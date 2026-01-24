Ayuso y Abascal cargan contra el Gobierno de Sánchez y Montero critica las "necropolíticas" del PP | Diario de campaña

Arranque de campaña Arranca la campaña en Aragón con retraso por respeto al luto por el accidente de Adamuz Ayuso y Abascal, contra el Gobierno Ayuso y Abascal cargan contra el Gobierno de Sánchez y Montero critica las "necropolíticas" del PP



Los candidatos de los ocho partidos con representación parlamentaria en el segundo día de campaña electoral. RTVE.es / AGENCIAS

Este segundo día de campaña ha estado carecterizado por la partipación líderes nacionales y dirigentes de otras autonomías, que han participado en diferentes actos junto a sus candidatos. En el caso del PP, el cabeza de lista ha contado con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un día más, Vox ha vuelto a echar mano de su líder, Santiago Abascal, que ha arropado al candidato, y la de Podemos-Alianza Verde ha estado acompañada de la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero. Los demás partidos también han realizado pequeños actos en diversos puntos del territorio.

Azcón y Ayuso cargan contra el Gobierno de Pedro Sánchez El candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha contado este sábado con la participación en su campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en varios actos, empezando con uno con jóvenes en una discoteca de Zaragoza, donde ambos han cargado contra el "sanchismo" y el Gobierno de Pedro Sánchez. Para Ayuso, en estas próximas elecciones autonómicas del 8-F, Aragón puede ser "la siguiente comunidad que le diga a Pedro Sánchez, a tu casa, se acabó", en alusión a la victoria del PP también en los comicios en Extremadura del pasado diciembre. "Le tiene que enseñar al presidente del Gobierno que este camino por donde nos quiere llevar tiene los días contados", ha lanzado. Además, ha deseado a Azcón que pueda lograr gobernar sin estar "preso de coaliciones", pues, ha advertido, "dificultan todo". Asismimo la presidenta madrileña ha responsabilizado a Sánchez de la "ruptura de la convivencia de los españoles" y de que los "agraviados nacionalistas" quieran imponer que haya "españoles de primera y de segunda". También le ha acusado de "alimentar" el mismo "populismo patético que ha arruinado a naciones enteras". Azcón, por su parte, ha reivindicado las "décadas de Gobierno del PP" en la Comunidad de Madrid, pues, ha asegurado, es lo que ha llevado a esta autonomía a estar "a la cabeza de España". "Es lo que queremos para Aragón", ha defendido. También ha cargado contra el PSOE y Pedro Sánchez, y ha señalado que "poco a poco" está "destrozando el país en el que vivimos". "Es lo que significa hoy el socialismo en España", ha afirmado. Previo a este acto junto a Ayuso, el candidato 'popular' ha realizado otro en solitario en la plaza de San Francisco de Zaragoza. Junto a jóvenes, ha anunciado que habrá matrícula gratuita el primer año para los 5.600 aragoneses que comiencen sus estudios en la universidad de Aragón y que en los sucesivos años seguirá siendo gratuita para los que acrediten "el esfuerzo y los resultados". "Queremos que cualquier chico o chica de Aragón que quiera llegar a la universidad, que las dificultades económicas no sean un impedimento", ha explicado. ““ También ha presumido de que su Gobierno ha puesto en marcha 257 nuevas plazas universitarias, entre las que ha destacado las dedicadas a Informática, Matemáticas e Ingeniería Biomédica. También ha asegurado que el próximo curso se podrá estudiar Medicina en Teruel.

Alegría se reúne con mujeres en Utebo y responde a las críticas de Azcón La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón el 8-F, Pilar Alegría, se ha desplazado a Utebo, un pueblo a unos 15 minutos de Zaragoza, y ha participado en un encuentro con mujeres en el Centro Cultural El Molino de la localidad. Tras escuchar al medio centenar de mujeres, la exministra de Educación ha propuesto tres medidas. "Ampliar la edad para las primeras mamografías a los 45 años y no a los 50 y ampliarlas a los 72 (actualmente está en 70); poner en marcha unidades específicas para la atención de la salud integral de la mujer, con especial atención tanto a la menopausia, como a la salud sexual y reproductiva; y en tercer lugar, reforzar las unidades de reproducción asistida para que las mujeres que tienen dificultades para quedarse embarazadas, puedan ser atendidas en la red pública a partir de los cuarenta años, que en estos momentos no puede ser", ha asegurado en declaraciones posteriores al encuentro a los medios de comunicación. ““ Alegría también ha reaccionado a las recientes críticas del candidato del PP y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, después de que el cartel del PSOE no lleve el logo del partido y le haya pedido explicar si se "avergüenza" de sus siglas. "Me lo voy a tomar con humor. Aclaro que mi cartel demuestra y traslada mis absolutas prioridades y claridades: hablar de Aragón, gobernar Aragón desde Aragón y, sobre todo, hablar de los derechos de los aragoneses hacerlo con una perspectiva socialista y progresista clara que es la mejora de los servicios públicos", ha defendido. Por ello, la exportavoz del Gobierno ha pedido el voto para su formación y ha asegurado que su "prioridad" es seguir hablando de Aragón "para poder trabajar a partir del 8 de febrero en la mejoría y consolidación de los derechos y servicios públicos". Respecto a las recientes movilizaciones contra el acuerdo de Mercosur que tuvieron lugar este viernes en Zaragoza, Alegría ha dicho que trabajará "para que se respeten las condiciones y la importancia de la agricultura y ganadería en España, especialmente en Aragón". Además, ha tenido palabras para otra manifestación que tuvo lugar también en Zaragoza el mismo día y criticar la gestión de Azcón. "Ahora que me preguntas por esta movilización, quiero también trasladar mi compromiso y mi apoyo a toda esa comunidad educativa, que ha salido también en estas últimas horas para alzar la voz contra la política privatizadora que estaba desarrollando durante todo este tiempo el Gobierno de Azcón de la escuela pública y la escuela rural, recortando tanto maestros, como auxiliares, como rutas escolares", ha finalizado.

Abascal sigue arropando a Nolasco, esta vez en Calatayud Un día más, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, sigue apoyando a su candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, esta vez en un mitin desde la Plaza de España de Calatayud, donde ha vuelto a hablar en clave nacional y repetir los eslóganes de los últimos días. "Contamos con vosotros, os necesitamos para el cambio. España tiene urgencia, no puede esperar. Estamos mucho peor de lo que imaginábamos. España está secuestrada por la mafia corrupta y traidora", ha expresado ante las decenas de asistentes que han desafiado al frío y al viento. "Todos los que deberían haber velado por los trenes han sido los responsables de su degradación y muerte de 45 personas, señalamos con el dedo a los que nos quieren condenar al silencio para salir impunes. Hay que exigir responsabilidades", ha añadido. Por su parte, Nolasco ha vuelto a vincular "inmigración ilegal" con "inseguridad" y ha pedido el voto para su formación para frenar "la estafa del bipartidismo". "¿Qué da el PP y el PSOE en nuestros colegios? Peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto, ¿eso es normal? Es una puñetera vergüenza, esto ha pasado porque ha habido un solo partido con dos siglas distintas, sea azul o rojo", ha añadido al tiempo que se ha reivindicado como la "alternativa". "Hay esperanza e ilusión. Se puede conseguir el cambio. El voto útil es votar en conciencia para que España sea reconquistada", ha exclamado el candidato de Vox. ““

El CHA centra su discurso en sus propuestas de vivienda El candidato de la Chunta Aragonesista a la Presidencia autonómica, Jorge Pueyo, ha centrado su discurso este sábado en el problema del acceso a la vivienda. Lo ha hecho tras reunirse con diferentes actores sociales en Pina de Ebro (Zaragoza) y ha asegurado que "la vivienda no puede estar sometida a la especulación, ni a un mercado que expulsa a las familias de sus casas". Por ese motivo, desde el CHA han planteado diferentes medidas. "Intervenir el mercado, que haya ayudas a la rehabilitación, priorizar a la gente que vive en el mundo rural y a los jóvenes, ayudar a las familias en el cooperativismo, ampliar el parque público de vivienda y eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales", ha expresado Pueyo en declaraciones a los medios. "Las casas son para vivir, no para que los fondos de inversión especulen con ellas", ha proclamado. ““

Aragón Existe presenta el Plan Pirineos Existe en Huesca Aunque en un primer momento la jornada la iban a desarrollar en Jaca, la nieve caída en las últimas horas ha obligado a la Coalición Aragón Existe a presentar el Plan Pirineos Existe desde Huesca. En la capital oscense, el cabeza de lista, Tomás Guitarte, ha señalado que es un plan "de las personas" y que contempla principalmente "medidas destinadas a la vivienda". Entre las propuestas que llevan, destaca la "creación de residencias de vivienda para trabajadores, viviendas de protección oficial para los residentes en los municipios del Pirineo". Lo que buscan, según Guitarte, es poner fin a la falta de oferta que "lastra el desarrollo" de las comarcas pirenaicas. Además, proponen un descuento del 25% del IRPF en dichas zonas y la instalación de una UVI 24 Horas con sede en Jaca. "Todas las medidas están encaminadas a hacer de este plan un plan para las personas que viven en este territorio", ha añadido el candidato turolense. ““

Podemos carga contra el "modelo privatizador" del PP La eurodiputada Irene Montero ha acompañado este sábado a la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, en un mitin en Zaragoza titulado "Con rasmia", es decir, con empuje y tesón, en aragonés. Goikoetxea ha acusado al "PP y a la extrema derecha" de recortar "en derechos, servicios públicos y aplicar políticas represivas" y "llevarse" el agua de Aragón "para generar riqueza fuera, para romper nuestro territorio". Montero, por su parte, ha advertido de que "Jorge Quirón" y "Ayuso Quirón", como se ha referido a Azcón y a la presidenta madrileña, tienen un "modelo privatizador de la sanidad que pone en riesgo la vida de la gente". "Es el modelo de necropolítica del PP en todos los territorios, que consiste en coger el dinero de los aragoneses para dárselo a empresas que se lucran", ha subrayado. ““

IU-Sumar critica el "desgobierno" de Azcón IU-Sumar y su candidata, Marta Abengoechea, se han trasladado hasta Teruel para "defender esta tierra frente al expolio". La cabeza de lista de la formación progresista ha criticado el "desgobierno de Azcón" que ha provocado tener una "sanidad totalmente colapsada". Por eso, Abengoechea ha defendido que su partido "va a poner en el centro el blindaje de los servicios públicos". "Sobre todo el de la vivienda y que sea un derecho y no un negocio". A su juicio, el ejecutivo de Azcón "sólo hace planes de vivienda" para dar "más dinero a grandes promotoras" que provocan "especulación" y "no garantiza alquileres asequibles y vivienda asequible para la juventud y clase trabajadora". ““