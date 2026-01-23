Abascal arropa a Nolasco en el inicio de campaña en Aragón y culpa al PP de ser cómplices de Sánchez con su "cobardía"
- El líder de Vox y el candidato del partido a las Cortes de Aragón han tenido varios actos durante el día
- Abascal también ha criticado al Gobierno por su gestión del accidente de tren en Adamuz, Córdoba
Al mismo tiempo que el PP tenía su arranque de campaña en Cuarte con un mitin, Vox ha hecho lo propio desde el Palacio de Congresos de Huesca. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado a su candidato en Aragón, Alejandro Nolasco, en el acto central del primer día de campaña. Desde la ciudad oscense, Abascal ha cargado contra el Gobierno tras "una semana absolutamente terrible", refiriéndose al accidente de tren en Córdoba que ha provocado 45 muertos y ha apuntado a la "complicidad" del PP con el PSOE en clave electoral para rascar votos
"El PP y PSOE han pactado todo. Esta semana uno de los acuerdos más infames, el acuerdo de Mercosur. Como no tenían poco con el fanatismo climático, no les bastaba en hacernos competir con Marruecos", ha criticado desde Huesca. "El PP se está comportando como una estafa política y si Sánchez ha llegado tan lejos con la muerte de los españoles (en referencia a Adamuz) y la corrupción es por una razón, porque el PP se lo ha permitido con sus pactos desde Bruselas", ha añadido Abascal.
Para el de Vox, si Sánchez "ha llegado donde lo ha hecho es por la cobardía del PP" de no pactar con ellos lo mismo que en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan juntos y no se han adelantado las elecciones, como sí ha ocurrido en Extremadura o en esta comunidad.
"No hay nadie a los mandos. Es la mafia la que está a los mandos. ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde?", se ha preguntado. "Sánchez no está en las calles de España, se ha ido a Bruselas a no decir nada cuando no debería ni poder salir de España", ha incidido dirigiéndose al presidente del Gobierno.
Según el líder nacional de Vox, "lo que ocurre en España es que el dinero para el mantenimiento para las vías se lo han gastado en putas", ha criticado duramente. "Algunos nos dicen que no es el momento, es el momento del luto, hay que respetar a los familiares. Lo hacemos más que nadie. Aprovechan el luto para que Alegría, cómplice y que ha acompañado a Sánchez en esta deriva mafiosa, no de explicaciones", ha añadido Abascal al respecto. Un mensaje que ya había pronunciado horas antes en términos similares en un acto en La Puebla de Alfidén, Zaragoza.
En clave nacional, Abascal ha incidido en el accidente de Adamuz. "45 compatriotas han muerto porque las vías no se están manteniendo y porque el dinero que los españoles pagan se utiliza para la corrupción, incluso sexual de algunos. La paciencia tiene un límite y, si hoy Sánchez es presidente y no convoca elecciones, es porque los enemigos de España quieren una España débil con un presidente del Gobierno débil, corrupto y chantageable. No convoca porque las pierde", ha incidido en la crítica.
Nolasco cree que a Azcón "le va a salir el tiro por la culata"
Por su parte, el candidato de la formación ultraderechista, Alejandro Nolasco, ha señalado que estas elecciones "son un capricho de Azcón". "Le va a salir el tiro por la culata, nos ha hecho gastar cuatro millones de euros", ha criticado. A pesar de ello, Nolasco ha expresado que no les "asustan" las urnas, pero cuestan un dinero importante".
"Pretendía cortar el ascenso de Vox, estará haciendo números para ver si pueden gobernar con Guitarte de Teruel Existe, que no discute las leyes de género, las zonas de bajas emisiones o son esclavos del fanatismo climático", ha criticado Nolasco en un mitin en el que ha estado acompañado del líder nacional de su partido, Santiago Abascal.
Desde la capital oscense, Nolasco también ha apuntado contra el PP de Huesca. "¡El ayuntamiento de Huesca del PP promocionaba el Ramadán!", ha exclamado escandalizado. "El PP de Huesca es proislam y no le preocupa la islamización de la sociedad", ha expresado el candidato de Vox a las Cortes de Aragón. "Es una absoluta canallada, tenéis nuestro compromiso de que trabajaremos para acabar con la islamización", ha prometido entre vítores de los asistentes.
