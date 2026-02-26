Guardiola se reúne telemáticamente con Vox bajo la supervisión de Génova para desbloquear las negociaciones

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne este jueves con Vox telemáticamente bajo la supervisión de la dirección del PP que participará en el encuentro a través de Miguel Ángel Tellado y Marta Varela, secretario general y directora de gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de la cuarta reunión entre ambas formaciones para tratar de desbloquear las negociaciones desde que el 21 de diciembre se celebraron las elecciones autonómicas.

Guardiola afrontará la primera sesión de su investidura este 3 de marzo y Génova quiere conocer las posiciones de Vox que hasta ahora se han mantenido en el 'no'. Con este motivo una delegación del PP liderada por Tellado se ha desplazado a Mérida.

Las negociaciones entre el PP y Vox para conformar gobierno en Extremadura y en Aragón han tomado una dimensión nacional desde que el pasado lunes la dirección nacional de los 'populares' decidió implicarse para garantizar que las conversaciones "se ajustan a las posiciones nacionales de Génova". Por parte de Vox, también estará representada su dirección.