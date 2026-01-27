Vox y CHA critican el 'cara a cara' de PP y PSOE, y Aragón Existe se persona en el caso Koldo | Diario de campaña

Arranque de campaña Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz Ayuso y Abascal, contra el Gobierno Ayuso y Abascal cargan contra el Gobierno de Sánchez y Montero critica las "necropolíticas" del PP Sánchez y Ayuso, en la campaña Sánchez entra en la campaña para arropar a su candidata y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él Cara a cara' entre Azcón y Alegría Azcón y Alegría se enfrentan en un debate 'cara a cara'

Los candidatos a la Presidencia de Aragón, en diversos actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Este martes, el debate 'cara a cara' de los candidatos del PP, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha seguido dando que hablar. Para la socialista, Azcón parecía más ejercer "la oposición". Y para el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, y el de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, no se habló de lo que realmente importaba a los aragoneses. Por otro lado, Aragón Existe ha anunciado que se persona como acusación popular en el caso Koldo.

Azcón promete contratar "a todos los médicos" que quieran trabajar en Aragón Tras el debate 'cara a cara' de este lunes, el candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha querido centrar sus mensajes en sanidad. El primer anuncio ha sido el de que promete contratar "a todos los médicos" que muestren su intención de trabajar en Aragón. "Ni uno solo de los que quieran venir a los centros de salud o consultorios aragoneses dejará de ser contratado", ha asegurado Azcón en una rueda de prensa. El candidato del PP también ha puesto encima de la mesa la construcción de un nuevo hospital en Zaragoza. En este sentido, ha recordado que era uno de los proyectos que tenían que haberse materializado si la comunidad hubiera contado con unos nuevos presupuestos. Pasadas las elecciones, ha anunciado, comenzará un proceso participativo con usuarios y profesionales para analizar y determinar la mejor ubicación para este nuevo hospital, que será, según Azcón, "la mayor inversión que un gobierno va a hacer en la historia desde las transferencias de sanidad". ““ Azcón también se ha desplazado este martes por la mañana hasta la Cooperativa del Taxi de Zaragoza para hablar con sus trabajadores y recoger sus demandas. Ya por la tarde, el candidato del PP realizará un paseo por el centro de Alcañiz (Teruel). Hasta ahora Jorge Azcón no ha contado en ningún momento en esta campaña con el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El PP, sin embargo, ha emitido este martes un comunicado en el que explica que Feijóo viajará a la comunidad autónoma después de que se haya terminado el luto por el accidente ferroviario en Adamuz. Por ello, han avanzado que el líder nacional participará en al menos cinco de los diez días que restan de la campaña, con mítines en Figueruelas (Zaragoza) y Calatayud (Zaragoza), entre otros.

Alegría apuesta por impulsar un convenio autonómico para los trabajadores de servicios sociales La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hablado en el quinto día de campaña electoral de los servicios sociales y ha prometido impulsar un convenio autonómico sobre este sector. Lo ha anunciado después de mantener una reunión con trabajadores del sector en el centro de formación Arsenio Jimeno de UGT de Zaragoza para conocer su situación. Alegría ha sostenido que tienen unas condiciones laborales "muy precarizadas", y les ha trasladado su compromiso de negociar y avanzar en un convenio autonómico que "claramente mejore las condiciones laborales y económicas de este sector". Estas mejoras, según ha dicho, estarían relacionadas con las largas jornadas laborales y los salarios. "Las personas que cuidan a los que más queremos, también merecen ser cuidadas", ha insistido. ““ Además, en relación con la dependencia, se ha comprometido a que las personas que tengan que ser valoradas puedan recibir la ayuda en un plazo que no supere los tres meses. En su opinión, un tiempo "más que razonable y asumible" para que sean atendidas y valoradas. La candidata socialista a la Presidencia de Aragón también ha querido valorar el debate 'cara a cara' de este lunes con el candidato del PP, Jorge Azcón. "Adoptó, en mi opinión, un papel más propio del líder de la oposición", ha dicho Alegría sobre el actual jefe del Ejecutivo aragonés. Asimismo, ha remarcado que le habría gustado otro cara a cara con Azcón en Televisión Española, al que se negó el PP.

Vox critica el 'cara a cara' del PP y PSOE El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha vuelto este martes a criticar que se excluyera a Vox del debate 'cara a cara' que celebraron los cabezas de lista del PP y PSOE. En un mensaje en la red social X, ha asegurado que excluirle es "el primer pacto" entre estos dos partidos. También ha criticado que el "segundo" pacto de ambos fue "no hablar de inmigración, inseguridad, okupación, infraestructuras, impuestos, corrupción...". A su juicio, no debatieron "de nada de lo que les interesa a los aragoneses", algo que ha atribuido a que lo hacen "para protegerse mutuamente". "Una puñetera vergüenza", ha añadido. ““ Este martes por la tarde, Nolasco celebra un acto electoral en Zaragoza, en el que hablará sobre sanidad.

Pueyo (CHA) acusa a PP y PSOE de plantear para Aragón el "mismo modelo" de Madrid También se ha referido este martes al debate entre Azcón y Alegría el candidato de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, que ha lamentado que no se hiciera "ni una mención a desigualdad, fiscalidad, cultura, ciencia, turismo, estatuto, agricultura, ganadería…". En un mensaje en X, Pueyo ha señalado que "el bipartidismo ya no existe" y ha denunciado que "no hablan de si pactarían". Para el candidato de CHA, tanto el PP, como el PSOE plantean el "mismo modelo para Aragón", como si fueran "sucursales de Madrid". "Han ido a no perder y han ganado quienes no estaban", ha asegurado. ““

Aragón Existe se persona como acusación popular en el caso Koldo El candidato de la coalición Aragón-Teruel Existe el próximo 8 de febrero, Tomás Guitarte, ha anunciado este martes que su formación se ha personado como acusación popular ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en el conocido como caso Koldo "para averiguar o defender los intereses generales" de la comunidad. En declaraciones a los medios, ha recordado que hubo registros hace unas semanas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Forestalia, empresa aragonesa que podría tener relación con Servinabar. "Eso ponía en evidencia que era muy probable que la trama investigada en el caso Koldo hubiese estado operando en Aragón y, en especial, en proyectos relacionados con la energía o con la implantación de las energías renovables", ha argumentado. Además, Guitarte ha considerado "necesario" que haya una agencia aragonesa anticorrupción, que aunque fue aprobada por las Cortes regionales en 2017, "sorprendentemente, hasta hoy, nunca se ha puesto en marcha". ““

Goikoetxea (Podemos-AV) promete revertir los conciertos educativos La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha prometido este martes que revertirá los conciertos educativos que ya están en marcha y los nuevos si entra en el Gobierno autonómico tras las elecciones del 8 de febrero. En declaraciones a los medios junto al secretario de organización estatal, Pablo Fernández, ha acusado a Azcón de impulsar un "plan de privatización de la educación" y de utilizar la financiación autonómica para "quitarse el foco de su responsabilidad". Asimismo ha criticado que "en dos años de desgobierno" del PP, el candidato a la reelección haya seguido apostando por la educación concertada.

Abengochea (IU-Sumar) defiende empleo digno y seguro La candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha defendido este martes situar en el centro una política económica que ponga la riqueza y el trabajo al servicio de las personas y del territorio, con "empleo digno, estable y seguro", y con una apuesta decidida por la seguridad laboral para acabar con las muertes en el trabajo. "Defendemos empleo digno y trabajo seguro en Aragón frente al modelo extractivista de la derecha. Las muertes en el tajo no son accidentes: son precariedad y falta de prevención", ha sostenido. ““