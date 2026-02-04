Feijóo apela al voto útil y Abascal carga contra Sánchez desde Aragón | Diario de campaña

Día 9: Los líderes nacionales se vuelcan en Aragón Desembarco en Aragón de líderes nacionales de PP, Vox, Podemos, IU y Sumar para arropar a sus candidatos Día 10: Sánchez y Feijóo vuelven Sánchez, Feijóo y Díaz se vuelcan en la campaña aragonesa arropando a sus candidatos Día 11: Reproches cruzados entre los candidatos Arranca la última semana de campaña con reproches cruzados entre los candidatos Día 12: Feijóo y Belarra, de nuevo en campaña Feijóo y Belarra vuelven a Aragón para apoyar a sus candidatos

Los candidatos a la Presidencia de Aragón de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe-Aragón Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y Partido Aragonés. RTVE.es / AGENCIAS

La campaña electoral en Aragón afronta su recta final y los líderes nacionales están más volcados que nunca arropando a sus candidatos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, siguen participando en actos electorales en la región, en los que hablan más en clave nacional. Feijóo ha apelado al voto útil y Abascal ha reivindicado a Vox como el voto útil al tiempo que ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, este miércoles por la tarde interviene en un acto de Podemos-Alianza Verde el que fuera líder de los 'morados' Pablo Iglesias.

Azcón (PP) promete una ley del patrocinio deportivo y un plan estratégico para el turismo deportivo y Feijóo apela al voto útil Este miércoles por la mañana el candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha contado un día más con la participación en la campaña del líder de partido, Alberto Nuñez Feijóo, aunque ambos han realizado actos por separado. En declaraciones a los medios en Zaragoza, Azcón ha prometido impulsar una ley del patrocinio deportivo y un plan estratégico para el turismo deportivo en la próxima legislatura. Asimismo se ha comprometido a pedir al Gobierno central la creación de un Centro de Alto Rendimiento de Deportes de Invierno y de Montaña en el Pirineo Aragonés. "El lugar de España en el que más sentido tiene que ese centro de alto rendimiento se instale es en Aragón. Le exigiremos al Gobierno de España que se comprometa con nuestra comunidad", ha incidido. Además, Azcón ha reivindicado que en esta legislatura su Gobierno ha incrementado en "casi un 40%" el presupuesto dedicado a deporte, pues, ha resaltado, que cuando se puso al frente del Ejecutivo, se invertían 6 euros por habitante y ahora se invierten 11 euros por persona. También ha presumido de que las ayudas a deportistas de alto rendimiento en Aragón han pasado de 100.000 a 400.000 euros. Y ha asegurado que espera poder incrementar un 30% el presupuesto de las federaciones deportivas y en un 50% el destinado a juegos deportivos escolares. ““ Por su parte, Feijóo, en declaraciones a los medios tras visitar la empresa cárnica Fribin en Binéfar (Huesca), ha vuelto a apelar al voto útil que representa su partido. "El voto del enfado no soluciona ningún problema, es un voto perdido. La gente enfadada con Sánchez y su portavoz, la señora Alegría, por los casos de corrupción, y la falta de servicios públicos, que no use el voto para enfadarse, sino para cambiar el Gobierno de España y consolidar el Gobierno de Aragón", ha incidido. Sobre las encuestas, Feijóo ha insistido en que "no basta" con pensar que Azcón puede ser presidente, sino que hay que ir a votarle. "Cada voto cuenta. Los votos que se quedan en casa se convierte en un voto para quien no lo merecen y los votos que se dispersan, al final, restan posibilidades de un Gobierno estable", ha subrayado. Además, Feijóo ha defendido que el proyecto del PP es "a favor de un Aragón imparable", mientras, ha contrapuesto, "el resto de proyectos es para que el PP no pueda gobernar". En su intervención, Feijóo también ha asegurado que el PP se opondrá, "en España y en el conjunto de Europa", a que se favorezca una competencia desleal con el sector agrícola y ganadero español que perjudique su desarrollo. Este miércoles por la tarde, el líder 'popular' participará junto a Azcón en un mitin en el Teatro Olimpia de Huesca.

Alegría (PSOE) se compromete a aplicar la ley estatal de vivienda La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha garantizado este miércoles en una entrevista en Las Mañanas de RNE que aplicará en Aragón la ley estatal de vivienda y declarará zonas tensionadas, porque eso "significaría reducir los precios de los alquileres que ahora mismo en Aragón están disparados y beneficiaría a más de 100.000 aragoneses". Alegría (PSOE) garantiza que aplicará la ley estatal de vivienda: "Se beneficiarían 100.000 aragoneses" Además, Alegría ha abogado por reforzar los servicios públicos, en especial en los pueblos pequeños para hacer frente a la despoblación. Según la candidata, en estos casos es esencial "mejorar la sanidad pública, que esté garantizado ese servicio en los pequeños municipios", también que haya escuelas rurales, y que la vivienda sea "pública y asequible" también en los pueblos. Sobre las encuestas que pronostican una bajada importante de escaños para el PSOE, Alegría le ha restado importancia porque cree que siempre "infravaloran a los socialistas" y se ha mostrado convencida de que tendrá buen resultado el próximo 8-F porque, ha asegurado, ha notado que los aragoneses quieren "cambio". Posteriormente, en declaraciones a los medios a las puertas del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, Alegría ha defendido que su proyecto es la "única alternativa frente a la derecha y la ultraderecha". "Si alguien ha engordado, acariciado y copiado de manera clara a la ultraderecha hasta un límite que no se sabe donde acaba el PP y empieza Vox es el propio PP", ha señalado. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la candidata socialista, que portaba un lazo verde en su abrigo, ha prometido "seguir mejorando en investigación, prevención y detención precoz". En este sentido, ha asegurado que ampliará la edad de los cribados para las mujeres aragonesas, que podrán hacerse mamografías a partir de los 45 años y hasta los 72 años. También ha prometido ampliar los cribados de cáncer colorrectal para que se empiecen a hacer a partir de los 45 años, o incluso a partir de los 40 años si hay antecedentes familiares.

Abascal carga contra el Gobierno de Sánchez en La Muela El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado a La Muela (Zaragoza) para hacer campaña junto a su candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco. En declaraciones a los medios, Abascal ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha realizado un discurso puramente en clave nacional y no en clave electoral, pues ha vuelto a clamar que "la corrupción mata y la invasión migratoria mata". "No solo cuestan vidas, están destruyendo la prosperidad de los españoles", ha insistido. También ha reprochado a Sánchez que quiera "amordazar" a los menores de 16 años prohibiéndoles el acceso a las redes sociales. A su juicio, es solo "una excusa para que no se hablen de los problemas reales de los españoles: de la corrupción de este Gobierno y de las consecuencias de la invasión migratoria". Y ha cargado contra el PP al que ha acusado de dar "aire" a Sánchez y de votar lo mismo que el PSOE. Asimismo ha criticado que Feijóo apele al voto útil: "La gente que apoya a Vox sabe que es muy útil y que hemos cambiado cosas y cuando no hemos podido cambiar, nos hemos ido", ha advertido. ““ Este miércoles por la tarde, el candidato de Vox participa en un mitin en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, en el que también intervendrá Santiago Abascal.

Pueyo (CHA) propone duplicar el presupuesto en cultura El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha defendido "duplicar el presupuesto en cultura" en la región, dejando de "lado" a macroeventos y macrofestivales, que, a su juicio, "no permiten al creador y al tejido cultural tener un futuro digno y no permiten crear identidad". En declaraciones a TVE, ha denunciado que Aragón se ha convertido "en la segunda comunidad autónoma que menos invierte en cultura". Por eso, ha asegurado que desde su formación van a apostar por "una cultura digna, con trabajadores bien pagados" y sobre todo, que "se invierta en el tejido cultural y creadores" que hay en Aragón.

Teruel Existe-Aragón Existe celebra su acto central en Zaragoza El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe en las elecciones del 8 de febrero, Tomás Guitarte, celebra este miércoles el acto central de campaña en Zaragoza en el Centro Cívico Delicias. Además, Aragón existe denuncia en la red social X la "horrible" situación sanitaria del Hospital comarcal Baix Cinca. Para solucionarlo proponen "ampliar el acuerdo de colaboración sanitario ya existente entre Aragón y Cataluña a las atención hospitalaria". ““

Goikoetxea (Podemos-AV) propone una compensación económica para quienes se retiren con más de 40 años cotizados La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha propuesto este miércoles que el Gobierno autonómico establezca una compensación económica para los trabajadores que han cotizado más de 40 años con el fin de garantizar pensiones dignas ante lo que ha calificado como una "injusticia" del Gobierno central. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Zaragoza antes de reunirse con representantes de la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar. Este miércoles por la tarde celebra un mitin arropada por el ex líder de Podemos Pablo Iglesias. ““

Abengochea (IU-Sumar) rechaza los conciertos educativos La candidata de Izquierda Unida-Moviemiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha rechazado los conciertos educativos del Gobierno de Azcón en la educación infantil de 0 a 3 años y en el Bachillerato. A su juicio, perjudican a la escuela pública y solo beneficia a intereses privados. En declaraciones a medios, Abengochea ha asegurado que la defensa de la escuela pública pasa por "mejorar su calidad y sus recursos", con mayor financiación, y ha sostenido que "el dinero público debe destinarse a la escuela pública, no a conciertos innecesarios". Además, ha denunciado el estado de muchas infraestructuras educativas en la región, lo que, a su juicio, refleja "el abandono de lo público". Así, ha abogado por destinar los 20 millones previstos para los conciertos educativos a renovar equipamientos y a mejorar la enseñanza pública.