Ortega Smith mantiene el pulso con Abascal y acude al pleno como portavoz municipal de Vox

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, mantiene el pulso con el líder del partido, Santiago Abascal. Tras haberse negado a acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de sustituirle por Arantxa Cabello como portavoz de la formación en el consistorio de la capital, se ha presentado este martes en el pleno del consistorio madrileño flanqueado por los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, al igual que él suspendidos de militancia cautelarmente por el partido.

"A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar. Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que le esquilmen con impuestos abusivos", ha manifestado a los periodistas a su llegada a Cibeles, momentos antes de abrir el turno de control del pleno como portavoz municipal de Vox y tras ser expulsado la semana pasada por su formación, quien lo notificó formalmente a Borja Fanjul, presidente del pleno.

Ortega Smith, Toscano y Ansaldo tendrán que esperar ahora 10 días para presentar alegaciones, y después sus recursos de reposición, según ha afirmado Arantxa Cabello, también edil de Vox, a quien la formación propone como portavoz en el Ayuntamiento en sustitución de Ortega Smith.

Según Cabello —que junto al concejal Fernando Martínez Vidal son los dos únicos concejales alineados con la decisión de la ejecutiva nacional— es el grupo municipal quien tiene que convocar la reunión para votar la salida de los compañeros expulsados. "Somos conocedores del reglamento", ha subrayado.

Es el mismo mensaje que le trasladó este lunes la Secretaría General del Pleno al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, después de que éste le presentara la expulsión de Toscano y Ansaldo. Cabello también ha declarado que cualquier persona tiene el derecho de acudir a la justicia: "faltaba más".