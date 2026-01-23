Arranque de la campaña de las elecciones en Aragón 2026, en directo: comienza con la pegada de carteles una campaña aplazada por el accidente de Adamuz

10:24

Alegría arranca los actos electorales en Teruel llamando a una "campaña limpia"

La candidata de PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha comenzado la campaña electoral este viernes a las 10:00 horas puntualmente pegando carteles en Teruel.

En declaraciones a los medios, Alegría ha recordado el accidente de tren de Adamuz, razón por la que el arranque de la campaña electoral se ha retrasado unas horas hasta este viernes. "Esta tragedia nos obliga a afrontar una campaña digna, a la altura, limpia", ha pedido.

La candidata socialista ha asegurado que va a recorrer el territorio para "mirar a los ojos" a los aragoneses y poder "transformar los problemas en esperanza par mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

"Queremos gobernar Aragón desde Aragón, con una presidenta a tiempo completo", ha dicho para a continuación referirse al presidente aragonés y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, de quien ha dicho que ha gobernado la región a "tiempo parcial".