antelo, y conseguir que la dirección nacional del partido tome las riendas.

Frente a las alegaciones de los miembros dimitidos de Vox, que señalan un "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo, el todavía presidente murciano del partido adelante que no piensa dimitir y advierte a la dirección que tendrán que cesarlo. En su opinión no ha cometido “ningún error grave” y defiende su continuidad como diputado autonómico mientras valora los siguientes pasos.

Desde la dirección nacional de Vox, que tendrá que nombrar una gestora, alegan una profunda disensión con la gestión de Antelo en términos de cohesión interna. Dicen también que el presidente del partido en Murcia tendrá que aclarar si guarda alguna relación con la crisis abierta en Vox en la Comunidad de Madrid.

Precisamente desde aquí ha llegado uno de los apoyos para Antelo, a través ex secretario general de Vox y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. También él ha protagonizado en los últimos días un intenso choque con la dirección nacional del partido, que quería relevarle en la portavocía de la formación en el consistorio de la capital. Ortega Smith ha definido Antelo como "un hombre honrado e íntegro" y ha afirmado que "el tiempo pone a cada uno en su sitio".

Otro de los líderes históricos del partido, Iván Espinosa de los Monteros, escribía en X "aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores". Y desde Castilla y León, el expresidente regional de Vox, Juan García Gallardo ha señalado directamente a Santiago Abascal para decir que "tira la piedra y esconde la mano". "Un líder que basa su liderazgo en el miedo no es un líder", decía.

Este viernes el líder murciando de Vox ha convocado a los medios a las puertas del Ayuntamiento de Molina de Segura. En las horas previas, ha hecho explicado en Onda Cero que ha hablado con el presidente del partido, Santiago Abascal, quien le planteó la posibilidad de ser candidato, pero ha asegurado que no entendía que ello implicara su dimisión como presidente provincial. A su juicio, el cese es una decisión que corresponde a la dirección nacional, pero dimitir supondría asumir una responsabilidad que él rechaza.

Antelo no entiende los motivos de que pidan su relevo Además ha afirmado no entender los motivos de su pretendido relevo, especialmente en un contexto en el que, según ha dicho, el partido mejoraba sus expectativas electorales en la Región de Murcia. “Si he cometido algún error, que se diga”, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado su gestión y el crecimiento orgánico de Vox logrado en los últimos años. Antelo ha establecido una diferencia entre “lealtad” y “sumisión”, y ha defendido que la primera consiste en decir la verdad, mientras que la segunda implica aceptar cualquier instrucción sin opinión propia. “No he nacido para eso” ha asegurado. Sobre su futuro inmediato, ha confirmado que mantiene el acta de diputado autonómico y que su intención es cumplir los compromisos adquiridos, especialmente los acuerdos presupuestarios en marcha. “Todas las opciones están encima de la mesa”, ha afirmado, aunque ha insistido en que ahora su prioridad es terminar el trabajo iniciado.