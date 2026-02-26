Guardiola se reúne telemáticamente con Vox bajo la supervisión de Génova para desbloquear las negociaciones
- Se trata del cuarto encuentro desde que se celebraron las elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Una delegación del PP liderada por Tellado se ha desplazado esta semana a Mérida
La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne este jueves con Vox telemáticamente bajo la supervisión de la dirección del PP que participará en el encuentro a través de Miguel Ángel Tellado y Marta Varela, secretario general y directora de gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de la cuarta reunión entre ambas formaciones para tratar de desbloquear las negociaciones desde que el 21 de diciembre se celebraron las elecciones autonómicas.
Guardiola afrontará la primera sesión de su investidura este 3 de marzo y Génova quiere conocer las posiciones de Vox que hasta ahora se han mantenido en el 'no'. Con este motivo una delegación del PP liderada por Tellado se ha desplazado a Mérida.
Las negociaciones entre el PP y Vox para conformar gobierno en Extremadura y en Aragón han tomado una dimensión nacional desde que el pasado lunes la dirección nacional de los 'populares' decidió implicarse para garantizar que las conversaciones "se ajustan a las posiciones nacionales de Génova". Por parte de Vox, también estará representada su dirección.
Gordillo no desvela el sentido de voto de Vox
El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo no ha querido avanzar el sentido del voto de la formación en la sesión de investidura de María Guardiola prevista para la próxima semana, en el marco de la discreción, ha insistido en varias ocasiones, que están manteniendo en las negociaciones con el PP para la formación del gobierno de la Junta
En el marco de estas negociaciones, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusó este miércoles al expresidente del Gobierno José María Aznar de "mentir y dinamitar las negociaciones" con Vox, y retó al máximo responsable del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si le cree o no, después de que Aznar afirmara que Pedro Sánchez estaba "encantado" con sus dirigentes y "conversaciones" periódicas con ellos.
"Lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que miente otra vez. Yo afirmo que el señor Aznar miente", ha aseverado en declaraciones a los medios en El Espinar (Segovia) y como respuesta a las afirmaciones que realizó ayer en Burgos el que fuera presidente del Gobierno durante dos legislaturas y en las que denunció que
Abascal se mostró visiblemente molesto en un primer momento al conocer la decisión del PP de establecer un documento marco y lo calificó de "error". "Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos, pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox, no lo entiendo", aseguraba en declaraciones en Antena 3.
El documento marco planteado por el PP cuenta con diez puntos, entre los que se encuentra la exigencia de aprobar los presupuestos de toda la legislatura, el respeto a la "proporcionalidad" salida de la urna, y los 'populares' se abren a ceder en asuntos como inmigración o cambio climático.
Abascal ha admitido que no le gusta el documento, pues que cree que con él, el PP insinúa que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho. "No me suena bien, es empezar con mal pie", ha lamentado. "Cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox se está ofendiendo a alguien", aseguraba.