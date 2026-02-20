Ortega Smith avisa a la cúpula de Vox de que defenderá su honor incluso en los tribunales
- Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, fue suspendido cautelarmente de militancia esta semana
- Vox lamenta la "desagradable" situación a la que se ha llegado con Ortega Smith
El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, expulsado cautelarmente de la formación que lidera Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que no se merece lo que está viviendo y que tiene la conciencia muy tranquila, por lo que ha avisado que va a defender su honorabilidad, incluso en los tribunales.
Así lo ha manifestado Ortega Smith a los periodistas en su primera aparición pública después de que el miércoles Vox le suspendiera cautelarmente de militancia, lo que ha provocado que en la actualidad Santiago Abascal sea el único de los fundadores del partido que continúa en la dirección.
"Mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros y por eso, por justicia voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré. Voy a defender mi honorabilidad", ha manifestado.
Desde la red social X, Iván Espinosa de los Monteros ha reprochado a Santiago Abascal sus declaraciones, al decir que "Vox tiene más fundadores que afiliados". "Cuando pasen los años y Santi mire hacia atrás, creo que esta no será la declaración de la que se sienta más orgulloso", ha escrito el también fundador de Vox.
“Cuando pasen los años y Santi mire hacia atrás, creo que esta no será la declaración de la que se sienta más orgulloso. https://t.co/NhLjWlyFDA“— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) February 20, 2026
Vox critica la actitud de Ortega Smith
Fuentes de Vox han admitido a EFE que la situación a la que se ha llegado con Ortega Smith es "desagradable" y se ve con tristeza en el seno del partido. Pero han insistido en que el aún diputado nacional y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid sabe "perfectamente" lo que ocurre cuando alguien no obedece conscientemente una orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Los de Abascal se muestran convencidos de que Javier Ortega Smith nunca habría consentido que se desobedeciera una orden de la dirección nacional cuando fue secretario general del partido durante seis años.
El máximo órgano de gobierno de Vox acordó el 12 de febrero suspender cauterlarmente de militancia a Ortega Smith por su negativa a dejar de ser portavoz municipal en el consistorio madrileño. Un acto de desobediencia, desacato e incumplimiento de obligaciones y responsabilidades "como la copa de un pino", han asegurado a EFE otras fuentes del partido.
La negativa de Ortega Smith ha motivado la apertura, a petición del CEN, de un expediente de expulsión por parte del Comité de Garantías, órgano encargado de velar por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones estatutarias.
Según los estatutos del partido, Ortega Smith puede presentar ante el Comité de Garantías alegaciones a la decisión de la cúpula, lo que este viernes ya ha anunciado que hará para defender su "honorabilidad".
Él ha advertido que va a "pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré". El artículo 7.6 de los estatutos de Vox reconoce el derecho de los afiliados a impugnar ante el Comité de Garantías los acuerdos y decisiones de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o los propios estatutos.
Las deliberaciones del Comité de Garantías son a puerta cerrada y en "absoluto secreto" y, según las fuentes, su decisión no va a ser "inmediata"