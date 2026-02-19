Abascal purga al último fundador de Vox, Ortega Smith: "No temo a nada ni nadie, la dirección manda y seguirá siendo así"

Este miércoles se consumó la crónica de una expulsión anunciada con la salida de Ortega Smith de Vox, el último reducto resistente del partido original y crítico con el líder Santiago Abascal, que ya es el único de los fundadores del partido que continúa en la dirección.

Refuerza Abascal así su control absoluto de la formación de ultraderecha tras conseguir apartar al otro fundador que quedaba en la dirección del partido, tras la purga durante los últimos años del núcleo fundacional de Vox. El que fuera uno de los cuatro fundadores del partido fue expulsado esta semana por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

"La dirección toma las decisiones y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Quiero que lo sepan todos. A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y también en la política española", ha afirmado tajantemente Abascal al ser cuestionado por la expulsión de Ortega Smith.

Pero no se ha frenado ahí el líder de la ultraderecha española. En ese instante, Abascal ha aprovechado para asegurar que no le preocupa que Ortega Smith no entregue su acta. "No temo a nada ni a nadie", ha afirmado tajantemente. "Creo que mi obligación es seguir adelante. Y mi obligación es seguir demostrando a los afiliados y a los votantes de Vox, que Vox es un proyecto de futuro y que sigue creciendo. Y lo estoy demostrando", ha finalizado.

Desde la sede del partido se argumenta la decisión en que el aún concejal y también diputado nacional ha desobedecido una orden directa de la dirección, lo que se considera una falta grave que puede conllevar la expulsión definitiva del partido. Pero la realidad es que este choque es el último de una larga lista de desencuentros.

Una caída dentro de Vox lenta y progresiva El concejal y diputado ha sido muy crítico, tanto en privado como en público, durante los últimos tiempos con la dirección nacional del partido y el rumbo que estaba tomando, alejado a su juicio del proyecto inicial de Vox. "La democracia interna es manifiestamente mejorable", quejas por recibir un trato "injusto" y "arbitrario" de la dirección, los partidos son "instituciones muy poco democráticas donde el líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo" o Vox "no puede convertirse en una agenda de colocación", han sido algunas de sus críticas en los últimos meses. Estas han venido acompañadas de gestos públicos que evidenciaban su cada vez más notable distancia con Abascal, como por ejemplo acudir a la presentación de la plataforma de otro de los 'purgados' de Vox, Espinosa de los Monteros, o estar presente en la tribuna de autoridades del desfile militar el 12 de octubre, en contra de la doctrina de Vox de no acudir para hacer un desplante al Gobierno y no compartir espacio con Pedro Sánchez.

2022, el comienzo del fin de Ortega Smith en Vox Esas acciones y palabras han ido acordes a su caída en desgracia dentro de Vox. En 2022, Smith fue cesado como secretario general de Vox, cargo que ostentaba desde 2016, dos años antes de que Vox saltase a la primera línea de la política institucional. Tras ello, llegó la retirada de la vicepresidencia del partido en 2024. Su peso en el partido quedó reducido al de simple vocal en enero de 2025 y, en diciembre de ese mismo año, acabó fuera de la dirección. Por el camino, ha sido cesado recientemente como portavoz adjunto en el Congreso, ha perdido la titularidad en la Comisión de Interior y la de Justicia y ha cambiado de escaño en el Congreso, después de que Vox le mandase al fondo del hemiciclo, lejos de las primeras filas que ocupaba detrás del escaño de Abascal. Fue el último símbolo de la pérdida de confianza y de peso interno dentro del partido. Ya solo le quedaba el cargo de portavoz del Ayuntamiento de Madrid, hasta que esta semana todo terminó.