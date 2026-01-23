Abascal arropa a Nolasco en el inicio de campaña en Aragón y culpa al PP de ser cómplices de Sánchez con su "cobardía"

Al mismo tiempo que el PP tenía su arranque de campaña en Cuarte con un mitin, Vox ha hecho lo propio desde el Palacio de Congresos de Huesca. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado a su candidato en Aragón, Alejandro Nolasco, en el acto central del primer día de campaña. Desde la ciudad oscense, Abascal ha cargado contra el Gobierno tras "una semana absolutamente terrible", refiriéndose al accidente de tren en Córdoba que ha provocado 45 muertos y ha apuntado a la "complicidad" del PP con el PSOE en clave electoral para rascar votos

"El PP y PSOE han pactado todo. Esta semana uno de los acuerdos más infames, el acuerdo de Mercosur. Como no tenían poco con el fanatismo climático, no les bastaba en hacernos competir con Marruecos", ha criticado desde Huesca. "El PP se está comportando como una estafa política y si Sánchez ha llegado tan lejos con la muerte de los españoles (en referencia a Adamuz) y la corrupción es por una razón, porque el PP se lo ha permitido con sus pactos desde Bruselas", ha añadido Abascal.

Para el de Vox, si Sánchez "ha llegado donde lo ha hecho es por la cobardía del PP" de no pactar con ellos lo mismo que en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan juntos y no se han adelantado las elecciones, como sí ha ocurrido en Extremadura o en esta comunidad.

"No hay nadie a los mandos. Es la mafia la que está a los mandos. ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde?", se ha preguntado. "Sánchez no está en las calles de España, se ha ido a Bruselas a no decir nada cuando no debería ni poder salir de España", ha incidido dirigiéndose al presidente del Gobierno.

Según el líder nacional de Vox, "lo que ocurre en España es que el dinero para el mantenimiento para las vías se lo han gastado en putas", ha criticado duramente. "Algunos nos dicen que no es el momento, es el momento del luto, hay que respetar a los familiares. Lo hacemos más que nadie. Aprovechan el luto para que Alegría, cómplice y que ha acompañado a Sánchez en esta deriva mafiosa, no de explicaciones", ha añadido Abascal al respecto. Un mensaje que ya había pronunciado horas antes en términos similares en un acto en La Puebla de Alfidén, Zaragoza.

En clave nacional, Abascal ha incidido en el accidente de Adamuz. "45 compatriotas han muerto porque las vías no se están manteniendo y porque el dinero que los españoles pagan se utiliza para la corrupción, incluso sexual de algunos. La paciencia tiene un límite y, si hoy Sánchez es presidente y no convoca elecciones, es porque los enemigos de España quieren una España débil con un presidente del Gobierno débil, corrupto y chantageable. No convoca porque las pierde", ha incidido en la crítica.