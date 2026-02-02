Arranca la última semana de campaña con reproches cruzados entre los candidatos | Diario de campaña

San Valero y el debate en RTVE San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE marcan la campaña Líderes nacionales, de nuevo en campaña Belarra y Montero arropan a Goikoetxea, y Bustunduy a Abengochea, un día después del debate a ocho Los líderes nacionales se vuelcan en Aragón Desembarco en Aragón de líderes nacionales de PP, Vox, Podemos, IU y Sumar para arropar a sus candidatos Sánchez y Feijóo vuelven Sánchez, Feijóo y Díaz se vuelcan en la campaña aragonesa arropando a sus candidatos

Los candidatos a la Presidencia de Aragón del PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-SUMAR, PAR (de izquierda a derecha y de arriba a abajo), en diferentes actos de campaña. RTVE.es / AGENCIAS

Arranca la última semana de campaña electoral en Aragón y este lunes los candidatos siguen haciendo propuestas, pero también lanzándose críticas mutuas. Sigue coleando un día más los reproches cruzados entre el PP y el PSOE por el insulto de una concejala 'popular' al presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en el mitin de este domingo en Teruel.

Además, los ocho cabezas de listas de los partidos con representación en las Cortes de Aragón se enfrentan a un nuevo y último debate electoral en la televisión pública autonómica, Aragón TV.

Azcón (PP) ve "incompatible" el trasvase del Ebro y defender al sector primario En la recta final de la campaña electoral, el PP intenta desmarcarse de Vox y ve "incompatible" que ninguna formación política esté a favor al mismo del trasvase del Ebro y defienda al sector primario. El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, se ha manifestado en estos términos desde Barbastro (Huesca), municipio que se encuentra de fiestas por la Candelera. "Lo fundamental en Aragón es el agua y es absolutamente incompatible que se defienda el trasvase del Ebro y que se diga que se defiende al campo", ha insistido Azcón. "Yo como presidente nunca voy a apoyar un trasvase del Ebro", ha asegurado el candidato 'popular'. También ha aprovechado su vista a Barbastro para mostrar su apoyo a los agricultores y rechazar el acuerdo del Mercosur. "Cualquier acuerdo comercial, incluido Mercosur, que no defienda al campo no tiene que ser apoyado por el PP", un mensaje dirigido a la delegación popular en Bruselas. Actualmente este acuerdo comercial se encuentra paralizado, a la espera de un informe del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios. ““ Los periodistas han preguntado, además, a Jorge Azcón sobre el incidente de este domingo durante un mitin de Pedro Sánchez en Teruel y en el que una concejala de la Comunidad Valenciana del PP gritó al presidente "hijo de puta". El candidato del PP ha condenado todos los insultos "vengan de donde vengan", pero ha querido remarcar que el PSOE "no está haciendo una campaña limpia". "El PSOE ha pagado a influencers para hacer campaña en contra del PP", y ha recordado que él "recibió insultos" de la candidata socialista Pilar Alegría en el debate cara a cara. "Quién me ha insultado es Pilar Alegría", ha resumido, asegurando que le llamó "hooligan y palmero del odio". Este lunes es la última jornada en la que se pueden publicar encuestas y Azcón se ha querido también referir a ellas. "No vamos a confiarnos, las encuestas reflejan tendencias de voto", y ha insistido que en estas elecciones el único partido que "es alternativa a Pedro Sánchez es el PP".

Alegría (PSOE) promete una segunda línea de tranvía en Zaragoza y ampliar la primera La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha prometido una segunda línea de tranvía en Zaragoza que dé servicio de este a oeste y facilite la movilidad a los vecinos de las Delicias, Valdefierro, Las Fuentes y San José. "A partir del 9 de febrero si tenemos el honor de presidir Aragón será una de las propuestas prioritarias", ha explicado en declaraciones a los medios en una visita al barrio de Delicias de la capital maña. Asimismo Alegría ha asegurado que también se ampliará la línea actualmente existente. Preguntada por las encuestas que le dan una caída histórica al PSOE, Alegría le ha restado importancia y ha puesto el acento en que "la verdadera encuesta es la que vamos a tener el 8 de febrero". Además, ha hecho un llamamiento a la movilización porque "está en juego el presente y el futuro que queremos construir en Aragón". Según Alegría, el voto al PSOE es el "único" que puede "frenar un Gobierno de las dos derechas" y puede "generar un Gobierno progresista alternativo que se preocupe y ocupe de Aragón". Además, ha incidido en que lo que queda de campaña seguirá hablando "de lo que de verdad importa a los aragoneses", como son los problemas de sanidad, educación o vivienda. La candidata socialista también se ha referido a los insultos de este domingo de una concejala 'popular' al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un mitin en Teruel. A su juicio, es "preocupante" el "silencio cómplice" del PP y Azcón. "Es lamentable que ante esos insultos el PP no los condene públicamente o lo hagan con peros", ha zanjado. Sus palabras se han producido al tiempo que Azcón aseguraba que sí que condenaba los insultos "vengan de donde vengan". Preguntada por si había insultado al candidato 'popular', como este ha asegurado, Alegría lo ha negado. "Todo el mundo ha podido seguirme y siempre he marcado la necesidad de hacer una campaña propositiva. Jamás ha podido salir un insulto de mi boca", ha asegurado, obviando que en el 'cara a cara con Azcón de la semana pasada le llamó "hooligan". Asimismo al ser preguntada por la revalorización de las pensiones, Alegría ha vuelto a afear al PP que haya "dado la espalda a los pensionistas".

Nolasco (Vox) promete hacer auditorías en todos los organismos públicos de Aragón El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado que pondrá en marcha "auditorías integrales en todos los organismos y empresas públicas del Gobierno de Aragón" si llega al Ejecutivo, así como eliminará los "gastos superfluos e innecesarios", y ha citado como ejemplo de dichos gastos los que se conceden a partidos políticos, sindicatos y patronales. "Unos y otros se tapan. Y no sabemos qué podemos encontrar. Vemos una complicidad tácita entre el PP y el PSOE en no atacarse, y lo hacen porque tienen mucho que callar y mucho que decir. Por eso, para que podamos vivir sin corrupción, tenemos que hacer esas auditorías, y levantando las alfombras pase lo que pase", ha sostenido en declaraciones a los medios desde la sede del PSOE en Zaragoza. Nolasco ha decidido hacer campaña desde este punto porque es, a su juicio, "uno de los epicentros de la corrupción europea". "Podemos oler el olor putrefacto de la corrupción socialista. Es alarmante lo que estamos viviendo en los últimos años", ha censurado. Además, también ha reprochado al PP de no hacer nada y de "no atacar" a Alegría, "la portavoz de un Gobierno mafioso y corrupto" y la "encubridora de babosos". Para Nolasco, el PP y el PSOE "son lo mismo" y cuando unos y otros gobiernan "se olvidan de la corrupción del otro".

Pueyo (CHA) apuesta por una energética pública y una hacienda propia para Aragón El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha defendido este lunes en una entrevista en Las Mañanas de RNE la necesidad de que Aragón disponga de una empresa energética pública para que se "aproveche de los sobrantes" de la energía que se produce y también una hacienda propia "para que la política de los aragoneses estén el territorio". 05.17 min Entrevista electoral: Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista En la misma entrevista, Pueyo ha criticado que el candidato 'popular' a la reelección, Jorge Azcón, esté implantando en la región las políticas de la Comunidad de Madrid. "Es un pequeño aprendiz de Ayuso", ha asegurado. "Tenemos las peores carreteras del Estado, estamos en unas condiciones que no se ajustan a la realidad de los aragoneses. Es porque Azcón está vendiendo Aragón", ha insistido. También ha dicho que para él un buen resultado el próximo 8 de febrero sería "que no gobierne la extrema derecha".

Guitarte (Existe) propone una bonificación del 25% para los residentes en pueblos de menos de 5.000 habitantes El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe en las elecciones del 8-F, Tomás Guitarte, ha lanzado varias propuestas para el medio rural en una entrevista en La Hora de La 1. Entre las medidas, ha propuesto una "bonificación en el tramo autonómico del 25% para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes", la construcción de vivienda en el mundo rural y la extensión de la fibra óptica en todas las localidades. Además, para Guitarte, el desafío más urgente en Aragón es el "reequilibrio territorial de la Comunidad Autónoma más desvertebrada de España". Guitarte (Existe) sitúa el reequilibrio territorial como el desafío "más urgente" de Aragón Preguntado por el problema de la vivienda, Guitarte ha abogado por hacer un "parque público de vivienda en alquiler", promovido de desde la administración. Asimismo ha reclamado que haya servicios públicos de calidad en todos los territorios. Así, ha defendido ofertar una retribución atractiva para las plazas de sanitarios para que puedan cubrirse los puestos de difícil cobertura. En cuanto al empleo, Guitarte ha defendido que haya un "proceso de desconcentración de la actividad económica para dar oportunidad a todo el territorio".

Goikoetxea (Podemos-AV) defiende una empresa pública de energía en Aragón La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha asegurado que "tener energía gratis no es nada imposible" y se podría conseguir creando una "empresa 100% pública de energía" en la región para poder "abaratar la factura" para los aragoneses. En un mensaje en la red social X, Goikoetxea ha explicado que en la comarca del Alto Gallego "las infraestructuras de saltos hidroeléctricos son públicas, pero han sido gestionadas durante años por empresas privadas", por lo que eso repercute en lo que se paga en el consumo de la energía. "Con una empresa publica podríamos abaratar el coste de la energía notablemente para los que viven aquí y las empresas", ha sostenido. ““

Abengochea (IU-Sumar) se prepara para el debate a ocho La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha liberado este lunes su agenda y no tiene ningún acto de campaña electoral programado, para prepararse para el debate a ocho en la televisión autonómica aragonesa.