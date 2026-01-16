Alejandro Nolasco, la apuesta de Vox para repetir el resultado extremeño en Aragón
- Nolasco ya fue candidato a la alcaldía de Teruel y las Cortes de Aragón en 2023
- Tras esas elecciones fue vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial
Nacido en Pamplona en 1991, Alejandro Nolasco aterrizó en la política aragonesa en 2019 cuando fue elegido concejal en Teruel por Vox, aunque vivía en la capital bajoaragonesa desde mediados de los 80. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció desde 2017 como abogado con despacho propio en Teruel.
Además, se graduó en Filosofía por la UNED y se doctoró en Historia, otra de sus pasiones, por la Universidad San Pablo CEU. Ha escrito seis libros de ensayo histórico y novela, ha dirigido jornadas literarias y también ha actuado como presentador de televisión. Según la página web de la formación, ha colaborado en medios como La Gaceta (Intereconomía), Diario de Teruel o la revista cultural Enki.
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Teruel, también ha sido consejero comarcal. En septiembre de 2020 fue nombrado presidente de Vox de la provincia de Teruel y es vocal del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.
En 2023 fue candidato a la alcaldía de Teruel y el Gobierno autonómico
En 2023 se presentó simultáneamente como candidato a la alcaldía de Teruel y la presidencia del Gobierno de Aragón. En la capital turolense Vox obtuvo dos concejales, mientras que la formación quedó en tercer lugar en los comicios autonómicos, con el 8,82% de los votos.
Nolasco fue el encargado de rubricar el acuerdo de gobernabilidad de Jorge Azcón tras esas elecciones. Un acto al que no asistió el presidente, sino la diputada y exalcaldesa turolense Ana Alós.
Cuando Jorge Azcón conformó su Ejecutivo, Alejandro Nolasco fue nombrado vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Dimitió de este cargo en julio de 2024 por el desacuerdo entre PP y Vox en política migratoria que terminó con la salida de los de Abascal del los Ejecutivos autonómicos donde gobernaban en coalición.
El Gobierno de Aragón había decidido acoger a 20 menores migrantes no acompañados. "Ahora son 20 pero mañana pueden ser 40, 100 o 1.000. Si violan, matan o roban no va a ser con mi conciencia", dijo entonces Nolasco.
Tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico, Azcón continuó gobernando en minoría. Sin embargo, necesitaba el apoyo de los de Abascal para la aprobación los Presupuestos de la comunidad. La falta de acuerdo entre ambas formaciones precipitó este adelanto electoral, el primero en Aragón en su historia.
Ahora Vox quieren incrementar su representación parlamentaria. Ante la posibilidad de que esta llamada a las urnas en la comunidad aragonesa replique los resultados del pasado 21 de diciembre en Extremadura, los de Abascal insisten en sus exigencias para hacer presidente a Jorge Azcón. Entre ellas, la reversión del Pacto Verde, rebajas fiscales o cambios en la política migratoria.
