Azcón y Alegría se enfrentan en un debate 'cara a cara' | Diario de campaña

Arranque de campaña Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz Ayuso y Abascal, contra el Gobierno Ayuso y Abascal cargan contra el Gobierno de Sánchez y Montero critica las "necropolíticas" del PP Sánchez y Ayuso, en la campaña Sánchez entra en la campaña para arropar a su candidata y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él Cara a cara' entre Azcón y Alegría Azcón y Alegría se enfrentan en un debate 'cara a cara'

Los candidatos a la Presidencia de Aragón el próximo 8-F, en diferentes actos este lunes. RTVE.es / AGENCIAS

La jornada de campaña electoral de este lunes va a estar marcada por el debate de este lunes por la noche entre el candidato de PP a la reelección, Jorge Azcón, y la cabeza de lista del PSOE, Pilar Alegría, organizado por Aragón TV, que se podrá ver también en el Canal 24 Horas, La 1 en desconexión para Aragón, Radio 5 y RTVE Play. Por su parte, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha criticado que le hayan excluido de este 'cara a cara'.

Azcón (PP) libera su agenda para preparar el 'cara a cara' con Alegría El presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha liberado este lunes su agenda de actos de campaña para centrarse y preparar el debate 'cara a cara' que mantendrá con Alegría de este lunes por la noche. No obstante, en la red social X, Azcón ha publicado un vídeo explicando "en un minuto" por qué rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica planteado "por el Gobierno y los independentistas". Según el candidato 'popular, este nuevo sistema "deja a Aragón como la comunidad peor financiada de España". "Un aragonés recibirá un 64% menos de lo que recibe un catalán. ¿Cómo se pagará esto? Pues volverán a subirte los impuestos porque tienen que pagar el precio de sus socios independentistas para mantenerse en la Moncloa", sostiene. ““ Por otra parte, el número dos de la lista de PP por Huesca y también consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha anunciado que el Ejecutivo de Azcón ampliará el alcance del Plan Pirineos con nuevas inversiones en las cuatro comarcas pirenaicas para impulsar infraestructuras, servicios y proyectos orientados al desarrollo económico, la cohesión social y la generación de oportunidades en el medio rural. En una visita a Jaca (Huesca), Bermúdez de Castro ha recordado que el Plan Huesca cuenta con un horizonte de ejecución de ocho años y ya se han realizado actuaciones por más de 200 millones de euros en Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Según Bermúdez de Castro, el Ejecutivo del PP se ha comprometido a trabajar para que el Pirineo sea "referencia internacional en deportes de invierno", con una inversión de 72 millones de euros junto a Aramón para modernizar los sistemas de innivación.

Alegría (PSOE) se compromete a extender comedor escolar gratuito hasta los 16 años Pilar Alegría ha comenzado este lunes de campaña explicando algunas de sus propuestas en materia educativa. Así, ha prometido establecer la gratuidad para los jóvenes hasta 16 años con "comida de calidad", la ampliación de las plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, así como también la recuperación del sistema de gratuidad de libros de texto. En un encuentro con asociaciones vecinales de Rosales del Canal y Montecanal en Zaragoza, previo al debate 'cara a cara' que mantendrá con el candidato del PP, ha defendido el comedor para los adolescentes como "un servicio más que necesario", que permite "conciliar la vida laboral y familiar". Según Alegría, en el encuentro con los vecinos, le han trasladado la preocupación por la falta de infraestructuras, en concreto, sanitarias y educativas, como un centro de salud y un instituto. Preguntada por el debate que mantendrá con el candidato del PP, Alegría ha afirmado que será "un espacio de confrontación sana" donde los aragoneses podrán ver "las dos alternativas posibles" que hay para la región: la del PP y "las derechas", que "ha traído privatización y retrocesos" en estos dos años y medio de legislatura, y la suya, la "de los derechos", que busca soluciones en sanidad, educación y vivienda. ““ Por otro lado, la número cinco en la candidatura del PSOE a Las Cortes de Aragón, Carmen Dueso, ha defendido la construcción de la segunda línea del tranvía de Zaragoza, un nuevo eje este-oeste que conectaría barrios como Torrero, Las Fuentes, San José, Delicias, Oliver y Valdefierro, así como ampliar el trazado actual. La dirigente socialista ha puesto el acento en que la coordinación entre un Gobierno de Aragón y un Ayuntamiento de Zaragoza dirigidos ambos por el PSOE sería "la mejor garantía" para materializar esta infraestructura.

Nolasco (Vox) propone la "mayor rebaja fiscal de la historia" El candidato de Vox el 8-F, Alejandro Nolasco, ha propuesto este lunes la "mayor rebaja fiscal de la historia" en la Comunidad si llega a la Presidencia de Aragón, pues ha asegurado, en declaraciones a medios en Zaragoza, que es posible dado que "recaudamos más que nunca, según Azcón", y "eliminando gastos superfluos" y "chorradas" como la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Así, ha planteado una "fiscalidad diferenciada para el medio rural", la "eliminación completa del impuesto de sucesiones y donaciones", "la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados del 1,5% al 0,5%", "una bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales" y "compensaciones para los autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional". Por otra parte, Nolasco ha criticado que se le haya excluido del debate 'cara a cara' de esta noche entre los candidatos del PP y PSOE y lo ha atribuido a los pactos que mantiene el "bipartidismo". "Han excluido a Vox porque no quieren que les digamos la verdad y les dejemos desnudos y la gente spa de la estrategia del bipartidismo", ha asegurado. ““

Pueyo (CHA) acusa a Azcón de suprimir equipamientos para destinar el suelo a pisos El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) ha visitado el barrio zaragozano del Arrabal, donde ha acusado a Azcón de haber "arrebatado" a sus vecinos, "en beneficio de una empresa privada", un "terreno que debiera estar destinado a cualquier equipamiento, como un centro social, un centro de salud o una escuela". Según Pueyo, con ese terreno se han construido "pisos, pisos y más pisos" para "lo que llaman alquiler asequible", pero ha denunciado que no es así, pues "cuesta 900 euros" al mes. "No se hace por los zaragozanos, sino por los intereses de los mismos. Lo vemos en el Picarral, lo vemos en el Arco Sur y lo vemos en Rosales del Canal", ha criticado en declaraciones a los medios. También ha denunciado que han "vandalizado" sus carteles electorales, algo que ha atribuido a que "algunos están muy nerviosos" porque "Chunta crece". ““

Guitarte (Existe) pide paralizar las obras del Clúster del Maestrazgo El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe el próximo 8-F, Tomás Guitarte, ha visitado el Maestrazgo para pedir que se paralicen las obras del "mayor parque eólico" de país en terrenos protegidos y por parte de una empresa "investigada" por la UCO. "Lo importante ahora es que no se inicien las obras de Clúster de Maestrazgo porque si lo hacen, el daño será irreversible, aunque la Justicia luego diga que es nulo", ha indicado. Guitarte se ha mostrado muy crítico con el PSOE, CHA, PAR y Podemos, partidos a los que ha acusado de "rasgarse ahora las vestiduras diciendo que hay que salvar el Maestrazgo", pues ha recordado que fueron los que lo promovieron y lo autorizaron cuando estuvieron en el Gobierno de Aragón. "Estuvo en sus manos salvar este paraje, ordenar el territorio y evitarlo", ha señalado. También ha denunciado que "hay muchas sospechas de corrupción" con este proyecto y "mucha puerta giratoria": "Muchos dirigentes están trabajando para la empresa adjudicataria", ha advertido en declaraciones a los medios.

Goikoetxea (Podemos-AV) denuncia ante la Fiscalía un acto de exaltación franquista en un colegio concertado La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha denunciado este lunes ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria democrática la celebración de un acto de la Fundación Francisco Franco en un colegio concertado de Zaragoza. "Consideramos que es una anomalía democrática enorme que en un colegio que recibe fondos públicos se puedan hacer actos de exaltación de una dictadura o de glorificación de un dictador", ha advertido, al tiempo que ha exigido que se aplique de forma "veraz" la ley de Memoria Democrática. También ha denunciado que el Gobierno del PP en Aragón derogó esa ley y la cambió por un "plan de concordia", que, a su juicio, "poco tiene que ver con la reparación las víctimas". ““ Abengochea (IU-Sumar) propone una ley en Aragón para garantizar el derecho a la vivienda La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar), Marta Abengochea, ha presentado este lunes sus propuestas de vivienda para Aragón, entre las que destaca una ley autonómica para garantizar el derecho a la vivienda, frene la especulación, regule las viviendas turísticas, aumente el parque público de alquiler, tope el precio de los alquileres y mejore la protección de las familias frente a los desahucios. Abengochea ha explicado que ha elegido la calle de Predicadores de Zaragoza para exponer sus propuestas porque es "un ejemplo claro de cómo la gentrificación está expulsando a los vecinos de los barrios, del abuso en los alquileres, la especulación de los fondos buitre y la nula voluntad de regular los alquileres, y los pisos turísticos". Y ha denunciado que Aragón está a cola de Europa en vivienda social. ““