Vox insiste en entrar en el Gobierno de Extremadura: "Exigiremos una vicepresidencia y varias consejerías"

  • Descarta una abstención en una investidura de Guardiola e insiste en que los extremeños quieren "más del doble de Vox"
  • Asegura que el equipo negociador estará formado por Vox Extremadura, junto a la secretaria general adjunta nacional
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política del partido.
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política del partido. EFE/Daniel González
Mª Carmen Cruz Martín
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha insistido este lunes en que su formación exigirá entrar en el Gobierno de Extremadura y hacerse con "una vicepresidencia y varias consejerías" y así se lo transmitirán en las negociaciones a la presidenta extremeña y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.

"Vox quiere gobernar, porque somos un partido de gobierno. Y si nos ofrecen gobierno, empezaremos a negociar en serio. [...] Los cargos dependerán de si se aceptan nuestras políticas. Los extremeños quieren más del doble de Vox. Exigiremos que haya políticas, una vicepresidencia y consejerías", ha explicado en rueda de prensa desde la sede nacional.

Preguntado sobre qué ha cambiado respecto a cuando Vox salió en julio de 2024 de los Gobiernos de varias autonomías, el portavoz nacional ha señalado que ahora "hay un nuevo reparto de fuerzas", en referencia a que los de Santiago Abascal lograron duplicar su representación en la Asamblea extremeña.

Además, ha recordado que "hay una oferta, parece ser del PP, para formar gobierno". Y es que Guardiola se abrió hace unos días que Vox entrara en su futuro Ejecutivo en Extremadura.

Descarta abstenerse en la investidura

En todo caso, ha descartado que su formación pudiera abstenerse en la investidura de Guardiola, aunque ha admitido que todo dependerá de cómo fluya la negociación, que podría llevarles por "varios caminos". "Esperamos llegar al mejor acuerdo posible", ha zanjado.

No obstante, Fúster ha señalado que lo que más importa a Vox es negociar "políticas" y ha avisado de que defenderán los votos de Vox "con uñas y dientes".

Así, ha recordado que la candidata 'popular' tiene "tres opciones": "Si quiere acordar el Pacto Verde, tiene al PSOE; para ideologías de género, tiene a Podemos, y si quiere acabar con las ideologías de género y con el Pacto Verde, aquí estamos", ha sostenido.

En cuanto al equipo negociador, ha señalado que estará formado por Vox Extremadura, con el candidato, Óscar Fernández, "a la cabeza", junto con la secretaria general adjunta nacional, Montse Lluis. Y sobre fechas, Fúster ha asegurado que están a la espera de que Guardiola les convoque. En este sentido, ha pedido que la convocatoria no sea a través de la prensa.

