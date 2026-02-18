Vox suspende de militancia a Ortega Smith, ex 'número 2' y uno de los fundadores del partido

Vox ha suspendido de militancia de forma cautelar al que fuera 'número 2' de la formación, Javier Ortega Smith, diputado y portavoz del grupo municipal en Madrid. La suspensión puede ser el primer paso para su expulsión del partido.

Según fuentes del partido ultraderechista a RTVE, la dirección decidió el 12 de febrero relevarle de la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, cargo en el que sería sustituido por Arantza Cabello. Ortega Smith se negó a acatar la decisión, por lo que el partido ha decidido suspenderle de militancia y enviar el caso a la Comisión de Garantías, que podría decidir su expulsión definitiva.

Fuentes de Vox califican el motivo de la suspensión como "muy grave" y afirman que la "pérdida de confianza es total". "Ortega Smith se echa él solo de Vox", han apostillado.

Ortega Smith fue uno de los fundadores y de las caras más visibles de Vox durante sus primeros años, además de mano derecha de Santiago Abascal. Además, como abogado había representado a la formación en varios casos judiciales, entre ellos, el juicio del procés.

Sin embargo, llevaba ya meses enfrentado a la dirección, que lo había ido apartando de sus responsabilidades orgánicas.

En 2024 abandonó la vicepresidencia del partido tras la asamblea que ratificó a Abascal como líder de la formación durante cuatro años más, pero permaneció en la Ejecutiva. Posteriormente fue apartado como adjunto en la portavocía del Congreso, y en diciembre fue expulsado de la Ejecutiva.

Si se consuma la expulsión, será una más de las salidas de dirigentes que en su día estuvieron en la fundación del partido ultraderechista y en primera fila junto a Santiago Abascal, como Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona.

Además de las disensiones internas entre los dirigentes, Vox sigue inmerso en las polémicas surgidas por su relación con la plataforma juvenil Revuelta, con acusaciones cruzadas a partir del dinero donado para ayudar a las víctimas de la dana.