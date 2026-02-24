Ortega Smith mantiene el pulso con Abascal y acude al pleno como portavoz municipal de Vox
- Ortega, Toscano y Ansaldo tendrán que esperar 10 días para presentar alegaciones a su suspensión de militancia
- Martínez-Almeida pregunta con ironía a Smith si puede hablar de empadronamientos ilegales dada su situación
El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, mantiene el pulso con el líder del partido, Santiago Abascal. Tras haberse negado a acatar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de sustituirle por Arantxa Cabello como portavoz de la formación en el consistorio de la capital, se ha presentado este martes en el pleno del consistorio madrileño flanqueado por los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, al igual que él suspendidos de militancia cautelarmente por el partido.
"A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar. Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que le esquilmen con impuestos abusivos", ha manifestado a los periodistas a su llegada a Cibeles, momentos antes de abrir el turno de control del pleno como portavoz municipal de Vox y tras ser expulsado la semana pasada por su formación, quien lo notificó formalmente a Borja Fanjul, presidente del pleno.
Ortega Smith, Toscano y Ansaldo tendrán que esperar ahora 10 días para presentar alegaciones, y después sus recursos de reposición, según ha afirmado Arantxa Cabello, también edil de Vox, a quien la formación propone como portavoz en el Ayuntamiento en sustitución de Ortega Smith.
Según Cabello —que junto al concejal Fernando Martínez Vidal son los dos únicos concejales alineados con la decisión de la ejecutiva nacional— es el grupo municipal quien tiene que convocar la reunión para votar la salida de los compañeros expulsados. "Somos conocedores del reglamento", ha subrayado.
Es el mismo mensaje que le trasladó este lunes la Secretaría General del Pleno al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, después de que éste le presentara la expulsión de Toscano y Ansaldo. Cabello también ha declarado que cualquier persona tiene el derecho de acudir a la justicia: "faltaba más".
Almeida pregunta a Ortega con ironía por su situación en Vox
En su intervención en el pleno del Ayuntamiento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado irónicamente al todavía portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, si él puede hablar de empadronamientos ilegales dada su situación en el partido en el que milita, con un expediente de suspensión de militancia abierto.
Ha sido la contestación de Almeida a la pregunta hecha en el Pleno de Cibeles por Ortega sobre supuestos empadronamientos ilegales en la ciudad a través del padrón, de los que ha responsabilizado al "negocio de las mafias del tráfico de las personas".
Almeida ha contestado afeando a Ortega su "superioridad moral", que cree que comparten con la izquierda, al decir una cosa y hacer la contraria. En este punto, el regidor ha acusado al portavoz de Vox de formalizar "un empadronamiento 'fake' en San Cugat del Vallès para poder votar allí en las elecciones generales siendo, por cierto, candidato al Ayuntamiento de Madrid porque un mes después se presentó como cabeza de lista del grupo municipal Vox".