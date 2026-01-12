Vox insiste en entrar en el Gobierno de Extremadura: "Exigiremos una vicepresidencia y varias consejerías"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha insistido este lunes en que su formación exigirá entrar en el Gobierno de Extremadura y hacerse con "una vicepresidencia y varias consejerías" y así se lo transmitirán en las negociaciones a la presidenta extremeña y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.

"Vox quiere gobernar, porque somos un partido de gobierno. Y si nos ofrecen gobierno, empezaremos a negociar en serio. [...] Los cargos dependerán de si se aceptan nuestras políticas. Los extremeños quieren más del doble de Vox. Exigiremos que haya políticas, una vicepresidencia y consejerías", ha explicado en rueda de prensa desde la sede nacional.

Preguntado sobre qué ha cambiado respecto a cuando Vox salió en julio de 2024 de los Gobiernos de varias autonomías, el portavoz nacional ha señalado que ahora "hay un nuevo reparto de fuerzas", en referencia a que los de Santiago Abascal lograron duplicar su representación en la Asamblea extremeña.

Además, ha recordado que "hay una oferta, parece ser del PP, para formar gobierno". Y es que Guardiola se abrió hace unos días que Vox entrara en su futuro Ejecutivo en Extremadura.