Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia para forzar la salida de su líder regional, José Ángel Antelo

Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia han dimitido este jueves en pleno por un "profundo desacuerdo" con la gestión del líder en la comunidad, José Ángel Antelo, con el objetivo expreso de permitir que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos".

Ante esta situación de vacío de poder, la dirección nacional del partido de ultraderecha tendrá que nombrar a una gestora para que asuma las funciones del partido en la región.

Las renuncias que se han producido en el partido en la Región de Murcia son las de Lourdes Méndez (vicepresidenta), Carmen Menduiña (secretaria), Antonio Martínez Nieto (responsable de relaciones institucionales), Antonio Martínez Sánchez (área intermunicipal) y Aida Peñalver (organización territorial).

En aplicación de los estatutos del partido, la dirección regional tendrá que disolver el CEP y cesar a su presidente.

Vox tiene actualmente nueve representantes en la Asamblea Regional de Murcia y José Ángel Antelo es diputado. El partido no le puede obligar a dejar su escaño porque el acta de diputado le pertenece a él.