Arranque de la campaña de las elecciones en Aragón 2026, en directo: comienza con la pegada de carteles una campaña aplazada por el accidente de Adamuz
- La campaña electoral arranca unas horas más tarde de lo habitual por el accidente de dos trenes en Adamuz
- Es la primera vez que hay adelanto electoral de unos comicios autonómicos en Aragón
Aragón comienza este viernes una campaña electoral inédita por varias circunstancias: arranca unas horas más tarde de lo habitual por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y también porque es la primera vez que hay elecciones autonómicas anticipadas y en solitario en esta región.
El presidente aragonés, Jorge Azcón, firmó el pasado 15 de diciembre el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para activar por primera vez en la comunidad un adelanto electoral que rompe el ciclo habitual de autonómicas junto a municipales, pues a partir de ahora, las elecciones autonómicas en Aragón se celebrarán en soledad, pues el nuevo Parlamento se elige por cuatro años.
En directo, el comienzo de la campaña electoral en Aragón
10:24
Alegría arranca los actos electorales en Teruel llamando a una "campaña limpia"
La candidata de PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha comenzado la campaña electoral este viernes a las 10:00 horas puntualmente pegando carteles en Teruel.
En declaraciones a los medios, Alegría ha recordado el accidente de tren de Adamuz, razón por la que el arranque de la campaña electoral se ha retrasado unas horas hasta este viernes. "Esta tragedia nos obliga a afrontar una campaña digna, a la altura, limpia", ha pedido.
La candidata socialista ha asegurado que va a recorrer el territorio para "mirar a los ojos" a los aragoneses y poder "transformar los problemas en esperanza par mejorar la calidad de vida de los aragoneses".
"Queremos gobernar Aragón desde Aragón, con una presidenta a tiempo completo", ha dicho para a continuación referirse al presidente aragonés y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, de quien ha dicho que ha gobernado la región a "tiempo parcial".
10:22
Así inician la campaña los candidatos a las elecciones autonómicas aragonesas
Comienza la campaña electoral del 8-F Aragón, y los candidatos se preparan para lanzar sus mensajes.
Jorge Azcón repite al frente del PP y Pilar Alegría, hasta ahora ministra de Educación, se estrena por el PSOE. Por Vox repite Alejandro Nolasco. Jorge Pueyo, candidato de CHA regresa tras más de dos años como diputado en el Congreso. Existe, con Tomás Guitarte aspira a tener representación en todas las provincias.
Alberto Izquierdo se erige en líder del regionalismo moderado y los partidos de izquierda concurren por separado.
10:15
Una campaña inédita por el aplazamiento de la pegada de carteles y el adelanto electoral
Esta campaña electoral del 8-F en Aragón comienza de una forma inédita con el adelanto electoral y la pegada de carteles aplazada por el accidente ferroviario en Adamuz.
Vox finalmente también aplazó la pegada de carteles por la tragedia en Córdoba en la que han muerto 45 personas y 123 han resultado heridas.
Vox finalmente también aplazó la pegada de carteles por la tragedia en Córdoba en la que han muerto 45 personas y 123 han resultado heridas.
10:11
CHA, Existe, Podemos, IU-Sumar y PAR también comienzan a esta hora la campaña
CHA, Existe, Podemos, IU Sumar y PAR también comienzan a esta hora los actos de campaña. Todos ellos en Zaragoza menos la coalición Existe, que lo hace en Zaragoza.
Por parte de Podemos, la secretaria general de la formación, Ione Belarra; estará arropando a la candidata por Aragón, María Goikoetxea.
10:01
La candidata del PSOE Pilar Alegría ya se encuentra en Teruel para el inicio de campaña
La candidata del PSOE a las elecciones en Aragón Pilar Alegría ya se encuentra en la Plaza de San Juan de Teruel para el primer acto de campaña del 8-F.
Después está previsto que atienda a los medios de comunicación y haga sus primeras declaraciones.
9:58
Azcón ya ha llegado al acto de comienzo de campaña en Zaragoza
El candidato del PP a las elecciones aragonesas Jorgé Azcón se encuentra ya en Zaragoza preparado para comenzar el acto de arranque de la campaña electoral.
Después visitará el mercado Valdespartera y el centro de mayores. Ya por la tarde estará en Cuarte de Huerva donde dará un paseo y cerrará este primer día de campaña a las 18:30 en un mitin con Cuca Gamarra.
9:46
La campaña comienza en un día de intenso frío en Aragón: nevadas en el Pirineo y mínima de 1 grado
La campaña electoral para los comicios del 8 de febrero en Aragón comienza en una jornada de frío intenso, con la previsión de nevadas significativas en el Pirineo y sierra de Albarracín a partir de unos 1000-1200 metros y rachas muy fuertes de viento del oeste en el sistema Ibérico.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con las mínimas al final del día y heladas en el Pirineo, débiles en el sur de Teruel. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, los 1 y 9 de Teruel y los 5 y 15 grados de Zaragoza. El viento soplará moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el sistema Ibérico.
La cota de nieve bajará de 1000-1200 metros a primeras horas hasta unos 800-1000 y dejará espesores significativos en el Pirineo y sierra de Albarracín.
9:36
Fotografía de la educación en Aragón: la falta de recursos y de personal, un problema común en la escuela
Noemí San Juan retrata la situación de la escuela en esta comunidad autónoma
La niebla es habitual en los fríos días de invierno de Paracuellos del Jiloca. Esta localidad zaragozana, con menos de 600 habitantes, es famosa por su balneario, el más antiguo de Aragón. A las nueve de la mañana las maestras del Colegio Rural Agrupado (CRA) Tres Riberas desafían las bajas temperaturas y reciben a sus alumnos en la puerta, donde intercambian impresiones con las familias. La calidez de las docentes recuerda a las aguas termales que emanan en este municipio. “La relación con las familias es muy cercana”, cuenta a RTVE Lorena Hostalot, directora del centro y maestra de los más pequeños (infantil y primero y segundo de primaria).
(Foto: EFE/Juanjo Guillén)
La clase empieza siempre con música y una asamblea en que los alumnos comparten experiencias y reúnen las habilidades necesarias para la vida. Después, los más pequeños se ocupan del proyecto en que trabajan actualmente: las flores. Y descubren qué hay en la caja de sorpresas que ha preparado la tutora para la ocasión. Es, según Hostalot, un aprendizaje cooperativo con "una atención personalizada" para los alumnos, poniendo énfasis en las habilidades emocionales.
9:33
De estar en ocho Gobiernos a la posible irrelevancia política: el PAR se juega su desaparición
¿Por qué el Partido Aragonesista se juega tanto este 8-F? Lo cuenta Àlex Cabrera
Hipólito Gómez de las Roces fundó el Partido Aragonés (PAR) en diciembre de 1977 bajo un ideario regionalista de centro. Desde la restauración de la democracia, la formación siempre ha tenido su espacio en las Cortes de Aragón y ha funcionado como partido bisagra, pactando hasta ocho Gobiernos de coalición con PP y PSOE. Gómez de las Roces presidió incluso el Ejecutivo autonómico entre 1987 y 1991.
(Foto: Cabrera Colón, Alejandro Partido Aragonés -PAR-)
Sin embargo, el PAR encara las elecciones de este 8 de febrero con un horizonte muy distinto. El CIS pronostica que el partido podría caer en la irrelevancia y no obtener ningún diputado. Según las estimaciones publicadas este jueves, la formación perdería apoyos y apenas reuniría el 1,5% de los sufragios.
9:27
Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés
Un análisis de Mari Carmen Cruz Martín
Por primera vez en su historia, Aragón celebrará elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero. Entonces, los aragoneses acudirán a las urnas en soledad para elegir a quien estará al frente del Gobierno autonómico y tendrán que elegir entre un total de 14 candidaturas, de las que ocho tienen actualmente representación parlamentaria en Las Cortes de Aragón.
Jorge Azcón adelantó las elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos y con el fin de gobernar solo. Los aragoneses tendrán el 8-F un total de 14 candidaturas entre las que elegir a su presidente.
9:22
Calendario y fechas clave de los comicios del 8 de febrero en Aragón
Todos los detalles por Noemí San Juan y Àlex Cabrera
El próximo 8 de febrero más de un millón de aragoneses - en concreto, 1.036.321 según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- están llamados a las urnas.
La mayoría de los electores se encuentran en la provincia de Zaragoza (725.471 personas), seguidos de Huesca (165.992 electores). Teruel es la provincia con menor número de electores (100.430 personas).
(Foto: EFE/Orlando Barría)
Del total de personas llamadas a las urnas esa jornada, casi 33.000 acudirán por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 28 de mayo de 2023.
9:19
Por primera vez las elecciones en Aragón se celebran por adelantado
Las elecciones de Aragón se celebran este 8 de febrero y por primera vez por adelantado. Los últimos comicios autonómicos se celebraron en mayo de 2023, por lo que no tocaría nuevas elecciones hasta 2027.
“¿¿Es la primera vez que las elecciones se celebran por adelantado y en solitario— RTVEAragón (@RTVEaragon) January 22, 2026
¿¿ @ElenJaso pic.twitter.com/aHD6ppo7vP“
La precampaña electoral se desarrolla ya desde hace semanas y tiene su origen en una imposibilidad por un "desacuerdo" ("bloqueo" en palabras del presidente aragonés, el popular Jorge Azcón): la de lograr aprobar los presupuestos para 2026.
9:08
El PP ganaría las elecciones en Aragón con 25-29 escaños y necesitaría a Vox para gobernar, según el CIS
Un análisis de José Ángel Carpio
Como si se tratase de una reedición de las elecciones extremeñas, el CIS prevé un escenario similar para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. El PP de Jorge Azcón, quien ha convocado elecciones anticipadas tras no poder aprobar los presupuestos regionales para buscar una mayor autonomía política, apenas lograría mejorar su resultado actual, y tendría que vérselas con un Vox mucho más reforzado, porque no habría más llave electoral para los 'populares' que el partido de extrema derecha.
(Foto: EFE)
Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP ganaría las elecciones con un 27,8% de los votos y entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE, al frente del cual estará como candidata la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, conseguiría el 21,5% de los sufragios y entre 17 y 23 parlamentarios. Es decir, el PP apenas mejoraría en un representante en las Cortes de Aragón (tiene actualmente 28 diputados), y el PSOE perdería fuerza, pero según la horquilla que proyecta el CIS, podría incluso llegar a mantener sus 23 escaños actuales, lo que contradice a la mayoría de las encuestas recientes, ninguna de las cuales estima más de 20 escaños para los socialistas.
9:01
Los partidos con representación arrancan los actos de campaña
Todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón inician este viernes a las 10:00, con unas horas de retraso, la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles aplazada por el accidente ferroviario de Adamuz, para las primeras elecciones adelantadas en esta comunidad autónoma.
El PP con su candidato Jorge Azcón comienza la campaña en Zaragoza, el PSOE con Pilar Alegría en Teruel, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco estará en La Puebla de Alfindén, en Zaragoza, la Chunta Aragonesista también en su sede de la capital aragonesa con su candidato Jorge Pueyo.
También en Zaragoza arranca la campaña la coalición Existe con su candidato Tomás Guitarte y Podemos con su candidata María Goicoechea en el Jardín Vertical de Delicias, mientras IU-Sumar con su candidata Marta Abengochea estarán en el Teatro Romano y el Partido Aragonesista con Alberto Izquierdo al frente hará la pegada de carteles en Teruel.
9:01
Buenos días, comienza aquí la narración al minuto del arranque de campaña electoral en Aragón para las elecciones del 8 de febrero. Todos los partidos con candidatos en estos comicios inician este viernes la campaña en Zaragoza y celebrarán la tradicional pegada de carteles que han aplazado por el accidente ferroviario de Adamuz, para las primeras elecciones adelantadas en esta comunidad autónoma.