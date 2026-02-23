Vox suspende cautelarmente a Toscano y Ansaldo, concejales de Madrid que apoyan a Ortega Smith

Tras la suspensión cautelar de militancia, la semana pasada, de Javier Ortega Smith, la dirección de Vox ha tomado la misma decisión con respecto a la portavoz adjunta en el grupo municipal de Madrid, Carla Toscano y al concejal Ignacio Ansaldo. El partido ha enviado a ambos una comunicación en los mismos términos que la que recibiera, la semana pasada, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

La decisión de la cúpula de Vox llega en medio de la polémica desatada por la 'rebelión' de Ortega Smith, que se ha negado a acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de sustituirle por Arantxa Cabello como portavoz de la formación en el consistorio de la capital.

Este mismo lunes, Ortega Smith ha reiterado su intención de acudir al pleno del martes como portavoz, ya que, según ha dicho, no existe ninguna petición formal para someter a votación su continuidad. Desde la dirección de Vox respondían poco después a esta rebeldía diciendo que "las decisiones de la ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000".

Con la suspensión cautelar de Toscano y Ansaldo, se reducen los apoyos a Ortega Smith, ya que, si bien él había rechazado que hubiese divisiones dentro del grupo municipal del partido, fuentes conocedoras de la última reunión de la Junta de Portavoces han asegurado que el grupo estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega Smith, Toscano y Ansaldo, y otra parte con Martínez Vidal y Arantxa Cabello.

Durante su comparecencia ante los medios, Ortega Smith se ha reivindicado como uno de los fundadores de Vox, exhibiendo su carnet de la formación como afiliado número 6. En el caso de Ignacio Asaldo, se trata del afiliado número 1.

“Se nos está llevando a una situación absurda. Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como Portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

No se pueden…“ — Carla Toscano (@eledhmel) February 23, 2026

Toscano: "Mejor sin cargo que sin integridad" Por su parte, Carla Toscano ha calificado desde la red social X la situación como "absurda" y ha ofrecido su apoyo a Javier Ortega Smith como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. "No se pueden acatar instrucciones que rompen con las normas y el funcionamiento democrático que deben regir los grupos municipales", ha escrito Toscano, "ni instrucciones que atacan de manera arbitraria a una persona inocente que se ha dejado la piel por el partido". "No me respetaría a mí misma y merecería el desprecio general si para mantener mi puesto traicionara a mi conciencia y fuera cómplice de una injusticia", ha continuado, en un extenso mensaje, para decir que quizá "va siendo hora de que nos planteemos si queremos políticos que acepten órdenes aunque sean injustas o ilegales por encima de la conciencia, de la lealtad y de las reglas democráticas, o queremos políticos con conciencia que se juegen el cargo por hacer lo correcto". Por todo ello, concluye que lo tiene "claro": "Mejor sin cargo que sin integridad".