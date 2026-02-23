Ortega Smith desoye a la dirección nacional y dice que seguirá como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y la cúpula de su formación, que el pasado miércoles le suspendió cautelarmente de militancia por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz municipal. Si Ortega Smith advirtió el viernes que llegaría a los tribunales de ser necesario, para defender su honor, este lunes ha remarcado que acudirá al pleno del ayuntamiento de Madrid "como portavoz" del grupo municipal. Además, ha defendido que no existe ninguna petición formal para someter a votación su continuidad al frente de la formación en el Consistorio.

Ortega Smith ha hecho estas afirmaciones ante los medios durante la rueda previa al pleno del consistorio, en la Plaza de Cibeles. Una intervención que, a diferencia de otras ocasiones, se ha desarrollado sin la asistencia de ninguno de los concejales de su grupo. Con carné de afiliado en mano, se reafirmaba en que mientras la mayoría de sus compañeros no solicite votar, él seguirá al frente de la portavocía.

Ha advertido que no hay "ninguna normativa que obligue" a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo solicite la mayoría de los concejales. En caso de que eso suceda, ha dicho, "no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", pero ha añadido, "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido". Por lo tanto, se prevé su asistencia al Pleno de Cibeles de este martes liderando a su grupo, como de costumbre.

“🔴 Ortega Smith desoye la suspensión cautelar de militancia dictada por la dirección de Vox y se aferra a la portavocía municipal del partido



▪️ Aferrado a su carnet de afiliado, ha dicho que no existe petición formal para votar su continuidad al frente



🎙️ @Laura_VillaSan pic.twitter.com/0HfNSCgdZR“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) February 23, 2026

Ortega Smith reivindica su papel como fundador de Vox Javier Ortega Smith ha enseñado su carné de militante número 6 del partido ante quienes cuestionan que haya sido uno de los fundadores de Vox y ha recordado cómo se recorría pueblos de España en coche particular, cuando no había sueldos, poniendo su tiempo y dinero, para que algunos lo pongan en duda. "Un día me voy a levantar y me van a cuestionar que sea español para decir que soy argentino", ha ironizado. "Hay que tomarse la vida con un poco de humor porque si no, no sales de tu asombro", ha añadido. Ha desgranado los nombres de los primeros afiliados del partido, el número 1, Ignacio Ansaldo, actual concejal; el número 2, Julio Utrilla, miembro del comité ejecutivo; el número 3, Gonzalo Pardo; número 4, Santiago Abascal; número 5, Ortega Lara, y número 6, Ortega Smith. Y ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", que no han hecho "mera coreografía" sino "resaltado incoherencias" y cuya forma de ser es de "nunca confundir disciplina con sumisión a ciegas". También ha criticado, aludiendo a la dirección nacional del partido, las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones" y ha defendido que está dispuesto a asumirlas: "Hemos venido a la política y es un lugar que tiene estas cosas", ha apuntado. Ortega Smith ha señalado que hay quienes "llevan mucho tiempo obsesionados" con que desaparezca de la vida pública y ha ironizado con la posibilidad de que el siguiente paso sea su expulsión como afiliado. "Yo creo que el siguiente paso será echarme del partido como afiliado, el número seis de los afiliados", ha insistido. En este sentido, ha puesto en valor su forma de entender la disciplina dentro del partido. "Nunca he confundido la disciplina, de la que me siento muy orgulloso, con la sumisión a ciegas", ha defendido, asegurando que siempre ha creído "en un proyecto colectivo al servicio de los españoles y no en personalismos ni organizaciones de adoración al líder". Ortega Smith avisa a la cúpula de Vox de que defenderá su honor incluso en los tribunales En este sentido, ha afirmado que seguirá defendiendo su "honorabilidad" y las ideas del proyecto político. "Yo me he partido el pecho por este proyecto y lo voy a seguir haciendo", ha dicho, recalcando que es leal "a un proyecto y a unas ideas", pero que no está dispuesto a "claudicar ni bajar la cabeza". Respecto a quienes dicen en redes sociales que él se aferra "a la paguilla" de la portavocía, ha dicho que desde 2019 "no ha cobrado ni un euro" por ese cargo que conlleva "gran responsabilidad y mucho trabajo", y que además esta remuneración no es compatible con tener un sueldo de diputado nacional.

Asegura que el grupo municipal "no tiene bandos" En relación con la situación interna del grupo municipal, Ortega Smith ha rechazado que existan divisiones. "El grupo municipal no tiene bandos", ha afirmado, detallando que está compuesto por un portavoz -él mismo-, una portavoz adjunta, un secretario, una tesorera y otros concejales, además de asesores. "Somos un grupo, trabajamos con una misma identidad y trabajamos como usted va a ver mañana en el Pleno en equipo", ha asegurado a los medios. Al respecto, fuentes conocedoras de la última reunión de la Junta de Portavoces han asegurado que el grupo municipal de Vox estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo y otra constituida por la portavoz pretendida por la dirección, Arantxa Cabello, y Martínez Vidal. También ha reconocido que, como en cualquier grupo, puede haber discrepancias puntuales. "En todos los grupos humanos siempre hay alguien que puede tener un parecer diferente, una discrepancia, pero eso no significa que no haya una unidad de criterio. La unidad de criterio existe", ha defendido, al tiempo que ha recordado que cualquier edil es libre de reunirse con quien considere porque todos son "mayorcitos". Sobre el hecho de comparecer en solitario, ha explicado que "normalmente las comparecencias las hace el portavoz" y que, en ocasiones, algún concejal le acompaña cuando el asunto lo requiere. "No hace falta que estén aquí presentes", ha explicado.