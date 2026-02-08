Vox se dispara hasta los 14 escaños, duplica su resultado y será decisivo para un gobierno del PP

Vox volverá a ser decisivo en Aragón. La lista liderada por Alejandro Nolasco ha superado todas las expectativas tras conseguir 14 escaños y casi el 18% del voto en las elecciones autonómicas del 8-F, duplicando el resultado obtenido en los comicios de 2023 y consolidando a la formación de extrema derecha como tercera fuerza en las Cortes de Aragón. De esta forma, Vox tendrá de nuevo en su mano la llave para la gobernabilidad ante un PP que se ha vuelto a quedar lejos de la mayoría absoluta.

Con el 98,8% escrutado, más de 117.000 votantes han concedido su apoyo a Vox en estos comicios autonómicos, los primeros en la historia de Aragón que se desarrollan en solitario. El partido ha mejorado su representación en las tres provincias, con Zaragoza recabando la mitad del total de asientos.

Recibido a gritos de "presidente, presidente", Nolasco ha celebrado ante los suyos que haya "ganado el decir 'sí' al sentido común" y "'no' a la estafa del bipartidismo". "No os vamos a defraudar", ha proseguido el candidato en un breve discurso tras conocer los resultados.

El líder de Vox en Aragón no ha hecho mención al PP ni a un posible pacto entre ambas formaciones. Sí lo ha hecho su presidente, Santiago Abascal, quien ha lanzado una advertencia a los 'populares': "Si quieren cambiar sus políticas, pueden contar con nosotros. Pero si el PP pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que abandonásemos los gobiernos regionales, tiene al PSOE".

Consigue su mejor resultado histórico El promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE pronosticaba 12 asientos para la formación de Alejandro Nolasco, un resultado que finalmente se ha elevado hasta los 14 escaños, alcanzando su máximo histórico en esta comunidad. "Se ha demostrado que también en Aragón se quiere el doble de Vox", ha añadido el candidato, en alusión a los resultados electorales en Extremadura a finales de diciembre, en los que el PP no consiguió la mayoría absoluta y Vox se disparó. Por provincias, la formación ha conseguido más de 83.000 votos y siete asientos en Zaragoza, tres más que en los comicios de 2023. En Huesca, ha pasado de dos a cuatro escaños al hacerse con casi 20.000 papeletas. Mientras que en Teruel ha logrado 13.000 votos y tres escaños, dos más que en las anteriores elecciones. Así, Vox ha obtenido algo más de 117.000 votos frente a los 75.000 de los últimos comicios y ha sobrepasado la barrera del 17% de apoyos del electorado aragonés al subir más de seis puntos porcentuales respecto a 2023.