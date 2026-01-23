Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz | Diario de campaña

Arranque de campaña Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz

La campaña para las elecciones autonómicas en Aragón del 8 de febrero ha comenzado unas horas más tarde de lo habitual, después de que todos los partidos, menos Vox, suspendieran de manera oficial la tradicional pegada de carteles de medianoche como muestra de respeto y luto por el accidente de tren ocurrido en Adamuz. Así, la pegada de carteles se ha retrasado a este viernes a las 10.00 horas.

La mitad de los partidos -PSOE, Vox, Aragón Existe y Partido Aragonés- han elegido la ciudad de Teruel, mientras que el PP, Chunta, Podemos e IU-Sumar han optado por Zaragoza. Además, también ha habido presencia de líderes nacionales: la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; el líder de Vox, Santiago Abascal, y la de Podemos, Ione Belarra, han acudido a arropar a sus respectivos candidatos.

Azcón (PP) propone la construcción de 1.000 viviendas por año El presidente aragonés y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha arrancado la campaña electoral el barrio de Valdespartera, en Zaragoza, su ciudad natal, donde ha deseado que esta campaña sea "especial", ya que solo se celebran comicios en Aragón. "Que las elecciones se celebren en solitario permite explicar a los aragoneses qué nos jugamos, qué se ha hecho y qué proponemos", ha insistido Azcón, quien ha recordado que a estos comicios no se presenta Pedro Sánchez, sino Pilar Alegría por el PSOE, ni Santiago Abascal, sino Alejandro Nolasco por Vox. Azcón ha aprovechado para realizar su primera promesa electoral: construirá vivienda asequible para jóvenes a un ritmo de "no menos de mil viviendas al año", por lo que su objetivo, si vuelve a liderar el Ejecutivo, es que se complete la legislatura con 4.000 nuevas viviendas de protección oficial en Aragón. Asimismo ha prometido aplicar bonificaciones fiscales de hasta el 50% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los menores de 36 años que adquieran una vivienda. También se ha referido a las últimas encuestas publicadas, y ha señalado que por primera vez el PP "suma más que toda la izquierda junta" y el PSOE "se aproxima al peor resultado de su historia", y ha considerado que es consecuencia de que "el PP vence porque puede hablar de hechos y el PSOE va a defender a Sánchez y no a Aragón". Azcón ha terminado la primera mañana de campaña con una visita al mercado municipal de Valdespartera y posteriormente se ha desplazado hasta el Centro de Mayores Universidad. Luego por la tarde, ha contado con el respaldo de la dirigente nacional Cuca Gamarra, quien ha intervenido en un mitin en Cuarte de Huerva (Zaragoza). Gamarra ha defendido que votar a Azcón y al PP el 8 de febrero "es votar más Aragón", pues, ha asegurado, "en apenas dos años han cambiado las cosas". Por ello, la dirigente 'popular' ha instado a "darle más confianza" a Azcón para que siga haciendo más cosas". También ha llamado a "revelarse" contra la "representación del sanchismo", que es como ha calificado a la candidata socialista. En el mitin, Azcón ha resaltado que "en estas elecciones no se presenta Sánchez" y ha cargado contra Pilar Alegría, de quien ha dicho que es "la traición en persona de los intereses de Aragón", y a la que ha deseado "el peor resultado de la historia del PSOE". Además, se ha cuestionado por qué en sus carteles electorales no aparecen las siglas del Partido Socialista. "¿Se avergüenza de ser del PSOE?", ha preguntado. Azcón arranca la campaña del PP con ataques a Alegría: "Se merece tener el peor resultado de la historia del PSOE" Àlex Cabrera

Alegría (PSOE) se compromete a ser una presidenta de Aragón "a tiempo completo" La candidata de PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha comenzado la campaña electoral este viernes a las 10.00 horas puntualmente pegando carteles en la ciudad de Teruel. En declaraciones a los medios, Alegría ha prometido ser "una presidenta a tiempo completo", en contraposición, ha dicho, de Azcón, al que ha acusado de haber gobernado la región a "tiempo parcial". Asimismo ha dedicado unas palabras al accidente de tren de Adamuz y ha pedido que haya una campaña "digna, limpia y a la altura de lasa circunstancias". Alegría se compromete a ser una presidenta de Aragón a "tiempo completo" Mª Carmen Cruz Martín No obstante, ha pedido máxima movilización el próximo 8-F y ha alertado de que "no solo está en juego" los resultados electorales, sino "qué sanidad queremos, qué educación queremos y que políticas familiares queremos". Así, ha explicado que sus prioridades serán la defensa de los derechos sociales y el refuerzo de los servicios públicos. Y ha defendido que su candidatura es la alternativa a la etapa actual del Gobierno aragonés, a la que ha atribuido parálisis y falta de impulso político. Preguntada por las encuestas que le dan una bajada de escaños a los socialistas en las próximas elecciones aragonesas, Alegría le ha restado importancia y ha asegurado que "la verdadera encuesta es la que veremos el 8 de febrero". Además, ha asegurado que desde que dejó el Gobierno de Sánchez solo ha recibido "un pulso de ilusión y unas ganas de cambiar Aragón, apostando por un Gobierno diferente que se realmente se ocupe y se preocupe de los problemas de los aragoneses". Tras la pegada de carteles en el centro de Teruel, Alegría se ha trasladado al aeropuerto de Teruel, donde ha sacado pecho de este proyecto que "ha generado un importante número de empleos y ha traído importantes inversiones" a Aragón. Alegría ha recordado que el aeropuerto de Teruel fue posible gracias a un Gobierno socialista: "Todos los mejores proyectos que han llegado a Teruel siempre lo han hecho de la mano del PSOE", ha presumido. También ha lanzado reproches al PP, partido al que ha acusado de haber "despreciado" el aeropuerto de Teruel cuando el PSOE presentó el proyecto. "Nuestra voluntad a partir del 8 de febrero es seguir trabajando con esa capacidad, que hemos demostrado gobernando, para atraer inversiones que nos permitan asentar población y generar oportunidades para todos los aragoneses y aragonesas", ha incidido.

Abascal arropa a Nolasco (Vox) El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha sido el único candidato que no ha secundado el retraso del inicio de la campaña electoral por el luto por las víctimas de Adamuz. No obstante, ha realizado este viernes a las 10:00 horas la tradicional pegada de de carteles en la plaza de San Juan de Teruel. Para Nolasco, el próximo 8 de febrero, los aragoneses tienen la oportunidad de "dar un vuelco" a todas las políticas del bipartidimos, por lo que les ha pedido que voten "con sentido común" y lo hagan a su formación. Abascal arropa a Nolasco en el inicio de campaña en Aragón y culpa al PP de ser cómplices de Sánchez con su "cobardía" Félix Donate Mazcuñán Abascal, que se va a volcar en Aragón como lo hizo en la campaña de Extremadura, ha acudido este viernes a La Puebla de Alfindén (Zaragoza) en el primer día de campaña, donde ha hecho una declaración a medios, sin la presencia de Nolasco, donde ha prometido que Vox "va a hacer lo contrario al bipartidismo" y va a hacer "un cambio de rumbo total de las políticas que han quitado la vida a los españoles", en alusión al accidente de Adamuz. También se ha referido al "Pacto Verde" y al "acuerdo de Mercosur". En este punto, ha asegurado comprender y entender a los agricultores que se han manifestado este viernes en Zaragoza con sus tractores. Por la tarde, Abascal ha acompañado a Nolasco en un mitin en el Palacio de Congresos de Huesca, en el que ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el accidente de Ademuz: "Lo que ocurre en España es por que el dinero para el mantenimiento para las vías se lo han gastado en putas". Por su parte, el candidato de Vox ha considerado que las elecciones son un "capricho de Azcón", a quien ha afeado no haber aceptado lo que el PP sí aceptó en Valencia. "Le va a salir el tiro por la culata", ha vaticinado.

Pueyo (CHA) pide una campaña centrada en los intereses de Aragón El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha sido otro de los candidatos que ha comenzado la campaña con la pegada de carteles en Teruel. Y allí, ha pedido que la campaña sea "limpia y no se embarre con ruido" y que se centre en los intereses de la región. En este punto, ha defendido que, por primera vez, Aragón tiene la oportunidad de hablar de lo que le preocupa y ha advertido de que los partidos que piensen que es "una primera ronda de cara las generales", se equivocan "profundamente". En declaraciones a los medios a las puertas de la sede de CHA, también Pueyo ha defendido que en estas elecciones se va a dar el "primer paso" para construir una mayoría progresista y aragonesista para "frenar los recortes del PP y de los apoyos que tiene de Vox". Y aunque ha asegurado que no se fía de las encuestas que le dan hasta cinco diputados, la ha valorado positivamente. Asimismo ha celebrado que el CHA es el "el partido con mayor intención de voto entre los jóvenes". ““

Guitarte (Existe) cree que Teruel será clave en el próximo Gobierno de Aragón El candidato de la coalición Aragón Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha comenzado también la campaña electoral con la pegada de carteles en la ciudad de Teruel, y ha asegurado que esta provincia puede ser clave en la formación del próximo Gobierno regional. Por ello, ha defendido que el verdadero voto útil pasa por Teruel. En declaraciones a los medios, ha mostrado el respaldo de Aragón Existe a las movilizaciones de agricultores y ganaderos que se concentran este viernes en Zaragoza contra los acuerdos del Mercosur y ha denunciado que este tipo de pactos internacionales cargan de forma recurrente sobre el campo las compensaciones económicas. ““

Goicoechea (Podemos-AV) pide más apoyo para el campo La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha arrancado la campaña electoral en Zaragoza junto a la líder de los 'morados', Ione Belarra, quien ha acusado al Gobierno aragonés del PP de desarrollar "un plan ultra para regalar "la región a las "empresas privadas". En el acto de pegada de carteles, Goikoetxea ha trasladado su apoyo a las movilizaciones del sector agrario de este viernes y ha reivindicado "recursos suficientes" para el campo aragonés. También ha aprovechado para llamar a movilizar a la izquierda el próximo 8 de febrero. Belarra arropa a María Goikoetxea la candidata de Podemos en Aragón que promete "poner a la izquierda en pie" Noemí San Juan

Abengochea (IU-Sumar) llama a "movilizarse" para "llevar derechos a las instituciones" La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha iniciado este viernes la campaña con la presentación en un desayuno informativo de su programa electoral que pretende dar "respuesta a retos" y que "que interpela a la participación y los derechos frente a las derechas". La cabeza de lista de la formación ha afirmado que con Azcón "se ha agravado la hoja de ruta de privatización" y se ha presentado como "la alternativa transformada de derechos". Asimismo ha hecho un llamamiento a "movilizarse" en este momento de "frustración, hastío, decepción": "Nos jugamos mucho, cada voto cuenta y es un paso para llevar derechos a las instituciones", ha advertido. ““