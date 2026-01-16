Alejandro Nolasco, la apuesta de Vox para repetir el resultado extremeño en Aragón

Nacido en Pamplona en 1991, Alejandro Nolasco aterrizó en la política aragonesa en 2019 cuando fue elegido concejal en Teruel por Vox, aunque vivía en la capital bajoaragonesa desde mediados de los 80. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció desde 2017 como abogado con despacho propio en Teruel.

Además, se graduó en Filosofía por la UNED y se doctoró en Historia, otra de sus pasiones, por la Universidad San Pablo CEU. Ha escrito seis libros de ensayo histórico y novela, ha dirigido jornadas literarias y también ha actuado como presentador de televisión. Según la página web de la formación, ha colaborado en medios como La Gaceta (Intereconomía), Diario de Teruel o la revista cultural Enki.

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Teruel, también ha sido consejero comarcal. En septiembre de 2020 fue nombrado presidente de Vox de la provincia de Teruel y es vocal del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.