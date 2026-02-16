El candidato de Vox, Carlos Pollán, quiere acabar con "las políticas fallidas del bipartidismo" en de Castilla y León

Tan solo unas horas después de conocerse el resultado de las elecciones autonómicas de Aragón, donde Vox ha duplicado su representación en el parlamento regional, el partido de Abascal aprovechaba la estela que deja tras de sí este éxito para anunciar el nombre de su candidato a las elecciones de Castilla y León. En esa comunidad, Carlos Pollán, presidente de las Cortes autonómicas, encabezará la lista de la formación en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos.

Hace cuatro años, García-Gallardo se convirtió en una de las caras más reconocibles de Vox como primer dirigente del partido en alcanzar la Vicepresidencia de un gobierno autonómico. En febrero de 2025 salió por "discrepancias" con la cúpula y desde entonces ha ahondado sus críticas contra los de Abascal. Al día siguiente de la designación de Pollán recordaba en X que "en Castilla y León el único en dimitir fui yo" y el resto de miembros del Gobierno propuestos por Vox "fueron cesados o mantenidos por el PP", pero "Pollán mantuvo su “sillón”, criticó.

Carlos Pollán, candidato de Vox a las próximas elecciones de Castilla y León LAYA Manuel Ángel Laya / Europa Press

Vox afronta estas elecciones autonómicas en Castilla y León con el objetivo de mejorar el 17,6% de votos logrados en 2022 y lograr ser determinantes, también en este territorio, para conformar el próximo Gobierno autonómico.

Jurista y exdeportista, fue elegido procurador y posteriormente presidente de las Cortes en 2022. Esa posición institucional le ha permitido mantener una voz propia en la comunidad autónoma a pesar de la ruptura de Vox con los ejecutivos autonómicos, incluido el castellanoleonés, en 2024.

Muy activo en las redes sociales, Pollán ha utilizado este altavoz para defender los postulados de Vox respecto a asuntos como el “fanatismo climático” o las críticas a Mercosur, que dijo afectará al sector agrícola y ganadero de su comunidad.

Jurista, empresario y deportista de élite Hijo de minero y padre de dos hijos, Carlos Pollán nació en León hace 58 años (en 1967). Graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, también obtuvo el título de Graduado Social en la Universidad de León. Ha sido autónomo empresario, en “Asesoría Elfisa”, desde 1994 hasta 2022. Allí fue responsable del área laboral, asesor de autónomos, trabajadores y empresas. Su pasión es el balonmano. De hecho, durante un cuarto de siglo estuvo vinculado al Club de Balonmano Ademar de León. Primero jugó ocho años como portero, después entrenó al filial Universidad de León Ademar 12 temporadas. Y en 2009 los socios le eligieron presidente del club, cargo que ocupó hasta 2013. Durante ese periodo, el equipo entró en concurso de acreedores por una deuda de casi un millón de euros y Pollán abandonó la presidencia. Su andadura en Vox empezó en 2019, cuando se presentó a la alcaldía leonesa de Sariegos y fue quinto en la lista provincial de la formación a las Cortes castellanoleonesas. No consiguió ninguno de los dos cargos. En las siguientes elecciones, encabezó esta misma lista electoral y fue elegido procurador de la asamblea autonómica para ser nombrado después presidente de la misma, tras el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con Vox, el primer acuerdo entre el PP y los de Abascal en un Ejecutivo regional. Constituidas las Cortes de Castilla y León bajo la presidencia de Carlos Pollán (Vox)