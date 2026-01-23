Alegría se compromete a ser una presidenta de Aragón a "tiempo completo"

La candidata de PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que quiere ser presidenta "a tiempo completo" y lo ha contrapuesto al actual jefe del Ejecutivo autonómico y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, a quien ha acusado de haber ejercido "a tiempo parcial" durante los dos años y medio que ha durado la legislatura.

"Queremos gobernar Aragón desde Aragón, como una presidenta a tiempo completo", ha dicho en declaraciones a los medios en la ciudad de Teruel, tras la tradicional pegada de carteles, que en esta ocasión se ha retrasado a este viernes por el respeto y luto por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 fallecidos y un centenar de heridos. Alegría ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario y ha asegurado que esta tragedia "obliga" a afrontar "una campaña digna, a la altura de las circunstancias y limpia".

La candidata socialista ha presentado su candidatura como alternativa a la etapa actual del Gobierno de Azcón, capaz de "transformar los problemas en esperanza para mejorar la calidad de vida de los aragoneses". Según Alegría, las prioridades de su proyecto son la defensa de los derechos sociales y el refuerzo de los servicios públicos. Por ello, ha pedido "máxima movilización" el próximo 8-F, pues ha alertado de que "no solo está en juego" los resultados electorales, sino "qué sanidad queremos, qué educación queremos y que políticas públicas queremos".

Preguntada por las encuestas preelectorales que le dan una bajada de escaños a los socialistas en las próximas elecciones aragonesas, Alegría le ha restado importancia y ha asegurado que "la verdadera encuesta es la que veremos el 8 de febrero". La candidata socialista ha afirmado que desde que dimitió como ministra y portavoz del Gobierno ha recibido "un pulso de ilusión y unas ganas de cambiar Aragón, apostando por un Gobierno diferente que se realmente se ocupe y se preocupe de los problemas de los aragoneses".